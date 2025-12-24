Политика и власть 24.12.2025 в 09:08

Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия

Что удалось сделать в 2025 году министерству имущественных и земельных отношений
A- A+
Текст: Валентин Соколов
Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия
Фото: «Номер один»
Поддержали предпринимателей

Важной составляющей работы всего министерства является поддержка бизнеса.

Так, в 2025 расширена имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» путем формирования специальных перечней имущества государственной и муниципальной собственности свободного от прав третьих лиц и возможного для предоставления бизнесу.

На сегодня количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, возможного для предоставления предпринимателям, увеличено с 966 до 1 038 (на 7,4%). По республиканскому имуществу количество объектов недвижимости и земельных участков в настоящее время составляет 115 объектов. В сравнении с предыдущим годом, произведено увеличение на 12,7%.

Имущество, включенное в указанные перечни, предоставляется субъектам МСП, в том числе на льготных условиях аренды. В настоящее время вовлечено в имущественную поддержку предпринимателей 94 объекта (это 82%).

Информацию об имуществе для предпринимательства кроме Геопортала Республики Бурятия, в котором любой желающий может ознакомиться с характеристиками имущества с учетом его территориального расположения, можно также посмотреть на сайтах:

— Минимущества РБ,

— органов местного самоуправления,

— центра предпринимательства «Мой бизнес»,

— Инвестиционного портала Республики Бурятия,

а также в сервисе «Имущество для бизнеса» на цифровой платформе МСП.РФ.

Работа по повышению доступности и открытости информации об имуществе для предпринимательства проводится минис­терством в соответствии с дорожной картой по повышению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Бурятия.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является важным инструментом оценки эффективности работы региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В рамках этого рейтинга проводится оценка различных аспектов инвестиционной среды, включая качество предоставления государственных услуг предпринимателям.

Рейтинг формируется уже 11 лет на основе опросов предпринимателей и экспертов, а также статистических показателей. В этом году опросами охвачено более 400 тыс. предпринимателей.

Республика Бурятия заняла 14­е место в рейтинге среди регионов России, поднявшись выше на одну позицию по сравнению с 2024 годом.

В уходящем году значения показателей рейтинга, курируемых Министерством имущественных отношений Республики Бурятия по направлениям: «эффективность процедур по регистрации прав собственности», «эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет», «эффективность процедур по получению в аренду земельных участков», «эффективность получения арендных площадей», значительно улучшились и вошли в группы А и В рейтинга.

По результатам опроса сократилось время регистрации прав собственности, постановки на кадастровый учет, время получения земельного участка в аренду, также повысилась оценка деятельности органов власти по указанным направлениям.

Средние сроки осуществления учетно-­регистрационных действий по Республике Бурятия за 2025 год составили:

- 1,2 рабочего дня — по государственному кадастровому учету;

- 1,3 рабочего дня — по государственной регистрации прав;

- 0,9 рабочего дня — по регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде.

Пустить землю в дело

Правительство Бурятии продолжает работу по вовлечению невостребованных земельных долей в сельскохозяйственный оборот. До начала 2025 года около тысячи земельных долей признано невостребованным имуществом и передано в муниципальную собственность. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 января текущего года.

Ранее владельцы земель часто игнорировали оформление прав на полученные паи, что создавало проблемы с использованием земель и их контролем. Теперь же процесс передачи земель значительно упростился: местные власти получили полномочия официально признать землю муниципальной собственностью вне судебного порядка.

С 8 августа 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 319­ФЗ, который внес изменения в порядок предоставления земельных участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Теперь земельные участки предоставляются без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Право на такое льготное предоставление имеют только зарегистрированные в установленном порядке крестьянские (фермерские) хозяйства. На сегодняшний день в Республике Бурятия арендовано 287 земельных участков, общая площадь которых составляет 20 тыс. гектаров.

Чтобы активнее вовлекать земли в хозяйственный оборот, в 2025 году завершены комплексные кадастровые работы на территории 19 муниципальных образований Республики Бурятия за счет финансирования из средств федерального бюджета, которые проведены единственным исполнителем таких работ — филиалом ППК «Роскадастр», согласно заключенному соглашению с Росреестром.

