Полпред президента проверил ход реализации мастер-плана Улан-Удэ

«Мастер-планы развития 25 дальневосточных городов разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Правительству России поставлена задача по их реализации. И это важнейшая задача на ближайшие годы для Дальнего Востока - изменение среды, создание комфортных условий для жизни людей. В Бурятии реализация мастер-планов идет в Улан-Удэ и Северобайкальске», – сказал Юрий Трутнев.





Рядом с Национальным музеем продолжается строительство нового театрально-культурного центра «Байкал». На сегодня строительная готовность – 40%. Его площадь составит 20 тыс. квадратных метров будет включать в себя два зала на 300 и 1000 мест. Большой зал будет с амфитеатром и балконом, а также сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и оборудованием. В малом зале предусмотрены трансформируемые кресла. Также в здании будет четыре балетных зала, оркестровый и хоровой репетиционные залы, вокальные классы и кабинеты, студии звуко- и видеозаписи, фотостудия и другие помещения.





В рамках договора о комплексном развитии территории, заключенного с ООО «СЗ ПИК Байкала», в центральной части Улан-Удэ появится новый жилой квартал «Улаан- Хото». На данный момент ведется строительство первого дома. В первом жилом комплексе предусмотрено 619 квартир. Готовность объекта составляет 20%. Работы, стартовавшие в конце весны, идут с опережением графика. На данный момент специалисты завершили возведение семи этажей в нескольких блок-секциях. В настоящее время продолжается монтаж монолитных несущих конструкций. Зимой подрядчик выполнит монтаж лестничных маршей, продолжит бетонирование конструкций. Эти мероприятия стали возможны благодаря федеральным механизмам поддержки «Территория опережающего развития» и «Дальневосточный квартал».





Всего в границах комплексного развития территорий в центральной части Улан-Удэ будет построено 13 жилых домов, школа на 760 мест, два детских сада на 475 мест (один садик на 300 мест и садик на 175 мест), поликлиника на 140 посещений. Кроме этого, во встроенно-пристроенном помещении между жилыми домами будет расположен кванториум. На сегодняшний день «СЗ ПИК Байкала» занимается его проектированием.





В рамках рабочей поездки в Бурятию полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заслушал отчет о строительстве объектов, вошедших в мастер-план Улан-Удэ. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сейчас готовность Национального музея составляет 60%, театрально-культурного центра «Байкал» - 40%, идет строительство жилого комплекса «Улаан-Хото», а проектно-сметная документация межвузовского кампуса получила положительное заключение госэкспертизы.Проект развития Улан-Удэнской агломерации включает комплексное развитие Улан-Удэ и содержит 50 мероприятий на общую сумму 325 млрд рублей.«Сегодня с Юрием Петровичем с обзорной площадки посмотрели крупные объекты мастер-плана. Национальный музей Бурятии - стройка идёт полным ходом, работы уже на 60% готовы, идёт монтаж внутренних стен, фасад, инженерия. Музей строится с опережением графика. Театрально-культурный центр «Байкал» готов на 40%. В новом жилом квартале «Улаан-Хото» строится первый дом на 619 квартир. Реализацию проекта по межвузовскому кампуса «Байкал» начинаем в следующем году», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.В рамках реализации мастер-плана Улан-Удэ ведется строительство уникального объекта – Национального музея Бурятии. Этот масштабный проект призван стать знаковым как для культурной жизни республики, так и для её архитектурного облика.Национальный музей разместили на острове «Счастье», в месте слияния рек Уды и Селенги. Его площадь составит 15 тыс. кв. м. Здание будет построено в виде четырёх символических лепестков лотоса и бурятской шапки. Внутри музея будут выставочные залы, детские и реставрационные центры, хранилища фондов, а также кафе и другие помещения. Отличительной чертой станет оригинальная входная группа — пять молитвенных барабанов (хурдэ), расположенных друг над другом.Стоимость строительства Национального музея составляет 3,7 млрд рублей (в ценах госэкспертизы, на 2 квартал 2024 года), средства выделены по линии Минвостокразвития РФ по программе «Дальневосточная концессия», и из федеральной казны в виде гранта.В настоящее время идут работы по монтажу внутренних стен и перегородок, фасадные работы, а также прокладка внутренних инженерных систем. Осуществляется установка стеклянного купола – эти работы планируется завершить в течение двух недель. После этого в здании можно подключать отопление. На текущий момент степень готовности объекта составляет 60%. На площадке задействовано 96 человек, 3 единицы техники. Работы идут с опережением графика. При этом каждый этап находится под строгим контролем.Уже скоро будущий культурный символ региона представит обширную коллекцию экспонатов бурятских музеев. Особого внимания заслуживает корона буддийского оракула, не имеющая аналогов в России.Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг здания благоустроят: появятся подъезды и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, озеленение. Само здание, подъезды к нему и автостоянку обеспечат всем необходимым для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.Сейчас на строительной площадке театра «Байкал» возводят четвертый этаж. В стройке задействовано 92 человека, 5 единиц техники. Строительная готовность объекта составляет 40%. Завершение строительства запланировано на июль 2026 года.В республиканской столице появится межвузовский кампус мирового уровня «Байкал». Новый студенческий городок намерены построить к 2029 году. Учебный корпус составит более 35 тыс. кв. метров, рядом разместятся жилой корпус на 30 квартир для преподавателей и ученых, общежитие на 2018 мест для студентов, а также спортивные и благоустроенные общественные зоны. Концепция кампуса предполагает создание многофункциональной среды с приоритетами в технологическом инжиниринге, интегративной медицине и востоковедении.Строительство кампуса начнется в следующем году в рамках реализации мастер-плана Улан-Удэ и по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В сентябре 2025 года, проект межвузовского кампуса «Байкал» получил положительное заключение госэкспертизы.Строительство студгородка начнется в 2026 году и предусмотрено на двух земельных участках в центре города – на материковой части, а также на острове «Счастье», расположенном через протоку реки Уда.На сегодняшний день застройщик (компания ООО «СЗ ПИК Байкала») получил разрешение на строительство еще одного жилого комплекса на 225 квартир. В работе также получение разрешения на строительства корпуса для переселения жителей.