Замглавы Мухоршибирского района Бурятии получил новый пост

В Бурятии на должность руководителя ГБУ «Информационно-методологический центр» Минсельхоза назначен Батомунко Цыбиков. К своим должностным обязанностям новый начальник приступил уже сегодня, сообщили в министерстве.Батомунко Цыбиков родился в 1981 году в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района. В 2003 году с отличием окончил БГСХА по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».Карьеру начал в 2003 году преподавателем в академии. Затем работал в администрациях Улан-Удэ и Мухоршибирского района. С 2011 по 2022 год трудился в «Россельхозбанке».С 2023 года Батомунко Цыбиков занимал пост заместителя главы Мухоршибирского района - начальника управления сельского хозяйства.