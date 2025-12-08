Бюджет, чистый воздух и ТОСы

Очередная, 18-я сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов под руководством и. о. председателя Анатолия Белоусова состоялась 3 декабря. Депутаты приняли ряд важных решений, касающихся бюджета столицы Бурятии на 2026-й и последующие два года, развития городской среды, благоустройства и внешнего вида города. О знаковых решениях, принятых на сессии, читайте в материале «Номер один».Одним из главных решений, которые приняли народные избранники, стал бюджет Улан-Удэ на ближайшие три года. Под руководством и. о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолия Белоусова, при участии первого заммэра Олега Екимовского, глав городских районов, контрольных и надзорных ведомств, общественности и СМИ присутствующие заслушали основные параметры бюджета на предстоящий трехлетний период и все вопросы, связанные с выполнением финансовых обязательств.Бюджет разработан с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики и прогноза социально-экономического развития города. При разработке главного финансового документа были учтены рекомендации публичных слушаний, проведена работа на заседаниях комитетов горсовета и администрации города.- Проект решения устанавливает основные характеристики главного финансового документа, к которому относятся: общий объем доходов, общий объем расходов, общий объем условно утвержденных расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также верхний предел муниципального долга, – сообщил во время своего выступления председатель комитета по финансам администрации г. Улан-Удэ Жаргал Будаев.В 2026 году доходы составят 22,76 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления - 14,6 млрд рублей. Расходы же запланированы в сумме 22,83 млрд рублей. Дефицит, таким образом, будет в сумме 73,21 млн рублей.Основным источником налоговых поступлений в бюджет остается доход от НДФЛ: в 2026 году поступит 4,7 млрд рублей. Планируется, что доход от НДФЛ в 2027 и 2028 годах будет увеличиваться. От земельного налога в казну в 2026 году поступит 430 млн рублей. УСН принесет в бюджет почти 1,7 млрд рублей. Всего налоговых доходов в 2026 году в бюджет поступит в сумме 7,7 млрд рублей.Проект бюджета сформирован по программно-целевому принципу, учтено финансирование по 18 муниципальным программам, на которые планируется потратить 97,7% всех расходов.- Бюджет социально ориентированный. Более 50% расходов направляется на социальную сферу: образование, здравоохранение, развитие культуры и спорта, - отметил Жаргал Будаев.Самой крупной статьей расходов станет образование – на него в 2026-м уйдет более 10 млрд рублей. Деньги нужны на текущий ремонт школ и детсадов, горячее питание, детский отдых и много других статей.На развитие культуры выделяется 1,1 млрд рублей, на физкультуру и спорт — 731 млн рублей. На обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения выделяется 4,7 млрд рублей, в том числе на реконструкцию очистных сооружений в Улан-Удэ - 2,3 млрд рублей, на строительство путепровода в 2026 году в мкр. Стеклозавод дают 1,3 млрд рублей.В 2027 году доходы и расходы предполагается увеличить на 1,65 млрд рублей, достигнув общего объема в 26,22 млрд рублей. Рост будет обеспечен за счет увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений. Дефицит на 2027 год не планируется.В 2028 году планируется еще более значительный рост: доходы и расходы увеличатся на 15,24 млрд рублей, составив 24,46 млрд рублей. Рост преимущественно обусловлен безвозмездными поступлениями и увеличением собственных доходов. Дефицит на 2028 год также не планируется.Депутат горсовета, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков подчеркнул, что расходы по муниципальным программам нужно держать на строгом контроле.– Во многих случаях они содержат показатели, которые для нас не являются ключевыми. Из-за этого другие задачи остаются без внимания. Поэтому нужно по каждой программе тщательно следить за расходами и проанализировать, насколько они актуальны, – уверен Сергей Бурдиков.Его предложение внесли в список рекомендаций, а затем объявили голосование по принятию бюджета Улан-Удэ на 2026 год. Депутаты единогласно одобрили главный финансовый документ, по которому нам предстоит жить весь следующий год.– Бюджет принят во втором и окончательном чтении. В сравнении с первым чтением, произошло уменьшение более чем на 3 млрд рублей, это за счет финансирования строительства путепроводов. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы преодолели отметку в 8 млрд рублей, – отметил председатель финансового комитета горсовета Улан-Удэ Дмитрий Путилин.Еще одним важным решением, которое было принято во время сессии, стало решение о передаче имущества из муниципальной собственности в государственную. Это необходимо для улучшения экологической ситуации в столице Бурятии и реализации проекта «Чистый воздух».