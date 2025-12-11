Бурятия стала немного труднодоступнее

Народный Хурал Бурятии на сегодняшней сессии принял закон, обновляющий список труднодоступных и отдаленных местностей на территории республики. Это решение призвано обеспечить избирательные права граждан, проживающих в местах, удаленных от участков для голосования и не имеющих регулярного транспортного сообщения.В перечень вошли поселок Ципикан и поселок Курорт Баунт в Баунтовском районе, а также места расположения животноводческих стоянок (заимок) в Курумканском районе. Законопроект был разработан по предложению Избирательной комиссии Республики Бурятия во исполнение поручения парламента.«Территориальная удаленность указанных местностей составляет от 70 до 220 километров до помещения соответствующей участковой избирательной комиссии, что усложняет участие избирателей в голосовании в помещении для голосования», - пояснил председатель комитета Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.Как ранее сообщал «Номер один», в Бурятии существует значительное число труднодоступных для организации выборов территорий. Они есть в Баргузинском, Окинском, Северо-Байкальском, Тункинском и Хоринском районах. Речь часто идет о метеостанциях, стоянках животноводов, рыбаков и производственных участках.Для доставки бюллетеней в такие места избирательным комиссиям приходится использовать специальную технику.«В данном случае нам приходится задействовать вертолеты, вездеходы. Где-то добираемся даже на конях, - рассказывал заместитель председателя избирательной комиссии республики Владимир Норбоев. - Тем не менее, у нас еще не было таких случаев, чтобы мы не доставили бюллетени до наших избирателей».Новый закон актуализирует правовую базу и закрепляет на законодательном уровне особый порядок организации голосования в этих населенных пунктах. Это позволит избиркомам планировать и осуществлять доставку избирательных бюллетеней и другого необходимого оборудования в полном соответствии с требованиями законодательства.