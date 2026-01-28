Двери в думский кабинет

Осенью этого года Бурятии предстоит сражение не за одно, а за два места от «Единой России» в новой Государственной Думе. Поскольку партия власти имеет большинство в парламенте, то на кону сохранение реального влияния региона в Думе, где правила игры стали жестче, а конкуренция за каждое кресло сильнее.Пять лет назад Бурятия на выборах в Госдуму не без труда, но провела двух своих «единороссов». Но в 2026 году повторить этот успех будет сложнее. Причина - изменившаяся политическая география страны и ужесточение электоральной математики.Как недавно пояснял глава республики Алексей Цыденов, ключевое изменение связано с присоединением четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Количество депутатских мандатов в Думе при этом не увеличилось. В результате конкуренция за каждое кресло возросла. Если в 2021 году для прохождения в парламент депутату-списочнику нужно было условно собрать поддержку 180 тыс. избирателей, то теперь эта планка поднялась до 200 тысяч. К слову, в Бурятии в 2021 году за «Единую Россию» проголосовали 130 тысяч, однако второй мандат республика получила. Это случилось благодаря перераспределению голосов других регионов по итогам голосования.«В этом году задача по сбору голосов станет еще более сложной... Значение каждого голоса увеличивается, решающими в таких условиях будут даже не доли процентов, а счетное число голосов», - подчеркнул Цыденов.Проще говоря, Бурятия больше не может рассчитывать на «добавку» голосов от менее успешных регионов, как это бывало раньше. Чтобы сохранить два мандата «Единой России», республике необходимо обеспечить исключительно высокую явку и концентрацию голосов за своих кандидатов. В условиях экономических сложностей, о которых также говорил глава региона, эта задача становится вопросом консолидации всего общества.«Не секрет, что денег становится меньше и каждый следующий рубль дается тяжелее. Крайне важно вот этот ресурс наш сохранить, а также сохранить темпы развития, которые мы набрали, - отметил глава РБ. - Консолидация общества и поддержка друг друга в данный период крайне важны».Формально в нынешнем созыве Госдуму Бурятию представляют четыре депутата. Однако фактически интересы республики могут лоббировать только двое из них - те, кто напрямую избран от региона и считает его своей политической родиной. Это депутат по одномандатному округу Вячеслав Дамдинцурунов и депутат от федерального списка «Единой России» Николай Будуев.Два других мандата, хотя и формально закреплены за объединенными региональными группами, куда входит Бурятия, по факту не работают на республику. Александр Казаков от «Справедливой России», включенный в группу с Бурятией, Тывой и Забайкальским краем, проживает в Ханты-Мансийске. Георгий Арапов от «Новых людей», представляющий группу с Бурятией, Якутией и Иркутской областью, родился в Армении и живет в Москве. За время работы текущего созыва эти депутаты ни разу не посещали Бурятию с официальным визитом.Еще один депутат от Бурятии - Вячеслав Мархаев - сосредоточен на критике «Единой России» и частных событиях в республике. И федеральные проекты, которые реально ведут к улучшению качества жизни жителей Бурятии, не лоббирует.Поэтому потеря даже одного из «своих», «единороссовских» мандатов, станет чувствительным ударом по влиянию республики в Москве. Два депутата от «ЕР» это не просто статус, а рабочий инструмент. Это два голоса при принятии бюджета, право на внесение поправок в законы о тарифах ЖКХ, северных надбавках или экологических нормативах для Байкала. Это два канала прямого обращения к федеральным министрам по вопросам финансирования дорог, школ или больниц в Бурятии.Один депутат, как бы он ни старался, физически не сможет охватить весь спектр проблем крупного региона. В условиях, когда «чужие» депутаты от объединенных групп свои полномочия не используют, а конкуренция за федеральные ресурсы обостряется, сохранить двух своих защитников в парламенте - это вопрос здравомыслия и заботы о будущем каждой семьи из Бурятии.Пока «Единая Россия» не объявляла возможного кандидата от «Единой России» по одномандатному округу для дальнейшего всенародного голосования за него. Однако, судя по инсайдерской информации, высока вероятность, что и в первой региональной пятерке партии власти, и по избирательному округу им станет Герой России, участник специальной военной операции Дашибал Мункожаргалов.Этот выбор диктуется сразу несколькими факторами. Во-первых, на то есть прямая и неоднократная воля президента. Владимир Путин уже заявлял, что именно из среды отличившихся бойцов СВО страна должна черпать кадры для будущей работы, в том числе и в органах власти. «Это те люди, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни», - подчеркивал он, призывая партии активно поддерживать таких кандидатов.Во-вторых, Дашибал Мункожаргалов - офицер с безупречной репутацией и управленческим опытом. Это делает его потенциально сильным публичным политиком. А участие через жесткий конкурс в президентской программе «Время героев» добавляет ему плюсов и в Москве, и в Бурятии.Наконец, такой ход идеально вписывается в общероссийский тренд. Кандидат-участник СВО, Герой России станет живым воплощением патриотической повестки, обеспечит мощную эмоциональную связь с избирателями и наглядно продемонстрирует реализацию курса, заданного президентом России.Таким образом, осенние выборы ставят перед Бурятией сложную, но выполнимую задачу. Республике нужно не просто проголосовать, а провести настоящую политическую мобилизацию. Чтобы в условиях ужесточившихся правил отстоять свое право на два полноценных голоса от «Единой Росии» в федеральном парламенте. От этого будет зависеть, сможет ли регион в следующем политическом цикле так же эффективно решать социально-экономические вопросы в коридорах московской власти.