Проект по переводу Улан-Удэ на электроотопление реализует ПАО «Россети». Компания является получателем государственной субсидии на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. Основным условием расходования средств является нахождение объектов электросетевого комплекса в собственности ПАО «Россети». Проведение же работ на объектах, находящихся в муниципальной собственности, будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств.Передача электросетевого хозяйства обеспечит централизованное управление инфраструктурой, оптимизацию финансирования и минимизацию рисков неэффективного использования ресурсов.Процесс по переводу частного сектора города на электроотопление уже идет. В этом году 160 домов в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» к началу зимнего сезона перевели на электроотопление.На реализацию программы с 2026 по 2030 год планируется выделить 13 млрд рублей. Реконструкция электросетевого хозяйства и перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будут реализовываться поэтапно. В результате программы на экологичное отопление должны перейти жители Левобережья, мкр. Забайкальский, Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка, Горького и сотых кварталов.Всего до 2030 года на экологичное отопление в Улан-Удэ планируют перевести 12 тыс. домов. Программа «Чистый воздух» позволит Улан-Удэ снизить вредные выбросы в атмосферу и сдерживать рост тарифов на электроэнергию.- Мы передаем непосредственно те объекты, которые будут задействованы в процессе реконструкции в программе «Чистый воздух», - пояснил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.Также из муниципальной собственности передали еще три земельных участка. Один из них отошел в федеральную собственность. Речь идет о земельном участке по ул. Жердева общей площадью 7 га, там планируется построить новое здание Октябрьского районного суда. Два участка перешли в республиканскую собственность: один из них - на ул. Жердева общей площадью 3,3 га - для строительства амбулатории поликлиники № 3, другой - на пр. Строителей площадью 16 кв. м - для строительства трансформаторной подстанции.На сегодняшний день в Улан-Удэ действует 104 территориальных общественных самоуправления, объединяющих более 90 тыс. горожан. Они оказывают поддержку участникам специальной военной операции, организуют праздники, благоустраивают дворы. Однако далеко не все из них имеют статус юридического лица.Статус юрлица и установленные границы позволяют получать гранты и субсидии. Это открывает доступ к финансированию и юридическую самостоятельность, а также право заключать контракты и участвовать в целевых программах.Сейчас городские ТОСы начали переходить на статус юридического лица. На сессии горсовета 3 декабря его официально приняли сразу четыре территории – ТОСы «Патриот», «Радужный», «Исток» и «Сарана». Теперь создавать свои проекты им будет значительно проще.– Эти ТОСы созданы 10 - 20 лет назад, и сегодня мы уточнили их границы, а также утвердили организационно-правовую форму. Теперь они смогут участвовать в грантовых программах. В планах перевести в статус юридического лица максимальное их количество - планируем довести до 30, сейчас таковых пока 19. Будем оказывать им необходимую помощь и поддержку в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, объяснять все тонкости, – пояснил председатель комитета по госустройству горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.Еще одним решением сессии стало объявление наступающего, 2026-го Годом 360-летия основания Улан-Удэ.По традиции, к юбилейной дате готовится перечень мероприятий, куда вовлекут все городские предприятия и организации, а особый упор будет сделан на общественников.Поскольку наступающая дата не входит в список официально утвержденных, федеральное финансирование под 360-летие столицы Бурятии не предполагается, но праздник от этого меньше не становится. Пока в бюджете на 2026 год на реализацию тематических мероприятий выделено 3 млн рублей.Празднование юбилейной даты будет положено в основу комплекса социально значимых мероприятий. Одно из направлений – изучение истории родного города, воспитание у молодежи любви и ответственности за свою малую родину. Мероприятия тесно связаны с тематикой Года единства народов России и направлены на укрепление культурных связей и поддержку традиций.– Бюджет уже заложен, теперь предстоит определиться с программой праздничных мероприятий. Они будут познавательными и объединят все городские организации – от культурных до социальных, – отметил председатель социального комитета Денис Егоров.Программу празднования объявят на следующей сессии горсовета Улан-Удэ, которая состоится в конце года.Всего депутаты на 18-й сессии рассмотрели 12 вопросов.– Мы приняли бюджет города во втором чтении, передали часть имущества в собственность республики и государства. Важным вопросом стало уточнение границ ТОСов, и теперь общественники смогут работать эффективнее и приносить еще больше пользы, – подытожил Анатолий Белоусов.