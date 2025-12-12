Политика и власть 12.12.2025 в 10:58

Затраты на мэра Читы выросли вдвое

Столица Забайкалья поднялась в рейтинге расходов на градоначальников
A- A+
Текст: Иван Иванов
Затраты на мэра Читы выросли вдвое
Фото: ТГ-канал Инны Щегловой

Чита сделала заметный рывок в рейтинге расходов на содержание мэров столиц Дальневосточного федерального округа, поднявшись на четвёртое место. По данным анализа «Дальневосточного обозрения», в проекте городского бюджета на 2025 год на содержание мэра Читы Инны Щегловой предусмотрено 9,3 млн рублей – почти вдвое больше прошлогодних 4,7 млн. Эти затраты составляют 0,05% от общего бюджета города. Об этом сообщает Zab.ru.

Рост расходов на администрацию мэра происходит на фоне внутренних трудностей и кадровых проблем, усугублённых уголовным делом по благоустройству Парка угольщиков. Для сравнения, содержание председателя городской думы Евгения Ярилова обходится бюджету почти в два раза дешевле – 4,9 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Магадан с самой внушительной суммой – 25,4 млн рублей, выделенных на мэра Ларису Поликанову. За ним следуют Южно-Сахалинск с 16,6 млн рублей и Анадырь с 11,3 млн. Наименее затратным городом округа оказался Благовещенск: расходы на мэра Олега Имамеева остались на уровне прошлого года – 3,87 млн рублей.

Аналитики отмечают, что в расчётах учитывалась комплексная статья бюджета, включающая не только зарплату, но и транспорт, канцелярию, представительские расходы и другие сопутствующие нужды. Размеры таких затрат могут значительно различаться в зависимости от структуры муниципальных бюджетов.

Теги
чита мэр забайкалье

Все новости

Занятия второй смены в школах Улан-Удэ не отменяются
12.12.2025 в 11:40
«Девушка, вам тут машину закопали!»
12.12.2025 в 11:37
Молодым спортсменам из Бурятии разрешили выступать на международных соревнованиях
12.12.2025 в 11:14
Затраты на мэра Читы выросли вдвое
12.12.2025 в 10:58
Визажист из Москвы оставила жителя Бурятии без 800 тысяч рублей
12.12.2025 в 10:51
Разведенные супруги в суде бились за дорогую кошку
12.12.2025 в 10:49
В Бурятии легковушка протаранила дорожное ограждение
12.12.2025 в 10:42
На трассе в Бурятии с дороги слетел «Субару»
12.12.2025 в 10:26
Таможенник из Бурятии скрыл миллион
12.12.2025 в 10:05
В Улан-Удэ женщина попала под колеса банкрота
12.12.2025 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Бурятии приняли окончательный вариант бюджета на 2026 год
В Народном Хурале проголосовали за главный финансовый документ республики
11.12.2025 в 12:15
В Бурятии повысят надбавки для муниципальных чиновников
В среднем нормативы оплаты труда увеличатся на 16%
11.12.2025 в 11:59
Бурятия стала немного труднодоступнее
В Хурале пополнили список населенных пунктов, куда бюллетени будут доставлять на конях и вертолетах
11.12.2025 в 10:09
«Этот законопроект мы ждали долгие 20 лет»
Власти и общественники Бурятии приветствуют принятие поправок в закон об охране Байкала
10.12.2025 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru