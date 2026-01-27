Политика и власть 27.01.2026 в 13:02

Замглавы Мухоршибирского района Бурятии получил новый пост

Батомунко Цыбиков назначен руководителем Информационно-методологического центра
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Замглавы Мухоршибирского района Бурятии получил новый пост
Фото: Минсельхоз Бурятии
В Бурятии на должность руководителя ГБУ «Информационно-методологический центр» Минсельхоза назначен Батомунко Цыбиков. К своим должностным обязанностям новый начальник приступил уже сегодня, сообщили в министерстве.

Батомунко Цыбиков родился в 1981 году в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района. В 2003 году с отличием окончил БГСХА по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Карьеру начал в 2003 году преподавателем в академии. Затем работал в администрациях Улан-Удэ и Мухоршибирского района. С 2011 по 2022 год трудился в «Россельхозбанке».

С 2023 года Батомунко Цыбиков занимал пост заместителя главы Мухоршибирского района - начальника управления сельского хозяйства.
Теги
назначение

Все новости

Депутат из Бурятии метит в президенты
27.01.2026 в 13:05
Замглавы Мухоршибирского района Бурятии получил новый пост
27.01.2026 в 13:02
ТОСовское движение Бурятии признали лучшим в России
27.01.2026 в 12:47
«Сделала три смертельных укола»
27.01.2026 в 12:40
95% экспорта Монголии пришлось на вывоз полезных ископаемых
27.01.2026 в 12:24
В Бурятии водолазы подняли тело утонувшего на Байкале водителя
27.01.2026 в 12:23
В Чите мошенники получили второй срок за газификацию города
27.01.2026 в 12:15
Жителей Бурятии предупредили о запуске электросирен
27.01.2026 в 12:12
Житель Бурятии насмерть забил ногами и кулаками собутыльницу с инвалидностью
27.01.2026 в 12:12
Жители Бурятии открыто идут на грабеж магазинного алкоголя
27.01.2026 в 11:56
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Юрий Трутнев дал интервью телеканалу «Россия-24» по итогу «январских слушаний»
27.01.2026 в 11:30
Глава Бурятии представил достижения и планы республики
Главы ДФО отчитались о проделанной работе полпреду Юрию Трутневу
26.01.2026 в 12:01
Монголия одна из первых вошла в Совет мира Дональда Трампа
Однако плату за членство в -  1 миллиард долларов США страна платить не будет
23.01.2026 в 12:11
В Бурятии осужденного чиновника выгнали с позором
Прокуратура добилась для заместителя главы изменения формулировки увольнения
20.01.2026 в 10:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru