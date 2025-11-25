Политика и власть 25.11.2025 в 15:58

В мэрии Улан-Удэ назначили главного по культуре

Им стала выпускница ВСГАКИ Наталья Плоткина
Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ назначили главного по культуре
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о назначении Натальи Плоткиной председателем Комитета по культуре. Она приступила к своим обязанностям с 25 ноября.

Как сообщили в мэрии, Наталья Плоткина родилась в Улан-Удэ. В 2011 году окончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по направлению «Режиссура театральных представлений и праздников». В 2020 году прошла переподготовку в БГУ по программе «Государственное и муниципальное управление».

Наталья Плоткина прошла путь от методиста культурно-досугового учреждения до специалиста Комитета по культуре. Её стаж работы в отрасли культуры составляет 14 лет.

Напомним, с 2009 года Комитет по культуре мэрии возглавляла Ирина Ковалева. Недавно мэр назначил ее своим заместителем - председателем Комитета по социальной и молодежной политике администрации города. 
мэрия назначение

