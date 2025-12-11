В Бурятии приняли окончательный вариант бюджета на 2026 год

Авторы бюджета Бурятии, несмотря на пессимистичные прогнозы, продолжают сохранять оптимизм. По их версии, казна республики в ближайшие годы будет постепенно пополняться. Если в 2026 году планируется собрать почти 55 миллиардов рублей, то к 2028-му эта цифра должна подрасти до 61,4 миллиарда.Главный двигатель роста, как и прежде - налоги с зарплат. Судя по всему, власти рассчитывают, что доходы людей будут увеличиваться – как минимум на уровень инфляции. Еще один важный источник — налоги от бизнеса, особенно тех, кто работает по упрощенке. Их количество по прогнозам правительства также будет расти.А вот акцизы на бензин могут немного «просесть» после 2026 года, когда завершится сбор средств на национальный проект по дорогам. И совсем перестанет поступать в местный бюджет налог на игорный бизнес — его полностью заберет федеральный центр.Планы по расходам бюджета таковы: в 2026 году хотят потратить более 134 миллиардов рублей. Правда, в следующие два года сумма немного снизится. Оценка здесь простая: в первый год планируют много разовых вложений, а дальше выходят на более ровный уровень финансирования.Куда пойдут эти деньги? Бюджет Бурятии, как и прежде, носит социальный характер. Что, с одной стороны, выглядит как забота о населении, с другой – критику вызывают традиционно малые траты на экономическое развитие.Сохраняет Бурятия и статус дотационного региона: огромную роль сыграет поддержка из федерального центра. Без этих денег многие масштабные проекты просто не сдвинутся с места. В 2026 году республика рассчитывает получить более 71 миллиарда рублей.Эти деньги потратят на то, чтобы привести в порядок региональные трассы, на строительство и модернизации очистных сооружений, на сокращение вредных выбросов в атмосферу Улан-Удэ, модернизацию образовательной системы и другие важные для Бурятии статьи расходов.Впрочем, в течение года бюджет Бурятии постоянно корректируется, начиная уже с февральской сессии Хурала. Поэтому окончательная финансовая картина будущего года будет ясна только к концу 2026 года.