Политика и власть 11.12.2025 в 12:15

В Бурятии приняли окончательный вариант бюджета на 2026 год

В Народном Хурале проголосовали за главный финансовый документ республики
Текст: Станислав Сергеев
Фото: «Номер один»
Авторы бюджета Бурятии, несмотря на пессимистичные прогнозы, продолжают сохранять оптимизм. По их версии, казна республики в ближайшие годы будет постепенно пополняться. Если в 2026 году планируется собрать почти 55 миллиардов рублей, то к 2028-му эта цифра должна подрасти до 61,4 миллиарда.

Главный двигатель роста, как и прежде - налоги с зарплат. Судя по всему, власти рассчитывают, что доходы людей будут увеличиваться – как минимум на уровень инфляции. Еще один важный источник — налоги от бизнеса, особенно тех, кто работает по упрощенке. Их количество по прогнозам правительства также будет расти.

А вот акцизы на бензин могут немного «просесть» после 2026 года, когда завершится сбор средств на национальный проект по дорогам. И совсем перестанет поступать в местный бюджет налог на игорный бизнес — его полностью заберет федеральный центр.

Планы по расходам бюджета таковы: в 2026 году хотят потратить более 134 миллиардов рублей. Правда, в следующие два года сумма немного снизится. Оценка здесь простая: в первый год планируют много разовых вложений, а дальше выходят на более ровный уровень финансирования.

Куда пойдут эти деньги? Бюджет Бурятии, как и прежде, носит социальный характер. Что, с одной стороны, выглядит как забота о населении, с другой – критику вызывают традиционно малые траты на экономическое развитие.

Сохраняет Бурятия и статус дотационного региона: огромную роль сыграет поддержка из федерального центра. Без этих денег многие масштабные проекты просто не сдвинутся с места. В 2026 году республика рассчитывает получить более 71 миллиарда рублей.

Эти деньги потратят на то, чтобы привести в порядок региональные трассы, на строительство и модернизации очистных сооружений, на сокращение вредных выбросов в атмосферу Улан-Удэ, модернизацию образовательной системы и другие важные для Бурятии статьи расходов.

Впрочем, в течение года бюджет Бурятии постоянно корректируется, начиная уже с февральской сессии Хурала. Поэтому окончательная финансовая картина будущего года будет ясна только к концу 2026 года.
