Как меняется облик столицы Бурятии

Юрий Трутнев оценил ход реализации масштабного мастер-плана
Текст: Татьяна Жамсуева
Как меняется облик столицы Бурятии
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В рамках рабочей поездки в Бурятию заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев проверил, как идет реализация мастер-плана развития Улан-Удэ. Ключевые объекты – будущие архитектурные символы региона – уже обретают форму, а строительство нового жилья и студенческого городка набирает обороты. Власти отмечают, что работы по созданию комфортной городской среды идут с опережением графика. 

Исторический этап для исторического центра

Улан-Удэнская агломерация будет развиваться в рамках масштабного проекта, который предусматривает всестороннее развитие города Улан-Удэ. 

В ходе совещания и осмотра объектов с обзорной площадки вице-премьеру доложили о текущей готовности строек. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что реализация мастер-плана, включающего 50 мероприятий на сумму 325 млрд рублей, является приоритетной задачей для республики.

- Мастер-планы развития 25 дальневосточных городов разработаны по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Правительству России поставлена задача по их реализации. И это важнейшая задача на ближайшие годы для Дальнего Востока - изменение среды, создание комфортных условий для жизни людей. В Бурятии реализация мастер-планов идет в Улан-Удэ и Северобайкальске, – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Лотос на острове «Счастье»

Символичный для Бурятии объект - здание в виде лепестков лотоса и бурятской шапки - уже готов на 60%. На острове «Счастье», где сливаются реки Уда и Селенга, полным ходом идет монтаж внутренних стен, фасадные работы и прокладка инженерных систем. Уникальная входная группа из пяти молитвенных барабанов станет визитной карточкой Национального музея Бурятии. В будущем музее площадью 15 тыс. кв. м разместятся не только выставочные залы, но и детские центры, реставрационные мастерские. Особой его гордостью станет корона буддийского оракула – уникальный экспонат, не имеющий аналогов в России.

Несомненно, этот объект будет важной культурной достопримечательностью и значимым архитектурным элементом города.

Бюджет проекта составляет 3,7 млрд рублей, выделенных по программе «Дальневосточная концессия» и из федерального бюджета в виде гранта.

Театр «Байкал»: волны и орнамент

В районе Национального музея продолжается возведение нового театрально-культурного центра «Байкал». На текущий момент строительная готовность составляет 40%. Общая площадь здания составит 20 тыс. кв. м, и в нем будут располагаться два зала на 300 и 1000 мест соответственно. Большой зал будет оснащен амфитеатром, балконом и сценой, что позволит проводить театральные постановки, шоу, музыкальные и балетные представления. Также будут предусмотрены все необходимые технологические помещения и оборудование. Малый зал будет оборудован трансформируемыми креслами.

В здании также предусмотрены четыре балетных зала, репетиционные залы для оркестра и хора, вокальные классы, студии звуко- и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Планируется создание театральной площади и летней фестивальной зоны. Территория вокруг здания будет благоустроена: появятся подъездные пути, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и зеленые насаждения. Здание, подъезды к нему и парковка будут адаптированы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Театр-центр состоит из горизонтального объема и вертикального атриума. Фасады выполнены в стиле байкальских волн с национальным бурятским орнаментом «плетенка», символизирующим счастье и богатство региона. Золотые волнообразные элементы олицетворяют лучи солнца.

На строительной площадке театра «Байкал» в настоящее время возводят четвертый этаж. На объекте работают 92 человека и пять единиц техники. Завершение строительства запланировано на июль 2026 года.

Новые точки притяжения: кампус и жилье

Положительное заключение госэкспертизы получил проект межвузовского кампуса «Байкал» мирового уровня. Его строительство начнется в следующем году. К 2029 году на острове «Счастье» и материковой части появится студенческий городок с учебными корпусами, общежитиями на 2000 мест и современной инфраструктурой.

А в центре Улан-Удэ уже растет первый дом нового жилого квартала «Улаан-Хото» на 619 квартир. Всего в рамках комплексной застройки планируется возвести 13 домов, школу, два детсада и поликлинику. Проект реализуется с использованием федеральных механизмов поддержки Дальнего Востока.

Как подчеркнул Юрий Трутнев, реализация мастер-планов по поручению президента Владимира Путина – важнейшая задача для изменения среды и создания комфортных условий для жизни людей на Дальнем Востоке. Улан-Удэ наглядно демонстрирует, как эти планы воплощаются в жизнь.
