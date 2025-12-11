В Бурятии повысят надбавки для муниципальных чиновников

Сегодня Народный Хурал Бурятии принял закон о повышении норматива оплаты труда для муниципальных сотрудников, исполняющих переданные им государственные полномочия. Изменения коснутся сразу семи республиканских законов, регулирующих вопросы от опеки до жилищного надзора.Речь идет о сотрудниках административных комиссий, архивов, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, а также специалистов, занимающихся уведомительной регистрацией коллективных договоров и жилищным надзором. Именно эти функции республика передает на уровень районов и городов.Сумма повышения норматива варьируется в зависимости от сферы ответственности. Наибольший рост, почти 20%, предусмотрен для специалистов административных комиссий. Для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и органов опеки норматив вырастет на 16,6%. Работники архивов и жилищные инспекторы получат прибавку в 11,5%.В данные нормативы уже включена плановая индексация заработной платы для бюджетной сферы на 7,6%, которая вступила в силу с 1 октября 2025 года.Цель закона, как заявляют его авторы, — привести нормативы оплаты труда в соответствие с текущим республиканским законодательством о зарплате госслужащих и обеспечить адекватную компенсацию муниципальным работникам за исполнение дополнительных государственных функций.