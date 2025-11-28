Полтора века вместе с народом

В Улан-Удэ широко отметили 150-летие Верхнеудинской городской думы и 30-летие городского Совета. Торжества были совмещены с масштабным событием – конференцией Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), которая объединила ветеранов местного самоуправления, депутатов разных созывов и их коллег из районов республики, подчеркнув преемственность современных достижений. Народные избранники рассмотрели влияние новшеств федерального законодательства на жизнь муниципалитетов, поделились опытом и разработали совместные подходы к решению текущих задач. Вместе с этим в театре драмы прошла праздничная церемония, где председатель УУГСД Чимит Бальжинимаев рассказал об эволюции городского самоуправления. Кульминацией того вечера стало вручение звания «Почетный депутат» его первым обладателям – Александру Иринчееву и Валерию Амагырову. Немаловажным этапом празднования стала презентация памятной книги «150 лет вместе с народом», которая буквально вчера состоялась в Центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова.

Время первых решений

Путь от единоличных указов воевод к коллегиальным решениям представительной власти был долгим. О том, как формировалась Верхнеудинская дума, подробно рассказала библиотекарь-библиограф высшей квалификации, заслуженный работник культуры Республики Бурятия Людмила Дарьенко.

«В следующем году нам предстоит отметить важную дату – 360-летие Улан-Удэ. В преддверии этого юбилея мы с особым интересом обращаемся к нашему прошлому, особенно на фоне тех значительных перемен, которые происходят в городе», – подметила во время своего рассказа Людмила Дарьенко.

Важнейшим событием в летописи городского самоуправления стало образование Верхнеудинской городской думы. Однако, как подчеркнула библиограф, появилась она вовсе не сразу. Управленческая вертикаль города прошла весьма сложную эволюцию: от воевод и приказчиков к Верхнеудинскому окружному правлению.

«Верхнеудинская городская дума была образована на основании «Городового положения» от 12 июля 1870 года – первого законодательного акта, в котором говорилось о самостоятельном действии общественных городских управлений. Именно она принимала решения, которые затем передавались в исполнительный орган – городскую управу», – продолжила Дарьенко.

В первый состав Верхнеудинской городской думы, учрежденной 9 ноября 1875 года, вошли 36 гласных: 2 купца первой гильдии, 6 купцов второй гильдии, 4 купеческих сыновей, 17 мещан, 5 отставных чиновников и 2 священнослужителя. Женщин не было, тогда они еще не имели права избираться в городскую думу.

Первым городским головой был купец Иакинф Петрович Фролов, проживавший на улице Соборная. Примечательно, что его дом до сих пор сохранился. В настоящее время там располагается ясли-сад «Колобок».

«Иакинф Петрович многое сделал для нашего города. Например, совместно с купцами второй гильдии он построил общественный колодец на Гостинодворской площади, вложив внушительную часть своих собственных денежных средств», – отметила библиограф.

Трудовая деятельность гласных думы не ограничивалась регулярными заседаниями. Они активно брались за решение ключевых проблем города. Первой их крупной инициативой стало создание общественного пространства для отдыха – городского сада, который позднее назвали Александровским. По решению думы на его территории были высажены деревья, поставлен забор и обустроено даже место для выступления оркестра. Стремление сделать сад образцовым было так велико, что в 1906-1907 годах саженцы деревьев и кустарников для него выписывали прямо из Санкт-Петербурга.

«Горожане прогуливались там в свободное время, это было их любимое место. Зимой там заливался каток и молодежь каталась с утра до вечера. Однако дума занималась не только благоустройством нашего города, она занималась в том числе вопросами противопожарной безопасности, пополнения казны и т. д., – констатировала Людмила Дарьенко. – Верхнеудинская дума помогала городу во время чрезвычайных ситуаций, а таковых было немало».

Ярким примером вызова, требовавшего действий думы, стал крупный пожар, превративший большую часть нашего города в груду пепла. Его восстановление стало одной из самых масштабных задач.

«В 1878 году это произошло… Уцелела лишь каланча Свято-Одигитриевского кафедрального собора. Было лето, июнь. Городская дума взяла на себя ключевую роль в организации помощи погорельцам, она давала им деньги, чтобы те успели отстроиться, – продолжает Людмила. – Все гласные думы и члены управы, будучи избранными, давали клятвенное обещание «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови царю и Отечеству».

На счету думы было немало славных дел. Петр Тивуртиевич Трунев, например, приобрел и пожертвовал городу 60 фонарей.

«По тем временам это стоило баснословных денег, – добавила Дарьенко. – Хотелось бы еще, конечно, вспомнить Ивана Флегонтовича Голдобина. Музей истории города Улан-Удэ расположен в некогда принадлежавшей ему усадьбе. Иван Флегонтович был почетным гражданином, оказывал благотворительную помощь, содержал приют. К сожалению, он был репрессирован вместе с супругой и скоропостижно ушел из жизни в тюрьме».

История Верхнеудинской городской думы не имеет финальной точки. Ее путь оборвался резко, но тихо, растворившись в нарастающем гуле революционных событий. Известно лишь то, что последние заседание состоялось в 1917 году. Затем власть перешла к Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Семь созывов городского Совета

История же пресс-службы городской администрации началась 1 октября 1992 года – даты, которая стоит в трудовой книжке Луизы Александровны Мальцевой. Она стала первым сотрудником, официально отвечавшим за связь со средствами массовой информации. Ее профессиональный путь стал живой летописью эпохи перемен. На ее памяти – сложные 90-е годы и работа с пятью мэрами города: Виктором Кукшиновым, Александром Лубсановым, Валерием Шаповаловым, Анатолием Прейзнером и Геннадием Айдаевым.

«В администрацию города я попала, можно сказать, совершенно случайно, – начинает свой рассказ Луиза Александровна. – До этого возглавляла межсоюзную базовую библиотеку, курировавшую свыше 120 профсоюзных библиотек по всей республике. Но в конце 80-х начали одно за другим закрываться предприятия, и первыми под удар попали работники культуры. Закрывались клубы, библиотеки… Я как капитан – ушла с тонущего корабля последней».

Выход из ситуации подсказала подруга-библиотекарь, сообщив, что в мэрии требуется специалист по связям с общественностью. «Раньше такой должности даже не существовало, – подчеркивает она. – Решила попробовать, пришла и сразу предупредила: «Я не журналист». А мне ответили: «Нам не журналист нужен, а организатор профессиональных журналистов».

На этой, тогда еще совершенно новой для мэрии должности, Луиза Александровна проработала много лет. Именно в годы ее работы, параллельно с выстраиванием диалога между властью и обществом, формировался первый депутатский корпус Улан-Удэнского городского Совета. Старожил медийной профессии отмечает, что взаимодействие с народными избранниками всегда было конструктивным и продуктивным.

«Ничего плохого сказать не могу – ни единого нарекания», – с теплотой резюмировала Луиза Мальцева.

Первый созыв Улан-Удэнского городского Совета депутатов заложил основы современной муниципальной власти, утвердив символику города и важные социально-экономические программы. Второй созыв усилил социальную направленность деятельности парламентариев. Третий начал работу в условиях нового федерального закона о местном самоуправлении. Четвертый расширил межмуниципальное сотрудничество. Пятый созыв взял курс на стратегическое развитие инфраструктуры, а шестой успешно преодолел вызовы пандемии и санкций.

Седьмой же созыв начал свою работу всего год назад, но руководящая команда осталась прежней, а обновленный наполовину состав быстро ввели в курс дела благодаря «школе молодого депутата». Сегодня Горсовет – это пять комитетов, различные комиссии и рабочие группы… 30 депутатов, выбранных по одномандатным округам. На каждом вместе с ними работают штатные и внештатные помощники. Помогает организовать эту деятельность аппарат Горсовета. Всегда рядом – молодежная палата. Срок полномочий седьмого созыва закончится в 2029 году. К этому моменту горожане увидят реальные изменения столицы в рамках мастер-плана.





Образование первой городской думы стало крупным историческим и политическим событием в жизни нашего города. Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова даже создала специальный информационный ресурс – «От Верхнеудинской думы до наших дней».

«УУГСД очень плотно с нами взаимодействует, – поделилась директор библиотеки, заслуженный работник культуры Республики Бурятия Раиса Цыбенова. – Председатель Улан-Удэнского городского Совета Чимит Бальжинимаев, заместитель председателя Анатолий Белоусов и другие народные избранники седьмого созыва хорошо знают наши потребности и активно поддерживают городские библиотеки, таковых у нас аж 18. На каждом избирательном округе, где есть библиотека, мы всегда чувствуем плечо депутата. Благодаря их регулярной помощи мы стабильно укрепляем нашу материально-техническую базу: приобретаем компьютеры, принтеры, новую мебель и пр. Это особенно ценно, понимая, что большинство депутатов сами выросли на книгах из наших фондов».

Теплая встреча завершилась символичным жестом. Депутатский корпус передал в фонды памятные книги – «150 лет вместе с народом» – вышедшие сразу к двум юбилейным датам: 150-летию Верхнеудинской городской думы и 30-летию городского Совета. Так, общими усилиями, пишется новая страница в истории города: цифровой архив и печатное издание сохраняют память, а реальная поддержка депутатов помогает эту память передавать следующим поколениям.