Политика и власть 18.11.2025 в 09:18

В Госэкспертизе Бурятии сменился руководитель

Николай Рузавин ушел на заслуженный отдых
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии произошли кадровые перестановки в республиканском управлении Госэкспертизы. С 17 ноября Николай Рузавин покинул пост руководителя, который занимал с 2023 года.

На этой должности чиновник контролировал качество проектов и проверял обоснованность использования бюджетных средств. Исполнять обязанности начальника Госэкспертизы Бурятии будет его заместитель Людмила Санеева, подчеркнули в Минстрое региона.

Как стало известно, Рузавин сложил полномочия в связи с выходом на заслуженный отдых. Он проработал в строительной отрасли более 47 лет.

В 1984 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт и пришел в СМП № 834, где прошел все ступени карьерной лестницы строителя-практика: мастер, прораб, начальник ПТО. В 1990 году его перевели в головное предприятие – трест «Улан-Удэтрансстрой».

Николай Рузавин занимал руководящие должности в организациях строительного комплекса Бурятии – Ипотечной корпорации, Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Республиканской службе государственного строительного надзора. С 2015 по 2023 годы был министром строительства и модернизации ЖКК Бурятии.   

18.11.2025 в 09:18
