Бурятия готова к новой реформе муниципальной власти

Депутаты одобрили поправки в Конституцию республики. Принят новый Закон Республики Бурятия «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» на территории Республики Бурятия», который станет ключевым в проведении реформы местного самоуправления в регионе.





Вместе с корректировкой действующего бюджета депутаты приняли главный финансовый документ на 2026 - 2028 гг. Согласно представленному проекту, общий объем доходов составит 126,5 млрд рублей, расходов - 134,4 млрд рублей. Бюджетная политика направлена на исполнение всех социальных обязательств. Основной прирост доходов планируется обеспечить за счет поступлений от налога на доходы физических лиц, НДПИ, налога на прибыль, акцизных сборов и других источников.





Как пояснил врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Владимир Кружихин, льготы действуют при соблюдении трех условий: обеспечение услуг почтовой связи во всех населенных пунктах республики, сохранение не менее 295 отделений (количество на 1 января 2023 года) и модернизация отделений в сельской местности.





Очередная, 14-я сессия Народного Хурала Республики Бурятия VII созыва прошла 11 ноября. Депутатам предстояло рассмотреть 34 вопроса, включая изменения в Конституцию Бурятии, Закон об общих принципах организации муниципальной власти, обсуждение бюджетов, социальную поддержку, кадровые назначения и прочее.Одним из ключевых на прошедшей сессии стало решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления. Именно его уже назвали историческим и революционным. Теперь районы станут округами, муниципальные бюджеты объединят для равномерного распределения между сельскими поселениями. За развитие каждого села будет отвечать глава округа. Ожидается, что данная система значительно сократит путь сельчанина до власти, принимающей ключевые решения. Такая система формируется на основании федеральных решений.В Бурятии к 2030 году вместо сегодняшних 277 муниципальных образований в республике останется всего 23 округа, два из них – городских: Улан-Удэ и Северо-Байкальск.Главы новых муниципальных округов будут избираться депутатами из числа кандидатов, предложенных главой республики. Затем избранный глава округа назначает начальников территориальных отделов – поселений. Они на местах будут решать локальные вопросы населения и подчиняться напрямую главе округа. Теперь пинг-понг под прикрытием недостаточных полномочий исключен. Между простым жителем и главой района будет только один человек – начальник. Это и есть одноуровневая система, которая заменит двухуровневую, показавшую за много лет серьезные проблемы в работе. У сельских поселений, как правило, нет собственных ресурсов для развития, нет достаточного бюджета. Для решения проблем нужна помощь района, а чтобы ее получить, нужно пробиться через муниципальную власть. Ожидается, что новая система сотрет бюрократические препоны.– Повысится доступность людей к власти – обращения пойдут напрямую к главе. Конечно, теперь на глав муниципальных округов ляжет большая ответственность. Но самое главное, что переход упростит участие в федеральных программах, а это сегодня основной драйвер развития в селах, – добавил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.Глава республики также акцентировал вопрос ответственности. Теперь ее будет нести один руководитель - глава муниципального округа. Это, по его словам, повысит гибкость управления, поскольку бюджет станет единым, а у глав поселений, как правило, не хватало ресурсов для полноценного решения всех вопросов. Он заверил, что у начальников территориальных отделов будут те же полномочия, что имеют главы муниципалитетов, а доступность власти для населения сохранится: «Каждое поселение должно иметь бухгалтера, юриста, экономиста - целый перечень специалистов. В малых поселениях этих людей нет, и обязанности ложатся на главу, но человек не может знать всего», - пояснил он, аргументируя необходимость создания единых служб.- Власть действительно должна стать ближе к народу, а здесь имеет значение быстрота принимаемых решений, слаженность действий, уровень ответственности первого лица в муниципалитетах. Например, в Прибайкальском районе все полномочия с поселкового уровня давно переданы на районный, закон это позволяет, но эффективного управления не получается. В этом плане с реформой можно согласиться, - высказался депутат Сергей Мезенин. - С другой стороны, кто завтра заменит поселковых депутатов на местах? К ним сегодня обращаются жители, они сами живут в этих населенных пунктах, доносят эти вопросы до власти, а кто будет делать это завтра? Считаю, необходимо при уполномоченном создавать штат помощников на общественных началах, охватывающих людей разных возрастных групп и социального положения. Без этого жизнь на местах замрет.