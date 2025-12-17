Политика и власть 17.12.2025 в 09:42
В Бурятии уволившийся замминистра снова стал замминистра
Но уже в другом министерстве
Текст: Андрей Константинов
Евгений Поляков, который недавно уволился с поста заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ, долго не сидел сложа руки. На днях бывший куратор жилищно-коммунального комплекса получил новую должность. Он стал заместителем министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.
Напомним, Евгений Поляков с 2008 по 2018 годы был мэром Закаменска. Летом 2019 года он победил в конкурсе на должность заместителя министра строительства. Сразу после назначения чиновник отметил, что в своей работе будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии. Он также выразил уверенность, что сможет быть полезен для них.
Однако уже в декабре 2020 года Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию. После отставки он был назначен директором «Городского лесничества» в Улан-Удэ, однако проработал там лишь до апреля 2021 года.
В апреле 2022 года глава Бурятии вновь назначил Евгения Полякова на ту же должность заместителя министра строительства – председателя Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В сентябре 2025 года Евгений Поляков получил почетное звание Заслуженного работника ЖКХ Республики Бурятия, а уже в начале ноября вновь уволился по собственному желанию.
