28.11.2025 в 13:10
В Еравнинском районе Бурятии назначили временного главу
Им стал действующий замглавы района Абида Жамсуев
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов 27 ноября подписал указ о назначении временно исполняющего главы Еравнинского района. Им стал действующий замглавы района Абида Жамсуев. Он будет руководить вверенной ему территорией до избрания нового главы.
Напомним, прежний глава района Чингис Цыренжапов вляпался в большой скандал и вместе со своим заместителем Зоригто Доржиевым попал под суд. Правоохранители обвинили районных чиновников в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжких последствий. Речь шла о нарушениях при строительстве школы в селе Сосново-Озерское, которую затем пришлось снести.
Чингис Цыренжапов приговора суда ждать не стал и объявил об уходе на СВО, а его заместитель получил 5 лет лишения свободы условно. Недавно стало известно, что Чингис Цыренжапов сложил с себя полномочия главы района.
