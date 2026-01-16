Лидер партии «Новые люди» призвал Госдуму отказаться от новых налогов и блокировок соцсетей

С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. В своём выступлении на открытии весенней сессии он отметил, что люди устали от новых штрафов, блокировок соцсетей и других запретительных мер.«Если завтра кто-то из депутатов предложит ввести “налог на налог”, люди даже не удивятся. Что реально удивит если мы пройдём сессию без единого закона, который делает жизнь труднее. И не заблокируем ни одну соцсеть. Люди это точно оценят», — сказал Алексей Нечаев.По его словам, у людей в регионах растет тревожность. Это подтверждается данными опроса ВЦИОМ, который прошёл по всей стране, включая Бурятию. В итоге всё больше людей живёт без уверенности в завтрашнем.Нечаев считает, что в такой атмосфере сложно развивать страну. Но виноваты в этом не люди, а постоянно меняющиеся правила и законы, которые мешают строить планы даже на ближайшую перспективу.«Люди, у которых была вера в будущее и уверенность в завтрашнем дне, не боялись действовать. Они вывели Россию в космос и создали первый в мире реактор на быстрых нейтронах. Построили «Яндекс» и «Госуслуги». А в разгар санкций сделали возможным оплату улыбкой. И от таких новостей улыбок на лицах реально становится больше», — подчеркнул Алексей Нечаев.Он призвал коллег по Госдуме в наступившем году “больше разрешать, а не вводить новые запреты”. Иначе ожидать развития бессмысленно.