Переход от слов к действиям

Молодежная палата отчиталась об итогах своей годовой работы на заседании Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В рамках встречи были подведены не только результаты их деятельности, но и намечены планы на перспективу.

Ключевые направления и достижения

Молодежная палата седьмого созыва, начавшая работу в январе этого года, показала внушительную активность. Как доложила ее председатель Ольга Гыргенова, за минувшее время члены палаты приняли участие более чем в тридцати мероприятиях, заявили три грантовых проекта и реализовали ряд значимых инициатив.



– В 2025 году Молодежная палата проявила исключительную активность, охватив широкий спектр направлений и заложив фундамент для будущих инициатив. Деятельность палаты весь год способствовала повышению гражданской активности и формированию ответственного отношения молодежи к будущему города и республики, – подчеркнула Гыргенова.



Среди основных направлений работы палаты – социальное, патриотическое, волонтерское, экологическое и культурное. В рамках патриотического воспитания были организованы квиз-игры среди студентов, участие в церемониях возложения цветов ко Дню защитника Отечества и подъема флага ко Дню России.



Особое внимание уделялось сохранению культурного наследия. Молодежная палата провела традиционную бурятскую народную игру «Шагай Наадан» и мастер-класс по приготовлению национального блюда – боовов.

Еще одним значимым аспектом ее работы стало взаимодействие с властями. Представители палаты участвовали в открытом совещании Правительства Республики «Наша Бурятия», а также в крупных молодежных форумах, таких как «САЙН!».

Двадцатилетие как трамплин



Молодежная палата при Улан-Удэнском городском Совете депутатов отмечает в этом году знаковую дату – 20 лет со дня основания. Стоит отметить, что за два десятилетия она стала очень важной площадкой для диалога между молодежью и властью, инициируя круглые столы по трудоустройству, развитию волонтерства и благоустройству нашего города. Новый созыв, подводя итоги своего первого года, подтвердил, что традиции активной и конструктивной работы продолжаются.

На будущий год у палаты уже намечены грандиозные планы. Одним из ключевых приоритетов станет укрепление практического взаимодействия с депутатами Горсовета. Ольга Гыргенова пояснила, что планируется внедрение системы наставничества.

– Хотелось бы, чтобы каждый член палаты закрепился за каким-то депутатом, чтобы у нас выстроилась тесная взаимосвязь и эффективный диалог, – отметила председатель.

Другой немаловажной задачей станет развитие присутствия в социальных сетях. По словам председателя, это необходимо для повышения узнаваемости палаты и привлечения внимания к ее деятельности со стороны большего числа молодых жителей Улан-Удэ.



Одобрение и вектор на практику



Работу Молодежной палаты депутаты оценили положительно, отметив важность преемственности и передачи опыта от наставников. Однако в ходе обсуждения прозвучали и конкретные предложения по повышению эффективности.

Депутат Горсовета Людмила Пахомова сразу обозначила главный, по ее мнению, вектор развития: «Молодежная палата – это палата при УУГСД. Пока как таковых соединений между нами нет». Пахомова призвала начать с аналитики – изучить ситуацию в каждом округе – и перейти от слов к реальным делам, чтобы палата стала «настоящими помощниками».

Председатель Ольга Гыргенова с этим согласилась, подтвердив, что укрепление связей с депутатским корпусом – одна из ключевых задач, намеченных на 2026 год.

– Нам бы очень хотелось, чтобы о нас узнало больше людей, чтобы к нам обращались, – добавила она.

Итоги заседания подвел депутат и председатель Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Егоров, назвав Молодежную палату «связующим звеном» и «важным инструментом» для привлечения новых идей и энергии на благо города.





«Планы палаты пока еще формируются. В январе мы еще раз все вместе встретимся, чтобы внести свои идеи и предложения, – резюмировал Егоров. – За минувший год депутаты посмотрели, как ребята работают, к чему они стремятся, в каком русле мыслят. Я думаю, что в следующем году наша совместная работа будет продолжена. Молодежная палата является связующим звеном между городской властью и молодыми жителями города Улан-Удэ. Для нас это очень важный инструмент для привлечения новых идей и новой энергии, чтобы наш город развивался быстрее и качественнее».