Политика и власть 27.01.2026 в 13:02
Замглавы Мухоршибирского района Бурятии получил новый пост
Батомунко Цыбиков назначен руководителем Информационно-методологического центра
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на должность руководителя ГБУ «Информационно-методологический центр» Минсельхоза назначен Батомунко Цыбиков. К своим должностным обязанностям новый начальник приступил уже сегодня, сообщили в министерстве.
Батомунко Цыбиков родился в 1981 году в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района. В 2003 году с отличием окончил БГСХА по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Карьеру начал в 2003 году преподавателем в академии. Затем работал в администрациях Улан-Удэ и Мухоршибирского района. С 2011 по 2022 год трудился в «Россельхозбанке».
С 2023 года Батомунко Цыбиков занимал пост заместителя главы Мухоршибирского района - начальника управления сельского хозяйства.
Тегиназначение