Политика и власть 25.12.2025 в 12:28

Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут

Бюджет города на 2026 год будет сбалансированным
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
Фото: «Номер один»
Депутаты Улан-Удэнского горсовета за неделю до наступления 2026 года приняли скорректированный муниципальный бюджет на следующий год. От лица горадминистрации на сессии городского парламента его представил Жаргал Будаев, председатель комитета по финансам мэрии Улан-Удэ.

«На 2026 год доходы и расходы уменьшаются на 462 млн рублей. За счет уменьшения безвозмездных поступлений на 470 млн рублей и увеличения собственных доходов на 7,8 млн рублей», - озвучил он предлагаемые изменения.

Как пояснил Жаргал Будаев, общий объем доходов и расходов города в 2026 году установлен на уровне 25, 927 млн рублей.

На плановый период 2027 года доходы и расходы уменьшаются на 779 млн рублей. Это происходит по причине уменьшения безвозмездных поступлений на 788 млн рублей и увеличения собственных доходов на 9 млн рублей.

Дефицит в бюджетах ближайших двух лет пока не планируется. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2027 г., 1 января 2028 года и 1 января 2029 года составит 5,652 млрд. рублей.

Несмотря на непростое время, объем собственных доходов муниципалитета растет. Разумеется, бюджет при его исполнении в течение года претерпит изменения. 

«Я думаю, на февральской сессии будем рассматривать изменения в бюджет и увидим, что достигли по собственным доходам бюджета 8 млрд. Самый большой доход — это НДФЛ. В прогнозном плане 2026-2027 годов, все-таки, цифру приблизили? Или мы опять пытаемся занизить собственные доходы», - спросил Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета.

Оказалось, что все учитывается и такого, что в 2026 году придется резко увеличивать доходы пока не ожидается. То есть планирование вполне совпадет с ожидаемой реальностью, что говорит о надежности прогнозирования ситуации. 

Сколько планируете в 2026 году собственных доходов бюджета?», - спросил Анатолий Белоусов представителя горадминистрации. Ему ответили, что 8,2 млрд. рублей.

Корректировки были одобрены сессией горсовета.
Теги
бюджет горсовет

Все новости

Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
25.12.2025 в 12:29
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет
25.12.2025 в 12:18
Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025
25.12.2025 в 12:08
Волшебство пришло в каждый двор
25.12.2025 в 12:06
В Улан-Удэ «погорел» очередной пенсионер-инвестор
25.12.2025 в 11:41
Рассеянные улан-удэнцы забывают в автобусах паспорта и кошельки
25.12.2025 в 11:25
В Улан-Удэ автомагнаты поссорились из-за рекламы
25.12.2025 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Улан-Удэнский горсовет подвел черту под бюджетом-2025
Финальные изменения были заранее тщательно проанализированы народными избранниками
25.12.2025 в 12:08
Земля, помощь бизнесу, гаражная амнистия
Что удалось сделать в 2025 году министерству имущественных и земельных отношений
24.12.2025 в 09:08
От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для жителей Бурятии
Партия провела форум «Взгляд в будущее»
24.12.2025 в 08:56
Улан-Удэнский горсовет поздравил энергетиков
22 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские энергетики
22.12.2025 в 15:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru