Политика и власть 28.01.2026 в 09:34
В Бурятии депутаты избрали главу Еравнинского района
Должность займет Цокто Жамсуев
Текст: Карина Перова
В Бурятии избрали главу Еравнинского района. Как сообщает телеграм-канал «Еравна-инфо.24/7», должность займет Цокто Жамсуев.
Такое решение накануне принял районный Совет депутатов. Оно вступит в законную силу после 30 января.
Ранее Жамсуев являлся и. о. председателя комитета по инфраструктуре – и.о. первого замруководителя райадминистрации. Добавим, что он также был заместителем экс-главы Заиграевского района Виталия Шалькова.
Ранее «Номер один» сообщал, что прежний глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов встрял в большой скандал и вместе со своим заместителем Зоригто Доржиевым попал под суд. У руля временно встал замглавы района Абида Жамсуев.
