Политика и власть 26.11.2025 в 17:22
В районе Бурятии открылся «Хори-парк»
На проект потратили 100 миллионов, выигранных на всероссийском конкурсе
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в рамках рабочей поездки в Хоринский район глава Бурятии Алексей Цыденов открыл обновленный «Хори-парк». Проект его благоустройства стал победителем III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и выиграл 100 млн рублей.
– Поздравляю всех с открытием такого большого объекта, строительство которого вы выиграли сами. Вы создали место, где можно многое созидать, творить, собираться, встречаться. Команда района, жители - вы все вместе создавали этот проект. В конкурсе участвует вся Россия, но не все выигрывают. В первую очередь, конечно, президент России Владимир Владимирович принял решение запускать такие проекты. Но президент дает возможность. А реализовываю эту возможность люди на земле. Вы это сделали, – отметил Алексей Цыденов.
Проект благоустройства центрального парка в селе Хоринск стал победителем III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию выделено более 100 млн рублей по программе «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
В ходе благоустройства в парке созданы событийная зона – сцена с открытым амфитеатром и площадка для фестивалей; смотровая площадка – пирс «Дева Лебедь» с навесом и качелями; – лукодром – специализированная площадка для тренировок и соревнований по стрельбе из лука, а также детская площадка.
Кроме того, на территории парка построены визит-центр и «Добродом» для волонтеров и установлены беседки 11-ти Хоринских родов.
– Мы дождались открытия парка и не терпится посмотреть его, прогуляться. Здесь будут отдыхать все наши земляки, дети. Теперь наши праздники будут проходить еще веселее, ярче, комфортнее. Спасибо большое за такой парк, – делится эмоциями жительница села Хоринск Наталья Цыренжапова.
Проекту оказал поддержку ГОК «Озерный» (входит в группу компаний Ареал). Предприятие предоставило софинансирование в рамках Соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с правительством Бурятии.
Благоустройство парка стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России Владимира Путина.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Тегипарк благоустройство