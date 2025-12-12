Затраты на мэра Читы выросли вдвое

Чита сделала заметный рывок в рейтинге расходов на содержание мэров столиц Дальневосточного федерального округа, поднявшись на четвёртое место. По данным анализа «Дальневосточного обозрения», в проекте городского бюджета на 2025 год на содержание мэра Читы Инны Щегловой предусмотрено 9,3 млн рублей – почти вдвое больше прошлогодних 4,7 млн. Эти затраты составляют 0,05% от общего бюджета города. Об этом сообщает Zab.ru.

Рост расходов на администрацию мэра происходит на фоне внутренних трудностей и кадровых проблем, усугублённых уголовным делом по благоустройству Парка угольщиков. Для сравнения, содержание председателя городской думы Евгения Ярилова обходится бюджету почти в два раза дешевле – 4,9 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Магадан с самой внушительной суммой – 25,4 млн рублей, выделенных на мэра Ларису Поликанову. За ним следуют Южно-Сахалинск с 16,6 млн рублей и Анадырь с 11,3 млн. Наименее затратным городом округа оказался Благовещенск: расходы на мэра Олега Имамеева остались на уровне прошлого года – 3,87 млн рублей.

Аналитики отмечают, что в расчётах учитывалась комплексная статья бюджета, включающая не только зарплату, но и транспорт, канцелярию, представительские расходы и другие сопутствующие нужды. Размеры таких затрат могут значительно различаться в зависимости от структуры муниципальных бюджетов.