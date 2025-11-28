Политика и власть 28.11.2025 в 13:10

В Еравнинском районе Бурятии назначили временного главу

Им стал действующий замглавы района Абида Жамсуев
Текст: Андрей Константинов
Фото: eravna-03.gosuslugi.ru
Глава Бурятии Алексей Цыденов 27 ноября подписал указ о назначении временно исполняющего главы Еравнинского района. Им стал действующий замглавы района Абида Жамсуев. Он будет руководить вверенной ему территорией до избрания нового главы.

Напомним, прежний глава района Чингис Цыренжапов вляпался в большой скандал и вместе со своим заместителем Зоригто Доржиевым попал под суд. Правоохранители обвинили районных чиновников в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжких последствий. Речь шла о нарушениях при строительстве школы в селе Сосново-Озерское, которую затем пришлось снести.

Чингис Цыренжапов приговора суда ждать не стал и объявил об уходе на СВО, а его заместитель получил 5 лет лишения свободы условно. Недавно стало известно, что Чингис Цыренжапов сложил с себя полномочия главы района. 
