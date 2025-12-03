В Бурятии дорабатывают напряженный бюджет-2026

В стенах Народного Хурала активно работает рабочая группа по рассмотрению проекта регионального закона «О республиканском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Сейчас, в декабре, проект дорабатывается в рамках его подготовки к окончательному принятию республиканским парламентом.На заседаниях рабочей группы одна за другой рассматриваются отраслевые госпрограммы. Как известно, бюджет Бурятии формируется по программному принципу – практические вся расходная часть бюджета распределяется по госпрограммам (каждая из них состоит из множества мероприятий).Непрограммных расходов в бюджете – буквально пара процентов.Среди госпрограмм, которые были рассмотрены недавно, наиболее значимыми можно назвать программы по развитию агропрома, здравоохранения и образования. Председательствовал на заседании депутат Александр Бардунаев, возглавляющий «бюджетный» комитет Народного Хурала.Как доложили собравшимся, на госпрограмму «Развитие агропромышленного комплекса» предполагается выделить 1,203 млрд. рублей. «В том числе, из федерального бюджета – более 700 млн рублей», - отметил представитель минсельхоза Бурятии.В сравнении с 2025 г. федеральные средства увеличатся на 94 млн рублей. Среди основных направлений, куда инвестируют финансы, - расширение производства, техническая модернизация агропрома республики, на что направят 466 млн рублей.В Бурятии формируется новый проект по развитию малого агробизнеса, который объединит в себе несколько видов грантов и субсидии СПОКам.Регион продолжит участвовать в крупных федеральных проектах по развитию овоще- и картофелеводства, на что направят 42,5 млн рублей. Аграриям возместят стоимость элитных семян картофеля, овощей и будут субсидировать ряд других затрат овощеводов.Также республика участвует в федеральной программе по эффективному использованию сельхозземель. На землях формируются участки для дальнейшего представления аграриям – в будущем году планируется вовлечь в оборот около 12 тыс. га сельхозземель. Продолжится реализация мероприятий по мелиорации земель, поддержка лизинга сельхозтехники.По ряду направлений заложен рост. Будет новая мера поддержки в виде субсидии на производство хлеба, хлебобулочных изделий. Поддержат селекцию, генетику. Но в сложившихся в стране непростых условиях, конечно, не все удастся поддержать.«Минсельхозом РФ принято решение не выделять в 2026 году финансирование на субсидии на маточное поголовье овец и коз на всей территории страны», - сообщил собравшимся представитель минсельхоза республики.В связи с сокращение федеральных средств, уменьшено финансирование сферы развития кадров в агропроме. Но, как подчеркнул Семен Матхеев, председатель «аграрного» комитета Хурала, тем не менее, в целом, при подготовке законопроекта о бюджете-2026 ко II чтению, финансирование госпрограммы выросло на 400 млн рублей.Депутат привлек внимание рабочей группы к тому, что в течение будущего года, при возможности, финансирование надо еще увеличить. Особенно на техническую и технологическую модернизацию агропрома, которая востребована у сельхозтоваропроизводителей.Рекомендовал Семен Матхеев также уделить в течение 2026 года больше внимания финансированию страхования. «Спрос на страхование растет. В прошлом году денег не хватило, не все смогли застраховаться», - подчеркнул он.«К тому, что было утверждено в I чтении, идет повышение на 400 млн. Если в сравнении с уровнем 2025 года, то рост на 70 млн», - подытожил Александр Бардунаев, также выразив надежду, что в 2026 году произойдут положительные изменения.Обсуждение республиканской госпрограммы «Развитие здравоохранения» подтвердило напряженное положение с финансами. Увы, пришлось сократить значимые расходы.В целом, на госпрограмму предполагается в будущем году выделить 20,898 млрд. рублей. Для сравнения, в 2025 году – 19,368 млрд. рублей.Основную часть средств выделит республиканский бюджет.Среди направлений, по которым федеральный бюджет увеличит финансирование Бурятии, можно назвать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование экстренной медпомощи, наращивание расширенного перинатального скрининга.«В рамках совершенствования экстренной медпомощи в 2026 году реализуются новые мероприятия по созданию современной инфраструктуры приемных отделений с использований модульных конструкций», - отметили собравшимся.Но есть направления, где РФ уменьшила поддержку. Это модернизация первичного звена здравоохранения, борьба с сахарным диабетом, гепатитом С. Кое-где финансирование на будущий год Москва для республики совсем не предусмотрела.Определенные шаги сделают по укреплению материально-технической базы здравоохранения. Так, республика наметила купить у РЖД объекты недвижимости для Муйской ЦРБ – в п. Таксимо и Северомуйск. Будут продвигаться другие нужные проекты.На заседании рабочей группы собравшимся подробно доложили о перспективах здравоохранения.