Политика и власть 23.01.2026 в 12:11

Монголия одна из первых вошла в Совет мира Дональда Трампа

Однако плату за членство в -  1 миллиард долларов США страна платить не будет
Текст: Иван Иванов
Монголия выразила  поддержку новому  механизму, укрепляющему международные позиции государства, способствующему активному участию в глобальной повестке и служащему важным шагом в защите суверенитета и международной безопасности. Причем через  политические и дипломатические средства. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Отмечается, что Совета мира, предложенный американским президентом Дональдом Трампом,  не предусматривает создание военного блока — это добровольная платформа для политического диалога и многостороннего сотрудничества, основанная на уважении суверенитета, территориальной целостности и принципе невмешательства, что полностью соответствует позиции Монголии.

Порог в 1 миллиард долларов США, оговорённый в Уставе для продления трёхлетнего членства, является процедурным критерием и не налагает прямых финансовых обязательств на участников.
Участвуя в деятельности Совета мира на добровольной основе, Монголия не несёт обязательств по финансам и сохраняет свободу участия в работе организации на трёхлетний период, исходя из своих возможностей и интересов.

На подписании Устава Совета мира были 17 глав государств, правительств и министров иностранных дел — среди них президент Аргентины Хавьер Милея, премьер-министра Армении Никола Пашинян, президента Азербайджана Ильхам Алиев, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, премьер-министра Пакистана Шехбаз Шариф. Также подписали  соглашение  Саудовская Аравия и Турция.