Но реформу оценили не все депутаты. О снижении демократических принципов заявила фракция КПРФ, по сути, выступив против старой, почти советской системы.– Значительная часть регионов России приняла решение пока не переходить на одноуровневую систему. Сам принцип перехода вреден: муниципальный уровень власти будет практически ликвидирован, и у граждан не останется возможности влиять на жизнь в своих селах. Есть опасения, что и финансовая обеспеченность в муниципальных округах ухудшится. По факту мы упраздним целый уровень власти, – выступил депутат фракции КПРФ Баир Цыренов.Распределение бюджета в новых условиях – еще один волнующий всех вопрос обсуждения реформы. На сессии докладчики подчеркнули, что будет создан единый бюджет для всего округа и распределение станет максимально равномерным между всеми населенными пунктами.Кроме того, сторонники реформы назвали несколько ключевых аргументов в ее пользу. Главным из них является устранение дублирования полномочий и функций между районными и поселенческими администрациями, что должно сэкономить бюджет. Концентрация ответственности на одном лице - главе округа - по замыслу инициаторов, ускорит принятие решений проблем населения. Единый бюджет позволит перераспределять финансовые потоки и направлять средства на развитие не только крупных райцентров, но и малых, отдаленных населенных пунктов, что повысит справедливость в распределении ресурсов. Также это позволит решить проблемы с кадровым дефицитом. Кроме того, крупные и единообразные муниципальные образования считаются более инвестиционно привлекательными и имеют больше шансов на успешное участие в крупных федеральных программах.Переход будет поэтапным и растянется на пять лет. Выборы по новому формату в представительные органы новых муниципальных округов пройдут в сроки истечения полномочий действующих районных Советов. Первым преобразуется Кабанский район - в 2027-м году, за ним последуют девять районов в 2028-м, еще девять - в 2029-м и остальные - к 2030 году.Большинством голосов законопроект оказался принят сразу в двух чтениях. Бурятия, таким образом, встала на путь кардинальной реорганизации местной власти.В законе прописан алгоритм утверждения и назначения кандидатур на должность главы МО. Глава региона наделяется новыми полномочиями в соответствии с федеральными требованиями. Теперь глава республики сможет увольнять не справившихся со своими обязанностями глав муниципалитетов, а также назначать на их место временно исполняющих обязанности. При этом обязательно учитывается мнение районного Совета. Новый формат назначения значительно усиливает ответственность за результаты работы на местах.В частности, глава республики получает право отстранять от должности глав муниципалитетов при следующих условиях: при ненадлежащем исполнении обязанностей - с учетом мнения представительного органа муниципального образования не ранее чем через год после начала полномочий; с учетом мнения Совета муниципальных образований - не ранее чем через два года, если предложения об отставке отклонялись представительным органом два и более раза.Вторая тема по масштабам обсуждений на сессии – бюджет. В Бурятии одобрили внесение изменений в главный финансовый документ республики на текущий год. Поправки рассмотрены на пленарном заседании после выступления министра финансов региона Георгия Мадаева, который подробно разъяснил причины корректировки, указав на необходимость уточнения прогнозов по налоговым и неналоговым доходам, а также безвозмездным поступлениям и расходным обязательствам.По словам министра, общий прирост налоговых и неналоговых доходов составил 1,18 млрд рублей. Основной вклад в увеличение поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых, выросший на 1,08 млрд рублей. Значительный рост также продемонстрировали: налог на доходы физических лиц (430,7 млн рублей), налог на имущество организаций (412,6 млн рублей) и акцизы на нефтепродукты (154,5 млн рублей). Кроме того, в казну дополнительно поступило 134,2 млн рублей от упрощенной системы налогообложения, 88,5 млн рублей - от уплаты штрафов и возмещений ущерба, а также 66,5 млн рублей - от транспортного налога.Вместе с тем заметно снижение некоторых доходных статей. Например, в связи с уточнением прогнозов организаций в сфере лизинга железнодорожного транспорта и добычи полезных ископаемых сократился налог на прибыль. Он уменьшился на 967,6 млн рублей. Акцизы на алкогольную продукцию снизились на 259,7 млн рублей.- Расходы в целом предлагается уточнить на 1,89 млрд рублей, в том числе за счет федеральных средств в сумме 585,7 млн рублей, - сказал министр финансов Бурятии Георгий Мадаев.Он подчеркнул, что средства направляются на социально значимые программы. «Социальная поддержка граждан» предусматривает 746,9 млн рублей, из которых большая часть средств пойдет на приобретение жилья детям-сиротам, оплату жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам, выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, а также обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и т. д.«Развитие здравоохранения» получит 338,1 млн рублей: 174,9 млн рублей - на льготное лекарственное обеспечение и 117,1 млн рублей - на медицинскую помощь военнослужащим. Отдельным категориям граждан на оказание социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами выделят 40,4 млн. рублей. На проведение массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания будет затрачено 4,9 млн рублей.Председатель комитета по бюджету Александр Бардунаев сообщил о получении положительного заключения от главы республики и отметил, что параметры бюджета скорректированы с учетом поправок депутатов.В результате голосования депутаты утвердили скорректированные показатели республиканского бюджета на этот год. Согласно принятым решениям, общий объем доходов составит 118,57 млрд рублей, из которых 64,25 млрд рублей приходятся на безвозмездные поступления. Объем расходов установлен в размере 128,62 млрд рублей, а дефицит бюджета - 10,05 млрд рублей.Законопроект был принят сразу в двух чтениях.Как отметил председатель Народного Хурала Владимир Павлов, собственные налоговые поступления региона на новый год прогнозируются на уровне 54 млрд рублей.- По сравнению с текущим годом, есть небольшое увеличение, почти на 1,5 млрд рублей. Уменьшился налог на прибыль, в то же время на 3 млрд рублей вырос налог на доходы физических лиц. Увеличились налоговые поступления по налогу на имущество, акцизы, добычу полезных ископаемых. Дальше, в течение месяца, предстоит большая работа в каждом комитете, особенно в комитете по бюджету, где депутатам предстоит уже детальное рассмотрение каждой статьи и подготовка закона ко второму чтению, - уточнил Владимир Павлов.За проект бюджета проголосовали 53 депутата, четверо выступили против.Стоит отметить, что социальные обязательства бюджета сохранят значительный объем. Совокупное финансирование сфер образования и здравоохранения превысит 50 млрд рублей.В образовательной отрасли ключевыми станут следующие направления: «Развитие образования и науки» - 30,4 млрд рублей, модернизация школьных систем - 1,5 млрд рублей, выплаты за классное руководство - 1,4 млрд рублей, проект по обновлению колледжей - 492 млн рублей, строительство новой школы в Оймуре - 374 млн рублей, а также цифровая трансформация учебных заведений - 67 млн рублей.В здравоохранении, общий объем финансирования которого составит 19,9 млрд рублей, предусмотрены: авиационные работы для медпомощи в отдаленных районах - 616 млн рублей, обновление первичного звена - 542 млн рублей, оснащение детских медучреждений - 434 млн рублей, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 61 млн рублей и т. д. В бюджете также предусмотрены средства на повышение квалификации медицинских работников и ремонт оборудования - 77,4 млн рублей. Эти средства поступят от денежных взысканий и штрафов, которые предусмотрены законодательством в сфере ОМС.Народный Хурал принял бюджет будущего года только в первом чтении, ко второму параметры главного финансового документа республики могут существенно измениться. Сейчас документ перейдет на экспертизу в рабочие группы, где депутаты будут рассматривать каждую из 27 госпрограмм бюджета. По итогам такой работы, а также с учетом федеральных траншей цифры бюджета республики примут точные параметры.Ряд изменений на сессии внесли и в закон о налогах. В частности, отменят ряд льгот для тех, кто работает на патентной системе, из списка которой исключат, к примеру, охрану, сторожей, уличный патруль, услуги грузоперевозки и даже розницу. