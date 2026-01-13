Политика и власть 13.01.2026 в 15:37

В Бурятии назначили начальника нового государственного юридического бюро

Должность заняла выпускница федеральной кадровой программы «Муравьёв-Амурский 2030»
Текст: Карина Перова
В Бурятии назначили начальника нового государственного юридического бюро
Фото: правительство Бурятии

Открывшееся с 1 января новое Государственное юридическое бюро Бурятии возглавила выпускница третьего потока федеральной кадровой программы «Муравьёв-Амурский 2030» Мария Седельникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Для меня большая честь возглавить команду Государственного юридического бюро. Я осознаю высокую ответственность, возложенную на нашу работу. Мы будем работать так, чтобы каждый гражданин ощущал, что государство рядом и готово защитить его права. Бесплатная юридическая помощь – это важный инструмент равного доступа граждан к защите своих прав», - прокомментировала Седельникова.

Она в разные годы работала в администрации Улан-Удэ, государственных и коммерческих структурах. Длительное время была помощником арбитражного управляющего и осуществляла частную юридическую практику, имея статус арбитражного управляющего. 

Замужем, воспитывает четырёх дочерей.

