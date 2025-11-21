Мэр Улан-Удэ назначил заместителя по строительству

У руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ Николая Попова новая должность. Его назначили заместителем мэра – председателем комитета по строительству. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков.

Попов приступит к своим обязанностям на новом посту с 25 ноября.

До прихода в мэрию с 2001 по 2010 годы чиновник трудился на предприятиях городской системы теплоснабжения, пройдя путь от слесаря до начальника района эксплуатации.

В 2010 году поступил на муниципальную службу. Последние пять лет возглавлял администрацию Железнодорожного района.