Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут

Депутаты Улан-Удэнского горсовета за неделю до наступления 2026 года приняли скорректированный муниципальный бюджет на следующий год. От лица горадминистрации на сессии городского парламента его представил Жаргал Будаев, председатель комитета по финансам мэрии Улан-Удэ.«На 2026 год доходы и расходы уменьшаются на 462 млн рублей. За счет уменьшения безвозмездных поступлений на 470 млн рублей и увеличения собственных доходов на 7,8 млн рублей», - озвучил он предлагаемые изменения.Как пояснил Жаргал Будаев, общий объем доходов и расходов города в 2026 году установлен на уровне 25, 927 млн рублей.На плановый период 2027 года доходы и расходы уменьшаются на 779 млн рублей. Это происходит по причине уменьшения безвозмездных поступлений на 788 млн рублей и увеличения собственных доходов на 9 млн рублей.Дефицит в бюджетах ближайших двух лет пока не планируется. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2027 г., 1 января 2028 года и 1 января 2029 года составит 5,652 млрд. рублей.Несмотря на непростое время, объем собственных доходов муниципалитета растет. Разумеется, бюджет при его исполнении в течение года претерпит изменения.«Я думаю, на февральской сессии будем рассматривать изменения в бюджет и увидим, что достигли по собственным доходам бюджета 8 млрд. Самый большой доход — это НДФЛ. В прогнозном плане 2026-2027 годов, все-таки, цифру приблизили? Или мы опять пытаемся занизить собственные доходы», - спросил Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета.Оказалось, что все учитывается и такого, что в 2026 году придется резко увеличивать доходы пока не ожидается. То есть планирование вполне совпадет с ожидаемой реальностью, что говорит о надежности прогнозирования ситуации.Сколько планируете в 2026 году собственных доходов бюджета?», - спросил Анатолий Белоусов представителя горадминистрации. Ему ответили, что 8,2 млрд. рублей.Корректировки были одобрены сессией горсовета.