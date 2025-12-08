Политика и власть 08.12.2025 в 10:57

Полпред президента посетил флагман промышленности Бурятии

Юрий Трутнев пообещал помочь заводу не проиграть конкуренцию
Текст: Андрей Константинов
Полпред президента посетил флагман промышленности Бурятии
В конце минувшей недели в рамках рабочей поездки в Бурятию полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех).

Улан-Удэнский авиационный завод – одно из крупнейших предприятий российской авиационной промышленности. Он более 85 лет сохраняет статус одного из ключевых производителей вертолётной техники страны, сочетая опыт нескольких поколений с современными технологиями. За свою историю завод выпустил более 9000 летательных аппаратов – как вертолётов, так и самолётов.



Предприятие производит многоцелевой вертолёт Ми-8/171, самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Принимает активное участие в расширении гражданской линейки вертолетной техники, развитии перспективных проектов. Так на предприятии ведется работа по серийному выпуску нового многофункционального вертолета Ми-171АЗ для шельфовых работ.

Завод имеет собственный сертифицированный учебный центр для подготовки и переподготовки лётных экипажей и инженерно-технического персонала. Отдельная гордость – уникальный тренажёр вертолёта Ми-171АЗ.


На предприятии сосредоточен полный технологический комплекс изготовления авиационной техники. Сегодня завод производит вертолеты Ми-8АМТ в грузовом, пассажирском, поисково-спасательном, противопожарном, медицинском, VIP, конвертируемом (транспортный/VIP) вариантах; многофункциональные вертолеты Ми-171 и Ми-171А2. Ведется изготовление первых серийный машин нового поколения – Ми-171А3.

Предприятие непрерывно работает над повышением производительности труда, устанавливается современное и более эффективное оборудование, расширяются технологические возможности. На заводе реализован ряд инвестиционных проектов: в стадии строительства находится новый корпус летно-испытательной станции, централизованная столовая, идет обновление станочного парка, завершается реконструкция инженерного корпуса.


«Мы говорили о том, что кроме винта, который держит машину, неплохо бы подумать над винтом, который способствует движению и тянет или толкает машину. Это бы сказалось на скорости и экономичности. Сейчас появились новые возможности. Если раньше для того, чтобы передать крутящий момент от двигателя, расположенного сверху машины, нужна была сложная трансмиссия, которая требовала высоких параметров по надежности и которая добавила бы веса, то сейчас это можно сделать электроприводом. Этим надо заниматься, тенденцию мы или подхватим и будем рядом с другими странами, которые работают над этой технологией, или отстанем. Я вернусь в Москву, приглашу к себе представителей министерства промышленности и торговли, Ростеха, и мы поговорим на эту тему, потому что прогресс и наши возможности удержаться в конкуренции – одно из самых важных направлений, которые мы в правительстве должны отслеживать и контролировать», – сказал по итогам посещения завода Юрий Трутнев.
Теги
трутнев авиазавод

