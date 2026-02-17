Вячеслав Дамдинцурунов: «Госпрограммы - гарант развития Бурятии»

Очередной пятилетний созыв в Госдуме подходит к концу. Депутаты подводят итоги своей работы за этот период. О законодательных инициативах, обращениях граждан, законах для развития Бурятии – рассказал депутат Госдумы от республики Вячеслав Дамдинцурунов.- Россия – это единый организм с общими целями. Как правило, если инициатива важна для одного региона – она полезна во всей стране. К примеру, абсолютным приоритетом для всех стала поддержка участников СВО и их семей. Госдума в самые сжатые сроки корректировала нормы и устраняла волокиту в системе, чтобы поддержать наших защитников, окружить их заботой и, как следствие, укрепить страну.Только за 2025 год было принято 30 законов в части поддержки и социальной защиты участников СВО и их семей, а с начала спецоперации одобрено 154 инициативы. Все они, безусловно, напрямую повлияли и на жизнь в Бурятии. Кроме того, по этой же тематике приходит наибольше количество обращений от граждан.Второй общей целью стало развитие экономики в условиях санкций. Бюджетные расходы на зарплаты, инфраструктуру, социальные программы напрямую зависят от налоговых поступлений. Поэтому быстрая адаптация к внешнему давлению стала фундаментом для благополучия каждого жителя.Например, конкретно для Бурятии здесь крайне важен принятый в 2024 году закон, создавший условия для ремонта и реконструкции железнодорожной инфраструктуры на территории республики. В наших реалиях это не просто артерия единой экономики, но и рабочие места для людей.Важнейшим документом остается бюджет страны, который принимает Госдума. Каждая цифра в нем имеет влияние на жизнь человека. В условиях санкций мы кропотливо переупаковывали бюджет так, чтобы усилить и оборонный комплекс, но сохранить и социальные расходы. Считаю, что мы с этой задачей справились, хотя финансовая ситуация сейчас очень непростая.Ну и, конечно, в Госдуме регулярно принимают жизненно важные решения для конкретных групп населения, в том числе в Бурятии. Например, изменения в закон об охране озера Байкал. Они сохранили строгий запрет на коммерческую вырубку леса, но скорректировали юридические барьеры, мешавшие людям. Или закон, разрешивший продажу лекарств в ФАПах в сельской местности. Для горожан это малозаметно, а для пожилых людей в отдалённых поселениях — вопрос доступности жизненно важных препаратов.Если говорить о моей личной работе, на сегодня я являюсь соавтором 51 законодательной инициативы и около 20 поправок. Получили силу закона 38 из предложенных мной инициатив: это защита населения от негативного влияния табака, изменение отраслевого закона о молодежной политике в сфере патриотического воспитания, индексация пенсий для работающих пенсионеров.Много важных решений было принято и по линии Комитета по молодёжной политике, в котором я состою. Считаю это крайне важным, поскольку будущее нашей страны во многом зависит от того, каким мы воспитаем следующее поколение.- Главная цель — это патриотическое воспитание молодёжи через реальное дело, а не на словах.Именно в нашем созыве впервые в истории Госдумы был создан отдельный Комитет по молодёжной политике, и он уже приносит конкретные результаты. Нам удалось усилить социальную защиту молодежи: ввели такие понятия, как «студенческая семья» и «молодой работник». А это даёт правовую основу для предоставления конкретных льгот и мер поддержки.Другое важное позитивное изменение - в законе о молодежной политике появилась отдельная статья о патриотическом воспитании. По моей инициативе в Госдуме была создана рабочая группа по этому вопросу, и теперь законодательная база по патриотизму расширилась.Что касается национального проекта «Молодёжь и дети», то в Бурятии он реализуется активно и уже даёт результаты. В 2025 году были капитально отремонтированы девять школ и два детских сада с полным обновлением оборудования. На 2026 год запланировано открытие молодёжных пространств в Улан-Удэ, Кяхтинском и Кабанском районах для профориентации, помощи в трудоустройстве и поддержки молодых семей. В 2024 году по программе "Регион для молодых" открылись два молодежных центра в Селенгинском и Джидинском районах, инфраструктура для молодежи в республике развивается, благодаря ФЗ 489 "О молодежной политике".Но, безусловно, флагманский проект — это межвузовский кампус мирового уровня «Байкал». Кампус начнет строительство в этом году, а завершение и сдача объекта планируется в 2029 году. Кампус объединит пять ведущих вузов республики и будет специализироваться на прорывных направлениях: технологическом инжиниринге (IT, беспилотники), интегративной медицине и востоковедении. Это не просто учебные корпуса, а создание мощной образовательной и научной экосистемы. Конечно, это придаст импульс развития всей Бурятии.Отмечу, что президентские нацпроекты - это не панацея, а создание условий для их решения. Если мы построим даже самые современные молодежные пространства, но работа в них буде2022т вестись спустя рукава, то эффективных результатов не добьемся.- Цель одна— сохранить озеро для будущих поколений. Но мы должны честно признать: есть полярные позиции. Для экологов идеал — отсутствие человека в центральной зоне. Для хозяйственной деятельности — минимизация ограничений. Наша задача — найти разумный баланс, инструменты, которые защитят Байкал, создав при этом минимальные трудности для жизни людей.Депутатская рабочая группа “Байкал” занимается большим кругом вопросов об озере: от очистных сооружений и воспроизводства биоресурсов до того самого закона, о котором я говорил. Благодаря совместной работе в декабре мы приняли важные поправки, которые сохранили полный запрет на коммерческую заготовку древесины, но исправили юридико-технические ошибки, создающие необоснованные барьеры для местных жителей. Это и есть пример той самой взвешенной работы на результат.Работы предстоит много, в том числе решения таких вопросов, как заготовка дров местными жителями и право на землю у тех граждан на побережье Байкала, которые пользуются ею еще с советских времен. Это тоже будет сделать непросто, но необходимо. Конституция у нас одна, и права граждан тоже должны быть одинаковы.- Наказы, собранные в Народную программу в период предвыборной кампании 2021 года - мы превратили в системную работу. Более 7 000 конкретных предложений от жителей республики были сгруппированы по отраслям и стали основой программы социально-экономического развития Бурятии.На сегодня во многих муниципалитетах Бурятии программа выполнена более чем на 80%. Я считаю это хорошим результатом совместной работы с правительством республики.- К сожалению, мы живём не в идеальном обществе, и человеческий фактор иногда проявляет свои самые негативные стороны. В случае с нашей землячкой в Подольске общественный резонанс вызвало не столько правомерное задержание, сколько хамское поведение отдельных сотрудников полиции.Мы немедленно включились в работу: я лично встречался с руководством МВД, мы организовали для девушки качественную юридическую помощь, и процесс идёт законным путём. Виновные должны понести справедливое наказание, и они его понесут — вне зависимости от региона происхождения пострадавшего.Но сегодня я хочу сказать о другом. Читая некоторые комментарии в соцсетях, становится стыдно. Есть попытки раздуть из этого случая шоу, требуя ежедневных отчётов и эфиров на федеральных каналах. Я категорически против такой спекуляции на чужой беде ради лайков и политических дивидендов. На её месте мог оказаться любой гражданин России. Более того, анализ показывает, что наиболее провокационные комментарии часто пишутся подставными лицами с единственной целью — разжечь межнациональную рознь.Уроки извлекать нужно, виновных — наказывать. Но я очень прошу всех земляков относиться к любой информации трепетно и ответственно, не поддаваться на провокации и доверять работе официальных органов и наших юристов, которые держат этот вопрос на постоянном контроле.Я уже отмечал в социальных сетях о том, что участились случаи, когда иностранные спецслужбы втемную вовлекают наших граждан, зачастую детей и молодежь, в противоправные действия, а потом эти дела заканчиваются серьезными последствиями. Будьте внимательны и не давайте себя обмануть.- Главным итогом я считаю слаженную работу по адаптации законодательства в условиях СВО. Льготы, добровольческие формирования, защита трудовых прав мобилизованных – все эти вопросы приходилось решать в очень ускоренном режиме. Что касается главного итога непосредственно моей деятельности, то, безусловно, это принятие поправок в «Закон об охране озера Байкал».Главная миссия депутата – создать условия для улучшения жизни людей. Именно в этом наша ключевая задача: создавать такие законы, которые будут стимулировать развитие производства, приводить к росту налоговых поступлений и помогать органам исполнительной власти эффективно выполнять свои обязательства перед людьми.Парламентская работа научила меня искать и находить компромиссы. Безусловно, хочется решить все вопросы сразу, но так не бывает. Нужно расставлять приоритеты, взвешивать риски, учитывать разные интересы — это именно тот опыт, который я получил в Государственной Думе.