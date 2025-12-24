Политика и власть 24.12.2025 в 08:56

От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для жителей Бурятии

Партия провела форум «Взгляд в будущее»
Текст: Служба информации "Номер один"
Партия «Новые люди» провела форум «Взгляд в будущее». Более тысячи участников со всей страны, в том числе из Бурятии, — сторонники партии, волонтёры и предприниматели — подвели итоги работы за год. Это образовательные проекты для школьников и студентов, программы активного долголетия, инициативы по налоговой и миграционной политике – то, что напрямую влияет на жизнь Бурятии.

Открывая форум, лидер партии Алексей Нечаев сказал, что главная эмоция, с которой сегодня живут люди, — тревога. По его словам, жители России не понимают, что завтра запретят, за что будут штрафовать, а что заблокируют. Он подчеркнул, этот подход необходимо менять — переходить к снятию лишних ограничений и созданию условий для развития.


Одной из главных задач лидер «Новых людей» назвал рост реальных доходов людей. Для этого партия развивает бесплатные образовательные проекты. В рамках программы «Нейростарт» в этом году более 100 тысяч человек по всей стране научились работать с нейросетями — использовать их в профессии и в повседневной жизни. 

Ещё один проект партии «Я в деле» реализуют в вузах, колледжах и школах. За год через программу прошли более 70 тысяч студентов, которые обучились, как открыть своё дело с нуля.


Одним из главных итогов работы партии Алексей Нечаев назвал право на пересдачу ЕГЭ. Инициативу партии поддержали в прошлом году, а уже этим летом 135 тысяч школьников смогли пересдать экзамен. Кроме того, партия добилась выделения 6 млрд рублей из бюджета на образовательные программы и обновление университетов.

Говоря о регионах, Алексей Нечаев напомнил, что партия выступает за то, чтобы больше налогов оставалось в регионах. Пока эта инициатива не реализована, «Новые люди» развивают проекты самостоятельно.


Так, в этом году программа «Жить по-новому» заработала уже в 30 регионах. Это танцевальные вечера, мастер-классы, лекции и встречи для пожилых людей, чтобы активная жизнь не заканчивалась с выходом на пенсию. Для школьников партия проводит «Робоуроки», а также развивает проект «Инженеры будущего», где детям и подросткам показывают, как работают современные технологии.

Также Алексей Нечаев рассказал о достижениях партии в миграционной политике. Система на основе проекта «Новых людей» «Мигрант ID» начнёт работать уже со следующего года. Она предполагает цифровой профиль мигранта — с подтверждённой личностью, местом работы, сроками пребывания и обязательствами. Это позволит сократить нелегальную занятость и перейти к «умной миграции».

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
новые люди

