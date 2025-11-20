Политика и власть 20.11.2025 в 17:38

В Улан-Удэ ищут главного по туризму

На вакантную должность объявлен открытый отбор
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут главного по туризму
Фото: архив «Номер один»
Мэрия Улан-Удэ объявила открытый отбор кандидатов на должность заместителя председателя Комитета экономического развития и туризма – начальника отдела туризма.

«Если вы любите наш город, умеете видеть перспективы и вдохновлять других – станьте частью команды, которая развивает Улан-Удэ как центр притяжения», - говориться в сообщении администрации.

Как уточняют в мэрии, новому чиновнику предстоит реализовывать городскую политику в сфере туризма и продвижения бренда «Улан-Удэ – сердце Байкала»; организовывать фестивали, событийные проекты и туристические маршруты; развивать инфраструктуру и сотрудничество с регионами и бизнесом; работать с инвесторами, СМИ и партнёрами; координировать работу отдела и формировать сильную команду.

Претенденты должны иметь высшее образование («Экономика», «Туризм», «Госуправление», «Культура» и др.); управленческий опыт и знание современных подходов в развитии туризма; обладать инициативой, коммуникабельностью, умением принимать решения и вдохновлять людей.

Взамен кандидатам предлагается: стабильный доход от 73 до 84 тысяч рублей (плюс ежеквартальные премии до 50%); ежегодный отпуск увеличенной продолжительности; обучение и повышение квалификации за счёт работодателя; современное рабочее место в центре города; участие в проектах, формирующих туристический имидж столицы Бурятии.

Заявиться на открытый отбор можно до 5 декабря 2025 года.

Претенденты должны предоставить анкету госслужащего по актуальной форме, а также интересный проект в сфере туризма нашего региона. 

Документы можно отправлять на E-mail: otdelkadr@ulan-ude-eg.ru, а уточняющие вопросы задать по телефонам: 21-69-02, 55-97-25.
