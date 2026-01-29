В Бурятии назначили еще одного замминистра

В Минстрое Бурятии назначили заместителя министра – председателя комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Должность занял Сергей Иванов. С ним заключили служебный контракт с испытательным сроком 6 месяцев.

С 1999 по 2004 годы работал в ЗАО «Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура». Сначала слесарем по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, а затем мастером паросилового хозяйства отдела главного энергетика.

С 2004 по 2018 годы трудился в строительных организациях начальником сантехнического монтажного участка, начальником участка.

С 2018 по 2021 годы был мастером, а затем замначальника 2-го района эксплуатации цеха эксплуатации тепловых сетей Улан-Удэнского энергетического комплекса ПАО «ТГК-14», руководителем производственно-технического управления ООО «ЭкоАльянс».

С 2021 года по настоящее время занимал руководящие должности в МУП «Водоканал»: начальника аварийно-диспетчерской службы, заместителя главного инженера по водоотведению, главного инженера аппарата управления, директора очистных сооружений.

В 2023 году получил степень бакалавра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.