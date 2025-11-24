Политика и власть 24.11.2025 в 17:55

В колониях Бурятии повеет Магаданом

В республике назначен новый руководитель службы исполнения наказаний
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
24 ноября правительству Бурятии и руководителям силового блока республики представили нового начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по РБ. Им стал Максим Свись, ранее занимавший пост первого заместителя начальника УФСИН России по Магаданской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Максим Свись приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня. Его представил директор ФСИН России Аркадий Гостев по видеосвязи из Москвы.

– Максим Владимирович, вам предстоит в короткий срок изучить реальное состояние дел в подведомственных учреждениях, познакомиться с их личным составом, нацелив на повышение эффективности деятельности. В целом, результаты работы управления в текущем году можно оценить положительно. В этом, конечно же, заслуга всего коллектива и, пользуясь случаем, искренние слова благодарности всему личному составу, в том числе и предыдущему руководителю Кудрявцеву Сергею Николаевичу, – сказал Аркадий Гостев.

Максим Свись в 2007 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «социальная педагогика», в 2016 году – Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «государственное и муниципальное управление». Начал свою работу в системе исполнения наказания в 1997 году с должности стажера в УИН УВД Новосибирской области, затем там же был младшим инспектором. После продвижения по службе в Новосибирской области его перевели в Магаданскую область, где он с 2017 года занимал должность первого заместителя начальника УФСИН.

– Система исполнения наказаний оказывает значительное влияние на поддержание порядка и стабильности в обществе. Желаю успехов Максиму Владимировичу на этом важном поприще, – пожелал глава Бурятии Алексей Цыденов.
24.11.2025 в 17:55
