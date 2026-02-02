Политика и власть 02.02.2026 в 11:04

Бурятия вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм по итогам 2025 года

В правительстве России отметили регионы-лидеры по ключевым показателям
Текст: Иван Иванов
Бурятия вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм по итогам 2025 года
Фото: пресс-служба правительства РБ
По итогам 2025 года Бурятия вошла в число лидеров среди субъектов РФ по выполнению ключевых показателей государственных программ. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, проводя заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Вместе с Бурятией в тройку лучших вошли Республика Саха (Якутия) и Северная Осетия – Алания.

«В целом 2025 год завершили очень достойно. Выражаю благодарность Минстрою, Минтрансу, Минфину, всем федеральным органам исполнительной власти, губернаторам, региональным командам», - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что строительство по-прежнему остаётся важной отраслью для роста экономики, формируя в среднем около 15,8% налоговых поступлений и доходов региональных бюджетов.

«По предварительным данным, в 2025 году нам удалось достичь лучших результатов за всю новейшую историю страны по вводу жилой и нежилой недвижимости. При этом нужно сохранять высокую динамику, продолжать наращивать градостроительный потенциал в регионах и повышать капитализацию территорий», - сказал Марат Хуснуллин.

Глава Бурятии прокомментировал оценку вице-премьера у себя в соцсетях.

«Для Бурятии это подтверждение того, что работает комплексное развитие территорий, сохраняется строительство жилья, идет обновление инфраструктуры и социальных объектов. За всеми этими показателями — новые дома, дороги, объекты ЖКХ, школы, больницы и реальные изменения для жизни людей», - написал Алексей Цыденов.

Напомним, Бурятия реализует следующие программы: модернизация коммунальной инфраструктуры, ввод жилья в эксплуатацию, благоустройство общественных пространств, строительство детских садов, школ, больниц, поликлиник, объектов культуры, спорта и туризма.

