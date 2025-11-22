Политика и власть 22.11.2025 в 10:31

Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования

В  основе мирного плана: территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности от США
A- A+
Текст: Иван Иванов
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования
Фото: Номер один

Россия как никогда близка к завершению конфликта с Украиной.  Мирный план Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщил Владимир Путин. Об этом пишет РБК. «В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», — сказал он. В ходе переговоров Москва подтвердила, что с мирными предложениями она согласна, отметил президент. Однако после переговоров на Аляске с американской стороны случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана. Путин предположил, что поэтому появился «модернизированный план» с 28 пунктами. Глава государства отметил, что у России этот план есть.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — сказал президент.

Напомним, что текст предложенного США мирного плана из 28 пунктов 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. Он, в частности, содержит пункты о том, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США, а Херсон и Запорожье заморожены по линии соприкосновения. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО и ограничить численность ВСУ 600 тыс. человек, Киев также получит надежные гарантии безопасности и т.д.

Трамп уже пригрозил, что если Зеленский не подпишет его план, он введет против него санкции, лишит поставок оружия и спутниковых разведданных. Давит Трамп и на Россию.

Как сообщает «РБК» «Президент США Дональд Трамп 21 ноября заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России.

Ранее, в октябре, Минфин США ввел крайне жесткие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, это решение объяснялось якобы «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. В целом из-за санкций Россия за десять месяцев 2025 года, согласно отчету ФНС, потеряла 2 триллиона рублей нефтегазовых доходов, - сообщают «РИА-Новости». Это вызвало проблемы с формированием бюджета.

Теги
СВО переговоры

Все новости

В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя
22.11.2025 в 11:08
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования
22.11.2025 в 10:31
С 1 января 2026 года в Бурятии зарплаты бюджетникам повысят на 20,7%
22.11.2025 в 09:53
В Бурятии банки пристрастились к подсаживанию клиентов на азарт
22.11.2025 в 07:00
Предприятие в Бурятии выплатит 1,5 миллиона за ущерб природе
21.11.2025 в 18:04
В селе Бурятии снова заработает ФАП
21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
21.11.2025 в 17:27
В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника
21.11.2025 в 16:50
Курс доллара упал ниже 79 рублей
21.11.2025 в 16:30
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
21.11.2025 в 16:15
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ назначил заместителя по строительству
Должность занял руководитель администрации Железнодорожного района
21.11.2025 в 09:56
В Улан-Удэ ищут главного по туризму
На вакантную должность объявлен открытый отбор
20.11.2025 в 17:38
В Бурятии выходец из бизнеса стал заместителем министра
Бывший гендиректор «Байкалагропрома» занял высокий пост в Минстрое
19.11.2025 в 15:12
Бурятия готова к новой реформе муниципальной власти
Народный Хурал принял ряд ключевых решений на четырнадцатой сессии
19.11.2025 в 12:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru