«Этот законопроект мы ждали долгие 20 лет»

Госдума на пленарном заседании 9 декабря приняла во втором чтении изменения в закон об охране озера Байкал. Новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории.«Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, в первую очередь, огромное спасибо за очень взвешенный, очень профессиональный подход и принятие данного законопроекта. Закон о защите, я подчеркиваю, вы приняли закон о защите. О защите Байкала от неочищенных стоков - вы дали возможность построить очистные сооружения. О защите Байкала от селевых стоков. О защите стратегической безопасности нашей страны путем обеспечения транспортной связанности: мы защитили возможность проехать автомобилем по единственной федеральной дороге. Защите людей от пожаров и обеспечения их социальных прав. Это закон о защите. И всем депутатам, которые приняли такое ответственное решение, огромное спасибо. Спасибо от жителей Республики Бурятия и от меня лично», - прокомментировал решение депутатов Госдумы глава Бурятии Алексей Цыденов.Рассмотрению законопроекта предшествовало несколько выездных совещаний и обсуждений непосредственно в прибрежных районах. Депутаты выезжали в Бурятию, в Иркутскую область, на месте обсуждали имеющиеся проблемы, общались с жителями, представителями науки, посещали разные населенные пункты, знакомились с проблематикой. Концепция поправок, предлагаемая правительством, поддержана. В Центральной экологической зоне расположено 159 населенных пунктов, где проживает более 140 тысяч человек.«Внесение изменений в закон «Об охране озера Байкал» - это торжество здравого смысла. Уверен, что принятые поправки в закон в целом положительно скажутся и на экологии озера, позволят создать необходимую инфраструктуру в сфере обращения с твердыми и жидкими коммунальными отходами. Обеспечат баланс между природоохранительными мерами и социально-экономическим развитием Байкальского региона, делая жизнь для людей комфортной и безопасной», - отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников.Поправки в закон «Об охране озера Байкал» – это, прежде всего, об усилении защиты экосистемы уникального озера. Изменения в закон позволят людям жить и работать, не нарушая гармонию с природой.Закон о Байкале в новой редакции позволит укрепить селезащитные сооружения в Байкальске, где проходит Транссиб и федеральная дорога Москва – Владивосток. Ученые прогнозируют сель катастрофического уровня, который сходит раз в 50 лет и может разрушить Транссиб и хранилища вредных веществ на территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук, Институт земной коры также Сибирского отделения Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%.Изменения позволят произвести ремонт дорог, в том числе федеральной дороги Москва - Владивосток, которая идет вдоль Байкала. Дорога одна, альтернатив нет, и для ремонта необходимо сделать временный объезд рядом. Для этого нужно расчистить участок леса, что также было запрещено законом в старой редакции. По прибрежной территории выявлено пять мостов, требующих ремонта.Важным нововведением предусмотрено пятикратное лесовосстановление. Если для очистных, для строительства дороги, для ремонта моста срублено одно дерево, закон предусматривает компенсационное восстановление – должны посадить пять деревьев.Принятие закона позволит обеспечить необходимый уровень пожарной защиты населенных пунктов. Долгие годы из-за запрета вырубки деревьев невозможно было оборудовать противопожарные минерализованные полосы, противопожарные разрывы.Поправки позволят реконструировать дамбы и построить очистные сооружения, объекты коммунальной, инженерной инфраструктуры, а также энергоснабжения.Принятие поправок позволит расширять кладбища. Сейчас 160 населенных пунктов попадают в центральную экологическую зону, и у них исчерпаны площади кладбищ, что создавало острую социальную проблему на местах.«Я многие годы занимаюсь общественной работой, в частности, вопросами, связанными с охраной озера Байкал, выражаю, наверное, мнение очень многих людей. Большое спасибо хочу сказать лично главе Цыденову Алексею Самбуевичу, правительству Бурятии, которые приложили очень много усилий для того, чтобы законопроект продвигался, и он работал для пользы людей и Байкала. Новый закон упростит намного социально-экономическое развитие муниципальных образований, четырех районов побережья озера Байкал в Бурятии и части Иркутской области, возможно, будет строительство очистных сооружений, расширение строительства дорог, селезащитных устройств. Очень важный момент будет в том, что населенные пункты у нас будут ограждены и соблюдены противопожарные разрывы, чего запрещалось во всех законах, лесным кодексом и всеми кодексами. Я хочу сказать, что этот законопроект был жизненно и крайне необходим. Мы его ждали долгие-долгие 20 лет», - поделилась жительница поселка Усть-Баргузин, общественник Галина Арсеньева.Как отметили в пресс-службе правительства РБ, все предлагаемые механизмы разработаны с учётом строгих экологических требований и предусматривают многоуровневую систему согласований. Любые действия, в том числе перевод земель в другую категорию, возможны только после комплексной экологической экспертизы и по решению специальной Комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. В эту комиссию войдут ученые Российской Академии наук, сенаторы, депутаты Госдумы, представители правительства России, администрации президента РФ и ФСБ России.