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.Отменены льготы по налогу на прибыль для организаций, реализующих инвестиционный проект на территории Бурятии и заключивших инвестиционное соглашение с правительством республики, резидентов зон экономического благоприятствования, в том числе резидентов зон экономического благоприятствования, резидентов и управляющих компаний технопарков, организаций, заключивших концессионные соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве.Упразднены льготы и для налогоплательщиков, чей вид экономической деятельности связан с железнодорожным транспортом, вставших на учет в Бурятии после 1 января 2018 года. Вместе с тем законодатели пролонгировали предоставление налоговой льготы участникам федерального проекта «Производительность труда». Как отметил временно исполняющий обязанности министра экономики Бурятии Владимир Хингелов, главная задача на сегодня - сохранить действующие эффективные льготы, способные смягчить влияние кадрового кризиса на предприятиях.Вместе с тем депутаты рассмотрели вопрос о продлении налоговых льгот для Почты России. Как отметил Владимир Павлов, республиканское управление почтовой службы выполнило все обязательства - сохранило сеть сельских отделений и провело их модернизацию. В связи с этим депутаты продлили для нее освобождение от уплаты налога на имущество и транспортного налога до 31 декабря 2030 года.Налоговые преференции уже доказали свою эффективность. Высвобожденные средства от экономии направляются на ремонтную программу. За два последних года капитально отремонтированы 42 почтовых отделения и построены 7 новых объектов. В 2024 году отремонтированы 4 отделения, до конца 2025 года планируется обновить еще 12 объектов. В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что продление льгот связано с продолжением федеральной программы модернизации почтовой инфраструктуры до 2030 года.Дискуссионным же изменением стало значительное повышение стоимости патента для иностранных работников. С 2026 года региональный коэффициент увеличивается с 2,85 до 3,49. Это решение обусловлено резким ростом среднемесячной зарплаты в регионе - с 41 800 рублей в 2020 году до 90 849 рублей, прогнозируемых в 2026 году. Дополнительные доходы бюджета от этой меры составят 204,7 млн рублей, а ее цель - стимулировать работодателей активнее трудоустраивать местное население.Важные изменения внесены в Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». Теперь дети участников СВО, погибших (умерших) или получивших инвалидность первой группы, получили первоочередное право зачисления в группы продленного дня в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.Сейчас в республике работают 73 группы продленного дня на 1,5 тыс. обучающихся. Всего же в школах республики с первого по четвертый классы обучаются 6,5 тыс. детей участников СВО.Данный закон принят республиканским парламентом в двух чтениях.Еще одним социально значимым решением сессии стала поправка в законодательство о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Новшеством является возможность получить денежную выплату в размере 100 тыс. рублей вместо надела. Инициатива обусловлена острым дефицитом в республике земель, обеспеченных инфраструктурой, особенно в столице и пригородных районах.Актуальность проблемы сложно переоценить. На 1 июля 2025 года в очереди стояли 10 821 человек, из которых 5837 - это многодетные семьи. Муниципалитеты, особенно столицы республики, исчерпали запас свободных территорий, пригодных для жилищного строительства.Согласно новым правилам, выделяемые земельные участки теперь должны быть обеспечены объектами инфраструктуры в соответствии с критериями, которые определит правительство Бурятии. Законопроект также ужесточает правила для очередников: вводится дополнительное основание для снятия с учета - троекратный отказ от предложенного участка. Чтобы дать гражданам время ознакомиться с новыми требованиями, эта норма начнет действовать с 1 марта 2026 года.Подводя итоги, можно сказать, что очередная, 14-я сессия стала поворотным моментом в определении стратегических векторов развития нашей республики. Принятые решения демонстрируют последовательное укрепление управленческой вертикали и поиск баланса между текущими социальными обязательствами и долгосрочной экономической стабильностью.Фото: Хурал Бурятии