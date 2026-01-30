Политика и власть 30.01.2026 в 15:52

Глава Минсельхоза Бурятии лишился первого зама

Дмитрий Маляров ушел, не проработав и четырех месяцев
Текст: Андрей Константинов
Глава Минсельхоза Бурятии лишился первого зама
Фото: пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрия Малярова. Согласно документу, чиновник уволен с 30 января по собственному желанию. 

Напомним, Дмитрий Маляров пришел в Минсельхоз из Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в 2025 году. Сначала, в мае, он занял должность начальника отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства, а затем, уже в начале октября, получил место первого заместителя министра – председателя Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. К слову, ранее этот пост занимал Булат Цыренжапов, пока его по инициативе прокуратуры не изгнали из министерства в связи с утратой доверия. 

Однако, стремительная карьера Дмитрия Малярова в министерстве завершилась так же быстро, как и началась. Новый зам в команде главы Минсельхоза Амгалана Дармаева не продержался и четырех месяцев.

Справка

Дмитрий Маляров родился 2 августа 1983 года в селе Усть-Киран Кяхтинского района. В 2005 году окончил БГСХА по специальности «Агрономия», потом учился в аспирантуре.

В 2004-2009 годах работал главным агрономом в ООО «Харгана» Селенгинского района, впоследствии реорганизованное в ООО «Сокол». С декабря 2009 по январь 2011 года работал в Загустайской школе на должностях социального педагога и мастера производственного обучения. С января 2011 по январь 2012 года трудился в филиале «РЭУ Забайкальский» на должностях старшего лаборанта и начальника смены.

С января 2013 по сентябрь 2014 года работал на должностях агронома, а затем заведующим Селенгинским госсортучастком филиала ФГБУ «Госсорткомиссия по РБ».

С 2014 по 2024 год работал в различных структурных подразделениях Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и его подведомственных учреждениях. Занимал должности агронома, государственного инспектора, заместителя начальника отдела, заместителя директора, руководителя органа инспекции.

В мае 2025 года Дмитрий Маляров был принят в Минсельхоз Бурятии на должность начальника отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Теги
отставка

