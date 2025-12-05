Политика и власть 05.12.2025 в 09:29
Полпред президента проверил ход реализации мастер-плана Улан-Удэ
Он включает 50 мероприятий на общую сумму 325 млрд рублей
Текст: Андрей Константинов
В рамках рабочей поездки в Бурятию полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заслушал отчет о строительстве объектов, вошедших в мастер-план Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сейчас готовность Национального музея составляет 60%, театрально-культурного центра «Байкал» - 40%, идет строительство жилого комплекса «Улаан-Хото», а проектно-сметная документация межвузовского кампуса получила положительное заключение госэкспертизы.
«Мастер-планы развития 25 дальневосточных городов разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Правительству России поставлена задача по их реализации. И это важнейшая задача на ближайшие годы для Дальнего Востока - изменение среды, создание комфортных условий для жизни людей. В Бурятии реализация мастер-планов идет в Улан-Удэ и Северобайкальске», – сказал Юрий Трутнев.
Проект развития Улан-Удэнской агломерации включает комплексное развитие Улан-Удэ и содержит 50 мероприятий на общую сумму 325 млрд рублей.
«Сегодня с Юрием Петровичем с обзорной площадки посмотрели крупные объекты мастер-плана. Национальный музей Бурятии - стройка идёт полным ходом, работы уже на 60% готовы, идёт монтаж внутренних стен, фасад, инженерия. Музей строится с опережением графика. Театрально-культурный центр «Байкал» готов на 40%. В новом жилом квартале «Улаан-Хото» строится первый дом на 619 квартир. Реализацию проекта по межвузовскому кампуса «Байкал» начинаем в следующем году», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Национальный музей
В рамках реализации мастер-плана Улан-Удэ ведется строительство уникального объекта – Национального музея Бурятии. Этот масштабный проект призван стать знаковым как для культурной жизни республики, так и для её архитектурного облика.
Национальный музей разместили на острове «Счастье», в месте слияния рек Уды и Селенги. Его площадь составит 15 тыс. кв. м. Здание будет построено в виде четырёх символических лепестков лотоса и бурятской шапки. Внутри музея будут выставочные залы, детские и реставрационные центры, хранилища фондов, а также кафе и другие помещения. Отличительной чертой станет оригинальная входная группа — пять молитвенных барабанов (хурдэ), расположенных друг над другом.
Стоимость строительства Национального музея составляет 3,7 млрд рублей (в ценах госэкспертизы, на 2 квартал 2024 года), средства выделены по линии Минвостокразвития РФ по программе «Дальневосточная концессия», и из федеральной казны в виде гранта.
В настоящее время идут работы по монтажу внутренних стен и перегородок, фасадные работы, а также прокладка внутренних инженерных систем. Осуществляется установка стеклянного купола – эти работы планируется завершить в течение двух недель. После этого в здании можно подключать отопление. На текущий момент степень готовности объекта составляет 60%. На площадке задействовано 96 человек, 3 единицы техники. Работы идут с опережением графика. При этом каждый этап находится под строгим контролем.
Уже скоро будущий культурный символ региона представит обширную коллекцию экспонатов бурятских музеев. Особого внимания заслуживает корона буддийского оракула, не имеющая аналогов в России.
Театр «Байкал»
Рядом с Национальным музеем продолжается строительство нового театрально-культурного центра «Байкал». На сегодня строительная готовность – 40%. Его площадь составит 20 тыс. квадратных метров будет включать в себя два зала на 300 и 1000 мест. Большой зал будет с амфитеатром и балконом, а также сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и оборудованием. В малом зале предусмотрены трансформируемые кресла. Также в здании будет четыре балетных зала, оркестровый и хоровой репетиционные залы, вокальные классы и кабинеты, студии звуко- и видеозаписи, фотостудия и другие помещения.
Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг здания благоустроят: появятся подъезды и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, озеленение. Само здание, подъезды к нему и автостоянку обеспечат всем необходимым для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.
Сейчас на строительной площадке театра «Байкал» возводят четвертый этаж. В стройке задействовано 92 человека, 5 единиц техники. Строительная готовность объекта составляет 40%. Завершение строительства запланировано на июль 2026 года.
Межвузовский кампус
В республиканской столице появится межвузовский кампус мирового уровня «Байкал». Новый студенческий городок намерены построить к 2029 году. Учебный корпус составит более 35 тыс. кв. метров, рядом разместятся жилой корпус на 30 квартир для преподавателей и ученых, общежитие на 2018 мест для студентов, а также спортивные и благоустроенные общественные зоны. Концепция кампуса предполагает создание многофункциональной среды с приоритетами в технологическом инжиниринге, интегративной медицине и востоковедении.
Строительство кампуса начнется в следующем году в рамках реализации мастер-плана Улан-Удэ и по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В сентябре 2025 года, проект межвузовского кампуса «Байкал» получил положительное заключение госэкспертизы.
Строительство студгородка начнется в 2026 году и предусмотрено на двух земельных участках в центре города – на материковой части, а также на острове «Счастье», расположенном через протоку реки Уда.
Жилой квартал «Улаан-Хото»
В рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного с ООО «СЗ ПИК Байкала», в центральной части Улан-Удэ появится новый жилой квартал «Улаан- Хото». На данный момент ведется строительство первого дома. В первом жилом комплексе предусмотрено 619 квартир. Готовность объекта составляет 20%. Работы, стартовавшие в конце весны, идут с опережением графика. На данный момент специалисты завершили возведение семи этажей в нескольких блок-секциях. В настоящее время продолжается монтаж монолитных несущих конструкций. Зимой подрядчик выполнит монтаж лестничных маршей, продолжит бетонирование конструкций. Эти мероприятия стали возможны благодаря федеральным механизмам поддержки «Территория опережающего развития» и «Дальневосточный квартал».
На сегодняшний день застройщик (компания ООО «СЗ ПИК Байкала») получил разрешение на строительство еще одного жилого комплекса на 225 квартир. В работе также получение разрешения на строительства корпуса для переселения жителей.
Всего в границах комплексного развития территорий в центральной части Улан-Удэ будет построено 13 жилых домов, школа на 760 мест, два детских сада на 475 мест (один садик на 300 мест и садик на 175 мест), поликлиника на 140 посещений. Кроме этого, во встроенно-пристроенном помещении между жилыми домами будет расположен кванториум. На сегодняшний день «СЗ ПИК Байкала» занимается его проектированием.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии