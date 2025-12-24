Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия

Важной составляющей работы всего министерства является поддержка бизнеса.Так, в 2025 расширена имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» путем формирования специальных перечней имущества государственной и муниципальной собственности свободного от прав третьих лиц и возможного для предоставления бизнесу.На сегодня количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, возможного для предоставления предпринимателям, увеличено с 966 до 1 038 (на 7,4%). По республиканскому имуществу количество объектов недвижимости и земельных участков в настоящее время составляет 115 объектов. В сравнении с предыдущим годом, произведено увеличение на 12,7%.Имущество, включенное в указанные перечни, предоставляется субъектам МСП, в том числе на льготных условиях аренды. В настоящее время вовлечено в имущественную поддержку предпринимателей 94 объекта (это 82%).Информацию об имуществе для предпринимательства кроме Геопортала Республики Бурятия, в котором любой желающий может ознакомиться с характеристиками имущества с учетом его территориального расположения, можно также посмотреть на сайтах:— Минимущества РБ,— органов местного самоуправления,— центра предпринимательства «Мой бизнес»,— Инвестиционного портала Республики Бурятия,а также в сервисе «Имущество для бизнеса» на цифровой платформе МСП.РФ.Работа по повышению доступности и открытости информации об имуществе для предпринимательства проводится минис­терством в соответствии с дорожной картой по повышению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Бурятия.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является важным инструментом оценки эффективности работы региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В рамках этого рейтинга проводится оценка различных аспектов инвестиционной среды, включая качество предоставления государственных услуг предпринимателям.Рейтинг формируется уже 11 лет на основе опросов предпринимателей и экспертов, а также статистических показателей. В этом году опросами охвачено более 400 тыс. предпринимателей.Республика Бурятия заняла 14­е место в рейтинге среди регионов России, поднявшись выше на одну позицию по сравнению с 2024 годом.В уходящем году значения показателей рейтинга, курируемых Министерством имущественных отношений Республики Бурятия по направлениям: «эффективность процедур по регистрации прав собственности», «эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет», «эффективность процедур по получению в аренду земельных участков», «эффективность получения арендных площадей», значительно улучшились и вошли в группы А и В рейтинга.По результатам опроса сократилось время регистрации прав собственности, постановки на кадастровый учет, время получения земельного участка в аренду, также повысилась оценка деятельности органов власти по указанным направлениям.Средние сроки осуществления учетно-­регистрационных действий по Республике Бурятия за 2025 год составили:- 1,2 рабочего дня — по государственному кадастровому учету;- 1,3 рабочего дня — по государственной регистрации прав;- 0,9 рабочего дня — по регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде.Правительство Бурятии продолжает работу по вовлечению невостребованных земельных долей в сельскохозяйственный оборот. До начала 2025 года около тысячи земельных долей признано невостребованным имуществом и передано в муниципальную собственность. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 января текущего года.Ранее владельцы земель часто игнорировали оформление прав на полученные паи, что создавало проблемы с использованием земель и их контролем. Теперь же процесс передачи земель значительно упростился: местные власти получили полномочия официально признать землю муниципальной собственностью вне судебного порядка.С 8 августа 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 319­ФЗ, который внес изменения в порядок предоставления земельных участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Теперь земельные участки предоставляются без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Право на такое льготное предоставление имеют только зарегистрированные в установленном порядке крестьянские (фермерские) хозяйства. На сегодняшний день в Республике Бурятия арендовано 287 земельных участков, общая площадь которых составляет 20 тыс. гектаров.Чтобы активнее вовлекать земли в хозяйственный оборот, в 2025 году завершены комплексные кадастровые работы на территории 19 муниципальных образований Республики Бурятия за счет финансирования из средств федерального бюджета, которые проведены единственным исполнителем таких работ — филиалом ППК «Роскадастр», согласно заключенному соглашению с Росреестром.В 2025 году проведены картографические работы по созданию цифровых ортофотопланов и цифровых топографических планов масштаба 1:2000 территорий четырех опорных населенных пунктов на сумму 3 047, 9 тыс. рублей из республиканского бюджета.До конца 2026 года в Бурятии действуют положения республиканских законов, позволяющих жителям республики узаконивать неоформленные земельные участки с расположенными на них домами, построенными до 2010 года и 2015 года соответственно.Если ваш дом был построен до 2010 года, вы имеете право оформить земельный учас­ток в собственность бесплатно. А если строительство дома завершилось до 2015 года, то предусмотрена процедура оформления участка в аренду с последующим правом выкупа.Оформить право на землю можно несколькими способами: подав заявление онлайн через портал «Государственные услуги», обратившись в отделение Многофункционального центра (МФЦ) либо непосредственно посетив по месту жительства муниципальные органы власти.Кроме этого, после 1 сентября 2026 года прекращает свое действие Закон о «Гаражной амнистии» (Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79­ФЗ), предусматривающий возможность бесплатного оформления гражданами для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей.Так, до 1 сентября 2026 года еще будет возможно приобретение земельного участка под гаражом в собственность бесплатно при соблюдении следующих условий:1. Гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей.2. Гараж построен до введения в действие действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 30 декабря 2004 года).3. Гараж не признан самовольной постройкой по суду или решением органа местного самоуправления.Для оформления капитального гаража и земельного участка под ним необходимо предоставить в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен гараж, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка (в котором надо указать, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации) с приложением документов на капитальный гараж и документов, подтверждающих предоставление гражданину земельного участка для размещения гаража ранее, или при их отсутствии:— решение суда, подтверждающее факт пользования гражданином земельным участком и расположенным на нем гаражом, возведенным до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;— документ, подтверждающий оплату гражданином за налоговый период до 30 декабря 2004 года налога в отношении испрашиваемого земельного участка или гаража;— картографические материалы из материалов инвентаризации, проведенной в соответствии с Программой инвентаризации земель населенных пунктов в Респуб­лике Бурятия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30 июня 1995 года № 227 «О Программе инвентаризации земель населенных пунк­тов в Республике Бурятия», подтверждающие возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.С начала действия Закона «О гаражной амнистии» органами местного самоуправления Республики Бурятия предоставлено 4158 земельных участков. Поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на 2157 объектов капитального строительства. Наиболее активно воспользовались гаражной амнистией жители г. Улан­Удэ и г. Северобайкальск.