Выяснилось, что сокращены расходы федерального бюджета на оказание высокотехнологической медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС.По кадровому обеспечению здравоохранения была озвучена новость, что республиканская программа тут сокращает в 2026 году расходы – уже не предусматриваются единовременные выплаты врачам, среднему медперсоналу наиболее дефицитных специальностей. Речь идет о хирургах, акушерах, гинекологах, анестезиологах... Вместо минздрава этим будет заниматься минсоцзащиты.Но также речь идет о ликвидации дополнительных единовременных компенсационных выплатах медработников наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившихся в медучреждения в села, поселки, города с населением до 50 тыс. человек и некоторых других моментах. Это происходит из-за дефицита финансов.Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике, высказал опасения по поводу возможного ухудшения положения с медкадрами в малых городах. Также он призвал обеспечить в грядущем году уровень расходов на капремонт, строительство объектов здравоохранения на уровне не меньшем, чем в 2025 году.Говоря об единовременных выплатах медикам дефицитных специальностей, депутат высказал мысль, что их хорошо бы предусмотреть в бюджете.«Если мы начнем «социалку» уменьшать, то в первую очередь это отразится на селе. Село держится на «социалке» - образование, медицина, культура, спорт. Если у людей не будет возможности нормально учить детей, лечиться, то никакие экономические меры поддержки не дадут ничего, люди будут оттуда уезжать», - предупредил Игорь Марковец.На заседании прямым текстом отметили, что для медиков, которые ежегодно едут в глубинку работать по федеральным программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», выплаты имеют большое значение.«Получалось, что медик получал выплату по программе «Земский доктор» два миллиона. А если он врач дефицитной специальности – дополнительно получает еще миллион. Стимул то был», - пояснили участникам заседания.Сейчас республиканский стимул отменяется.«На будущий год выполнение проекта по врачам, наверное, будет достаточно проблематичным. Тем более у нас инфляция», - отметили членам рабочей группы.А «земские» пятилетние контракты с медиками имеют тенденцию истекать. «Мы же пришли к региональным выплатам в связи с тем, что федеральных выплат стало недостаточно. Сейчас будут ли желающие поехать в район?», - прозвучал злободневный вопрос.Депутат Сергей Мезенин поднял тему о строительстве нового корпуса медицинского колледжа. Документация уже год как готова и объект надо включить в соответствующую программу. Увы, парламентарию отметили, что пока объект не включен ни в какую программу. Депутат Михаил Степанов акцентировал внимание на вопросе о больных диабетом.При обсуждении программы «Развитие здравоохранения», кстати, выявилась интересная вещь - расходы на содержание вытрезвителя на будущий год планируется уменьшить на 16 процентов.Что касается госпрограммы «Развитие образования», то в ней есть шесть направлениям. На 2026 год на программу предусмотрено 34 млрд. рублей. В этом году объем средств составляет 29 млрд.Деньги направят на поддержку семьи (капремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций). В следующий год работа пройдет в 6 детсадах.Планшеты, компьютеры для учительской работы с электронными журналами, электронным образовательным контентом, в 2026 году покупать не планируется. Это сделают в 2027 году (1220 шт.).Зато продолжится развитие в государственных и муниципальных образовательных организациях инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к государственным и иным информационным системам. Предусмотрено почти 68 млн рублей.Будут создавать сети «вай-фай» и видеонаблюдения внутри школ.Запланировано продолжить капитальный ремонт школ в Бурятии. Работы сделают в 38 школах.В будущем году хотят привлечь в сельские школы 23 «земских учителей». На заседании подробно рассказали обо всех планах. Выделены ассигнования на проведение Байкальского образовательного форума.Самое необычное касалось будущего кампуса.«Предусмотрены расходы в сумме 14,7 млн рублей на создание искусственного земельного участка, что пойдет под кампус. Средства были перенесены с 2025 на 2026 год», - отметили участникам.Депутаты подняли ряд вопросов.Михаил Степанов поинтересовался ситуацией с капремонтом детсадов в республике. Была поднята тема о полосе препятствий, которую надо обустроить для кадетского корпуса. Игорь Марковец акцентировал внимание на обеспечении требований антитеррористической защищенности образовательных организаций и увеличении фонда оплаты труда педработников дошкольных образовательных организаций. И т. д. Все необходимое было прояснено.Заседание рабочей группы прошло в конструктивной, деловой атмосфере. Оно продемонстрировало, что все понимают сложность текущего момента. Общими усилиями правительство и парламент Бурятии стараются провести регион через напряженное время с наименьшими издержками.