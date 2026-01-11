Объем товарооборота Монголии с Китаем за 10 лет вырос в 16 раз

Президент Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Монголии Б.Лхагважав заявил, что объём товарооборота между Монголией и Китаем достиг 16,5 миллиардов долларов США, что составляет около 80% от общего объёма внешней торговли страны. За последние десять лет этот показатель вырос с 1 миллиарда до 16 миллиардов долларов, что свидетельствует о плодотворном характере двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Он также подчеркнул, что проходящий в Улан-Баторе деловой форум между монгольскими и китайскими бизнесменами стал площадкой для обмена мнениями между государственными органами и китайскими компаниями по ключевым направлениям экономики - горнодобывающей промышленности, строительству, сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Более 10 тысяч китайских компаний в настоящее время осуществляют свою деятельность в Монголии. Современная международная обстановка ещё раз подтверждает важность установления активных и доверительных деловых отношений с соседними государствами.Россия пока лишь занимает значительную долю в обеспечении страны сырьевыми ресурсами - ГСМ с Ангарска Иркутской области. Однако Китай постепенно занимает и эту сферу, начав поставку своих нефтепродуктов.Фото: Номер один