В 2025 году проведены картографические работы по созданию цифровых ортофотопланов и цифровых топографических планов масштаба 1:2000 территорий четырех опорных населенных пунктов на сумму 3 047, 9 тыс. рублей из республиканского бюджета.

Как оформить участок в собственность 

До конца 2026 года в Бурятии действуют положения республиканских законов, позволяющих жителям республики узаконивать неоформленные земельные участки с расположенными на них домами, построенными до 2010 года и 2015 года соответственно.

Если ваш дом был построен до 2010 года, вы имеете право оформить земельный учас­ток в собственность бесплатно. А если строительство дома завершилось до 2015 года, то предусмотрена процедура оформления участка в аренду с последующим правом выкупа.
Оформить право на землю можно несколькими способами: подав заявление онлайн через портал «Государственные услуги», обратившись в отделение Многофункционального центра (МФЦ) либо непосредственно посетив по месту жительства муниципальные органы власти.

Гаражная амнистия

Кроме этого, после 1 сентября 2026 года прекращает свое действие Закон о «Гаражной амнистии» (Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79­ФЗ), предусматривающий возможность бесплатного оформления гражданами для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей.

Так, до 1 сентября 2026 года еще будет возможно приобретение земельного участка под гаражом в собственность бесплатно при соблюдении следующих условий:

1. Гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей.

2. Гараж построен до введения в действие действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 30 декабря 2004 года).

3. Гараж не признан самовольной постройкой по суду или решением органа местного самоуправления.

Для оформления капитального гаража и земельного участка под ним необходимо предоставить в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен гараж, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка (в котором надо указать, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации) с приложением документов на капитальный гараж и документов, подтверждающих предоставление гражданину земельного участка для размещения гаража ранее, или при их отсутствии:

— решение суда, подтверждающее факт пользования гражданином земельным участком и расположенным на нем гаражом, возведенным до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

— документ, подтверждающий оплату гражданином за налоговый период до 30 декабря 2004 года налога в отношении испрашиваемого земельного участка или гаража;

— картографические материалы из материалов инвентаризации, проведенной в соответствии с Программой инвентаризации земель населенных пунктов в Респуб­лике Бурятия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30 июня 1995 года № 227 «О Программе инвентаризации земель населенных пунк­тов в Республике Бурятия», подтверждающие возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

С начала действия Закона «О гаражной амнистии» органами местного самоуправления Республики Бурятия предоставлено 4158 земельных участков. Поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на 2157 объектов капитального строительства. Наиболее активно воспользовались гаражной амнистией жители г. Улан­Удэ и г. Северобайкальск.
Теги
минимущества

Все новости

В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
24.12.2025 в 09:38
На севере Бурятии запустят дополнительный пригородный поезд
24.12.2025 в 09:38
В Улан-Удэ 85-летняя женщина угодила под трамвай
24.12.2025 в 09:23
В Бурятии пенсии и пособия выплатят досрочно
24.12.2025 в 09:22
Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия
24.12.2025 в 09:08
Улан-удэнка сохранила свои 700 тысяч сломав план мошенников
24.12.2025 в 09:06
Максимальное количество дней отпуска за свой счет
24.12.2025 в 09:00
От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для жителей Бурятии
24.12.2025 в 08:56
Гороскоп для жителей Бурятии на 24 декабря 2025 года
24.12.2025 в 07:01
В Бурятии чиновник избежал наказания благодаря прокурору
24.12.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для жителей Бурятии
Партия провела форум «Взгляд в будущее»
24.12.2025 в 08:56
Улан-Удэнский горсовет поздравил энергетиков
22 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские энергетики
22.12.2025 в 15:18
В Бурятии партия «Новые люди» помогла начинающему предпринимателю создать игру «Политическая монополия»
Её разработала студентка ВСГУТУ
18.12.2025 в 16:21
В горсовете Улан-Удэ рассмотрели изменения в бюджет
Состоялось заседание комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету
17.12.2025 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru