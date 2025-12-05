Юрий Трутнев поручил федералам разобраться с бюджетом Бурятии

Прибывший с рабочим визитом в Улан-Удэ полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вчера провел совещание по вопросу о социально-экономическом развитии Бурятии и о ходе реализации мастер-планов.«По итогам третьего квартала 2025 года темп роста промышленного производства Республики Бурятия составил 7,9%. Это выше среднего по Дальнему Востоку и по России. Прирост физического объема строительных работ тоже высокий: в январе – сентябре 2025 года составил 47,3% к соответствующему периоду предыдущего года. В республике в 2024-2025 гг. введен 1 млн кв. м жилья. Растут темпы среднемесячной заработной платы. В республике действуют территория опережающего развития, применяются меры финансовой поддержки», – открыл совещание Юрий Трутнев.По поручению президента России Владимира Путина в Бурятии утверждено два мастер-плана: Улан-Удэнской городской агломерации и города Северобайкальск. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина выполнена актуализация мероприятий мастер-планов и принято соответствующее распоряжение от октября этого года.Мастер-планами предусмотрена реализация 88 мероприятий, завершена реализация 18. Это реконструкция спортивного комплекса «Забайкалец», строительство поликлиники, обновление и ремонт транспортной инфраструктуры в Улан-Удэ. Капитальный ремонт санатория «Подлеморье», благоустройство парков «Истории Байкало-Амурской магистрали» и «Северное Сияние», рекультивация свалки в Северобайкальске. Строятся еще 16 объектов, по 13 объектам разрабатывается проектно-сметная документация. Обеспечена масштабная реконструкция инженерных сетей в центральной части Советского района Улан-Удэ, построена поликлиника, обновлен стадион в районе Авиазавода, закуплены трамваи.Глава Бурятии Алексей Цыденов представил Юрию Трутневу доклад о текущем состоянии социально-экономического развития региона и перспективах.«По нашим прогнозам, валовый региональный продукт в 2025 году вырастет на 2,3%, до 563,7 млрд рублей. Промпроизводство по итогам 10 месяцев 2025 года выросло на 6,8%. Это 3 место по ДФО и 13 место по России. Такая динамика обеспечена рекордными темпами в добывающем секторе - рост на 25%, это один из лучших показателей по стране. Предприятия нарастили добычу угля, золота, урана, плавикового шпата и полиметаллов. Со следующего года начнем добывать бериллий. Но обрабатывающая промышленность показала спад на 4,3%. Сократилось на 6% выпуск картона на Селенгинском ЦКК, произошло снижение производства на 22% на Улан-Удэстальмост. Высокая активность в строительном секторе. Темпы выросли на 47,3%. Это первое место в ДФО и второе в России. Продолжается обновление социальной инфраструктуры. В этом году построено 42 объекта: 20 объектов здравоохранения, 3 школы, 19 спортивных объектов. Продолжается реализация мастер-плана», – сказал он.В 2026 году планируется приступить к реализации ещё 20 проектов, предусмотренных мастер-планами: 14 в Улан-Удэ и 6 в Северобайкальске. Знаковые проекты следующего года: ввод в эксплуатацию Национального музея и нового здания театра «Байкал». Со следующего года начинается благоустройство центра города Улан-Удэ, а также проектирование взлетно-посадочной полосы в Северобайкальске.В рамках решения ключевых задач мастер-плана города Улан-Удэ в национальном проекте «Инфраструктура для жизни» предусмотрено почти 29 млрд рублей на проектирование и строительство 9-ти путепроводов через Транссиб.В этом году начат перевод частных домовладений с угольного и печного на электрическое отопление. На текущий момент первые 160 индивидуальных домов получили такую возможность. В целом по «Чистому воздуху» до 2030 года передут порядка 6000 домов, до 2036 года – еще 11500 домов.В Северобайкальске в рамках реализации мастер-плана благоустроены знаковые общественные территории, в том числе на берегу Байкала, отремонтирована часть автомобильных дорог. Еще одна задача в Северобайкальске – создать образовательный центр в зоне БАМа, в этом году завершается его проектирование.На средства дальневосточной президентской единой субсидии в 2025 году в республике реализуется 19 мероприятий. В том числе продолжается комплексное развитие территорий Улан-Удэ, создание Центра креативных индустрий, дома культуры в Кяхте. Разработана проектная документация для Межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал», ведется проектирование парка и кампуса в Северобайкальске, нового корпуса Центра восточной медицины.«Важно, что идет работа по обеспечению финансирования мастер-планов. На сегодня обеспеченность финансирования мастер-плана Улан-Удэ составляет 37%. Это неплохо, с учетом того, что каждый бюджетный цикл выделяются средства, и у нас еще пять лет работы впереди. Сейчас начинается, пожалуй, самый главный проект мастер-плана Улан-Удэ, связанный с реализацией мероприятий по «Чистому воздуху». Здесь Юрий Петрович дал необходимые поручения, чтобы эта работа была выполнена в полной мере», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.«План модернизации Улан-Удэ один из наиболее емких на Дальнем Востоке. Он действительно преобразит город. Мы будем помогать и контролировать реализацию мероприятий мастер-плана», – подчеркнул Юрий Трутнев.Действуют программы «Гектар» и «Дальневосточная ипотека», за время действия программ заключено более 18,6 тыс. кредитных договоров, более 6,6 тыс. человек получили участки земли.Обсуждалось и развитие туристической сферы. По итогам 9 месяцев 2025 года турпоток в республику составил 529,5 тысяч человек, что на 4 % выше уровня прошлого года (511 тыс. чел.). Благодаря господдержке в 2025 году заработали 26 объектов туристкой инфраструктуры (16 новых модульных гостиниц, 6 новых объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок, 4 круглогодичных бассейна при средствах размещения).Продолжается реализация мероприятий по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». В настоящее время резидентами ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» являются 7 компаний с общим объемом инвестиций 109 млрд рублей.Для развития туризма создаются экотропы. Так, в октябре состоялось открытие самой длинной Тропы здоровья Дальнего Востока протяженностью 21 км. Этот проект также реализован за счет средств дальневосточной президентской единой субсидии. Тропа пользуется большим спросом у жителей Бурятии: уже более 50 тысяч человек прошлись по тропе.На стадии реализации еще одна экотропа «Ставка Чингисхана». Её протяженность 4,5 км. Экотропа появится до конца 2026 года. Ее украсят композиции всемирно известного скульптора, художника и дизайнера Даши Намдакова. Планировочные решения проекта предусматривают создание прогулочной зоны протяженностью 4,5 км, организацию двух смотровых площадок и мест для отдыха.«Если говорить о развитии региона, то возникают довольно противоречивые ощущения. С одной стороны, регион развивается. Темпы роста промышленного производства значительно превышают среднероссийские. С другой стороны, бюджетная обеспеченность региона не увеличивается, а, наоборот, уменьшается. Я уже поручил Минфину и такое же поручение дам Минэкономразвития разобраться с тем, что происходит со сбалансированностью бюджета. Когда появляются новые экономические мощности, бюджет должен увеличиваться, а не уменьшаться», – подытожил обсуждения Юрий Трутнев.