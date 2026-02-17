Политика и власть 17.02.2026 в 14:14

В Забайкалье чиновниками смогут стать люди без высшего образования

Качество госуправления в крае будет падать
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье чиновниками смогут стать люди без высшего образования
Фото: архив «Номер один»
В Забайкалье назревают фундаментальные изменения в требованиях к кандидатам на государственную службу. Высшее образование теперь не главный элемент трудоустройства на отдельные государственные должности, сообщает портал «Чита.ру». Эксперты опасаются, что это может стать очередным шагом к деградации государственного управления.

Согласно действующему законодательству о муниципальной службе, для занятия многих должностей, особенно руководящих и специалистов высшей категории, необходимо иметь высшее образование уровня специалитета или магистратуры. Для других, менее ответственных позиций, также установлено требование о наличии высшего образования. Кроме того, для ведущих должностей требуется стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее одного года.

Предлагаемый законопроект кардинально меняет эти правила. Он предусматривает снижение требований к образованию для главной группы должностей – теперь достаточно будет иметь высшее образование любого уровня. Для ведущей группы должностей вовсе предлагается отменить требование о стаже.

Авторы законопроекта ссылаются на опыт других регионов, где требования к стажу и образованию также были смягчены. В качестве примеров приводятся Архангельская, Иркутская и Самарская области, а также Карачаево-Черкесская республика, где для младших должностей образование вообще не является обязательным. Это весьма существенные изменения в системе, потенциально обесценивая профессионализм и открывая дорогу к профанации. Главной причиной снижения требований стал дефицит. На муниципальные должности не могут набрать кадры: низкие зарплаты и высокая ответственность, в том числа уголовная, не привлекают соискателей.
Теги
Забайкалье

Все новости

В Забайкалье чиновниками смогут стать люди без высшего образования
17.02.2026 в 14:14
В Бурятии помогли воссоединиться многодетной семье участника СВО
17.02.2026 в 13:25
В Бурятии оправдали не платившего долги директора
17.02.2026 в 13:02
В Улан-Удэ трое подростков угодили в больницу после распития алкоголя
17.02.2026 в 12:46
Иркутский жилой квартал «Источник» поздравляет жителей Бурятии с праздником Белого месяца
17.02.2026 в 12:43
В Бурятии заработали мобильные медицинские бригады для отдаленных районов
17.02.2026 в 12:28
В Бурятии несколько дней не будет работать пункт пропуска ДАПП «Монды-Ханх»
17.02.2026 в 12:26
Невыплаченный долг исчезнувшего чиновника
17.02.2026 в 11:45
В Бурятии появилась еще одна мать-героиня
17.02.2026 в 11:41
В Улан-Удэ 19-летняя девушка превратила подвал в подпольное казино
17.02.2026 в 11:24
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Вячеслав Дамдинцурунов: «Госпрограммы - гарант развития Бурятии»
17.02.2026 в 09:00
В трудной ситуации государство поддержит
Подведены итоги работы органов соцзащиты населения Бурятии
16.02.2026 в 15:42
Топ-чиновникам Бурятии добавят интеллекта
Глава обязал высших должностных лиц республики научиться использовать ИИ
10.02.2026 в 11:19
В Бурятии сын бывшего министра сам станет министром
Владимир Хингелов будет новым руководителем министерства экономики Бурятии
09.02.2026 в 15:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru