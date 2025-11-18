В Госэкспертизе Бурятии сменился руководитель

В Бурятии произошли кадровые перестановки в республиканском управлении Госэкспертизы. С 17 ноября Николай Рузавин покинул пост руководителя, который занимал с 2023 года.

На этой должности чиновник контролировал качество проектов и проверял обоснованность использования бюджетных средств. Исполнять обязанности начальника Госэкспертизы Бурятии будет его заместитель Людмила Санеева, подчеркнули в Минстрое региона.

Как стало известно, Рузавин сложил полномочия в связи с выходом на заслуженный отдых. Он проработал в строительной отрасли более 47 лет.

В 1984 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт и пришел в СМП № 834, где прошел все ступени карьерной лестницы строителя-практика: мастер, прораб, начальник ПТО. В 1990 году его перевели в головное предприятие – трест «Улан-Удэтрансстрой».

Николай Рузавин занимал руководящие должности в организациях строительного комплекса Бурятии – Ипотечной корпорации, Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Республиканской службе государственного строительного надзора. С 2015 по 2023 годы был министром строительства и модернизации ЖКК Бурятии.