Политика и власть 11.01.2026 в 14:01

Объем товарооборота Монголии с Китаем за 10 лет вырос в 16 раз

Китай занял 80% внешнеторговых операций страны  
Текст: Иван Иванов
Президент Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Монголии Б.Лхагважав заявил, что объём товарооборота между Монголией и Китаем достиг 16,5 миллиардов долларов США, что составляет около 80% от общего объёма внешней торговли страны. За последние десять лет этот показатель вырос с 1 миллиарда до 16 миллиардов долларов, что свидетельствует о плодотворном характере двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Он также подчеркнул, что проходящий в Улан-Баторе деловой форум между монгольскими и китайскими бизнесменами стал площадкой для обмена мнениями между государственными органами и китайскими компаниями по ключевым направлениям экономики - горнодобывающей промышленности, строительству, сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Более 10 тысяч китайских компаний в настоящее время осуществляют свою деятельность в Монголии. Современная международная обстановка ещё раз подтверждает важность установления активных и доверительных деловых отношений с соседними государствами.

Россия пока лишь занимает значительную долю в обеспечении страны сырьевыми ресурсами - ГСМ с Ангарска Иркутской области. Однако Китай постепенно занимает и эту сферу, начав поставку своих нефтепродуктов.

11.01.2026 в 14:01
