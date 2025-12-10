Политика и власть 10.12.2025 в 10:13
«Этот законопроект мы ждали долгие 20 лет»
Власти и общественники Бурятии приветствуют принятие поправок в закон об охране Байкала
Текст: Андрей Константинов
Госдума на пленарном заседании 9 декабря приняла во втором чтении изменения в закон об охране озера Байкал. Новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории.
«Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, в первую очередь, огромное спасибо за очень взвешенный, очень профессиональный подход и принятие данного законопроекта. Закон о защите, я подчеркиваю, вы приняли закон о защите. О защите Байкала от неочищенных стоков - вы дали возможность построить очистные сооружения. О защите Байкала от селевых стоков. О защите стратегической безопасности нашей страны путем обеспечения транспортной связанности: мы защитили возможность проехать автомобилем по единственной федеральной дороге. Защите людей от пожаров и обеспечения их социальных прав. Это закон о защите. И всем депутатам, которые приняли такое ответственное решение, огромное спасибо. Спасибо от жителей Республики Бурятия и от меня лично», - прокомментировал решение депутатов Госдумы глава Бурятии Алексей Цыденов.
Рассмотрению законопроекта предшествовало несколько выездных совещаний и обсуждений непосредственно в прибрежных районах. Депутаты выезжали в Бурятию, в Иркутскую область, на месте обсуждали имеющиеся проблемы, общались с жителями, представителями науки, посещали разные населенные пункты, знакомились с проблематикой. Концепция поправок, предлагаемая правительством, поддержана. В Центральной экологической зоне расположено 159 населенных пунктов, где проживает более 140 тысяч человек.
«Внесение изменений в закон «Об охране озера Байкал» - это торжество здравого смысла. Уверен, что принятые поправки в закон в целом положительно скажутся и на экологии озера, позволят создать необходимую инфраструктуру в сфере обращения с твердыми и жидкими коммунальными отходами. Обеспечат баланс между природоохранительными мерами и социально-экономическим развитием Байкальского региона, делая жизнь для людей комфортной и безопасной», - отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников.
Поправки в закон «Об охране озера Байкал» – это, прежде всего, об усилении защиты экосистемы уникального озера. Изменения в закон позволят людям жить и работать, не нарушая гармонию с природой.
Закон о Байкале в новой редакции позволит укрепить селезащитные сооружения в Байкальске, где проходит Транссиб и федеральная дорога Москва – Владивосток. Ученые прогнозируют сель катастрофического уровня, который сходит раз в 50 лет и может разрушить Транссиб и хранилища вредных веществ на территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук, Институт земной коры также Сибирского отделения Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%.
Изменения позволят произвести ремонт дорог, в том числе федеральной дороги Москва - Владивосток, которая идет вдоль Байкала. Дорога одна, альтернатив нет, и для ремонта необходимо сделать временный объезд рядом. Для этого нужно расчистить участок леса, что также было запрещено законом в старой редакции. По прибрежной территории выявлено пять мостов, требующих ремонта.
Важным нововведением предусмотрено пятикратное лесовосстановление. Если для очистных, для строительства дороги, для ремонта моста срублено одно дерево, закон предусматривает компенсационное восстановление – должны посадить пять деревьев.
Принятие закона позволит обеспечить необходимый уровень пожарной защиты населенных пунктов. Долгие годы из-за запрета вырубки деревьев невозможно было оборудовать противопожарные минерализованные полосы, противопожарные разрывы.
Поправки позволят реконструировать дамбы и построить очистные сооружения, объекты коммунальной, инженерной инфраструктуры, а также энергоснабжения.
Принятие поправок позволит расширять кладбища. Сейчас 160 населенных пунктов попадают в центральную экологическую зону, и у них исчерпаны площади кладбищ, что создавало острую социальную проблему на местах.
«Я многие годы занимаюсь общественной работой, в частности, вопросами, связанными с охраной озера Байкал, выражаю, наверное, мнение очень многих людей. Большое спасибо хочу сказать лично главе Цыденову Алексею Самбуевичу, правительству Бурятии, которые приложили очень много усилий для того, чтобы законопроект продвигался, и он работал для пользы людей и Байкала. Новый закон упростит намного социально-экономическое развитие муниципальных образований, четырех районов побережья озера Байкал в Бурятии и части Иркутской области, возможно, будет строительство очистных сооружений, расширение строительства дорог, селезащитных устройств. Очень важный момент будет в том, что населенные пункты у нас будут ограждены и соблюдены противопожарные разрывы, чего запрещалось во всех законах, лесным кодексом и всеми кодексами. Я хочу сказать, что этот законопроект был жизненно и крайне необходим. Мы его ждали долгие-долгие 20 лет», - поделилась жительница поселка Усть-Баргузин, общественник Галина Арсеньева.
Как отметили в пресс-службе правительства РБ, все предлагаемые механизмы разработаны с учётом строгих экологических требований и предусматривают многоуровневую систему согласований. Любые действия, в том числе перевод земель в другую категорию, возможны только после комплексной экологической экспертизы и по решению специальной Комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. В эту комиссию войдут ученые Российской Академии наук, сенаторы, депутаты Госдумы, представители правительства России, администрации президента РФ и ФСБ России.
