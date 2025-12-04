Полпред президента России посетил филиал центра «ВОИН» в Улан-Удэ

Как сообщил первый заместитель директора центра «ВОИН» по боевой подготовке Дмитрий Кириенко, с момента основания филиала в 2023 году проведена большая работа по военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию молодежи.





«Всего с 2023 по 2025 годы филиал подготовил более 10,7 тыс. курсантов», - сказал Дмитрий Кириенко.





«У меня есть реакции из зоны боевых действий, что ваши инструктора, представители Республики Бурятия честно и самоотверженно служат Родине. Мне кажется, это самое важное. Потому что мы сейчас говорили, что невозможно научить детей любить Родину, если ты сам в чем-то сомневаешься. Ты должен уметь сам встать на защиту Родины. Тогда у тебя есть моральное право учить других», - отметил Юрий Трутнев.





Курсантские команды «Нукеры», «Монолит» и «Беркут», подготовленные инструктором Амгаланом Дондоковым, представляли Бурятию и неоднократно занимали призовые места на военно-спортивных соревнованиях всероссийского уровня. 9 мая 2025 года колонна курсантов центра впервые маршировала на городском Параде Победы. С 2023 года центр проводит военно-спортивные патриотические смены «Время героев» в лагере «Огонёк» в Улан-Удэ. Каждое лето в трех сменах участвуют по 300 детей со всей Бурятии. В 2025 году «ВОИН» ввел в образовательные программы новое направление подготовки – снайпинг. Курс, сформированный вместе с Федерацией боевого снайпинга России, осваивают подростки со всей страны на летних профильных сменах «Время юных героев».





«Главное, чтобы филиал вызывал интерес у детей, был ими востребован, чтобы у инструкторов был контакт с курсантами. У меня во время посещения возникло ощущение, что детям нравится, им интересно обучаться. Они учатся защищать Родину, получают новые знания. Значит, центр «ВОИН» выполняет свою работу», - сказал Юрий Трутнев.





«Юрий Петрович пообщался с курсантами, дал наставления, посоветовал выбирать образование в сфере информационных технологий, поскольку наша страна будет обязательно разрабатывать собственные высокие технологии», - сказал глава республики.





В Улан-Удэ прибыл полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В ходе визита он посетил филиал центра «ВОИН» в Бурятии, где осмотрел учебные классы и побеседовал с инструкторами. За три года центр подготовил свыше 10 тысяч курсантов.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что занятия в центре, это не только про навыки. Это про характер, про воспитание и про верность Отечеству.Напомним, Центр «ВОИН» создан по поручению президента России 1 декабря 2022 года. Его миссия – подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы Центра работают в 21 регионе России.Фото: пресс-служба правительства Бурятии