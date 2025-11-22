Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования

Россия как никогда близка к завершению конфликта с Украиной. Мирный план Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщил Владимир Путин. Об этом пишет РБК. «В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», — сказал он. В ходе переговоров Москва подтвердила, что с мирными предложениями она согласна, отметил президент. Однако после переговоров на Аляске с американской стороны случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана. Путин предположил, что поэтому появился «модернизированный план» с 28 пунктами. Глава государства отметил, что у России этот план есть.



«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — сказал президент.



Напомним, что текст предложенного США мирного плана из 28 пунктов 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. Он, в частности, содержит пункты о том, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США, а Херсон и Запорожье заморожены по линии соприкосновения. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО и ограничить численность ВСУ 600 тыс. человек, Киев также получит надежные гарантии безопасности и т.д.



Трамп уже пригрозил, что если Зеленский не подпишет его план, он введет против него санкции, лишит поставок оружия и спутниковых разведданных. Давит Трамп и на Россию.



Как сообщает «РБК» «Президент США Дональд Трамп 21 ноября заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России.



Ранее, в октябре, Минфин США ввел крайне жесткие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, это решение объяснялось якобы «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. В целом из-за санкций Россия за десять месяцев 2025 года, согласно отчету ФНС, потеряла 2 триллиона рублей нефтегазовых доходов, - сообщают «РИА-Новости». Это вызвало проблемы с формированием бюджета.