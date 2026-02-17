Политика и власть 17.02.2026 в 14:14
В Забайкалье чиновниками смогут стать люди без высшего образования
Качество госуправления в крае будет падать
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье назревают фундаментальные изменения в требованиях к кандидатам на государственную службу. Высшее образование теперь не главный элемент трудоустройства на отдельные государственные должности, сообщает портал «Чита.ру». Эксперты опасаются, что это может стать очередным шагом к деградации государственного управления.
Согласно действующему законодательству о муниципальной службе, для занятия многих должностей, особенно руководящих и специалистов высшей категории, необходимо иметь высшее образование уровня специалитета или магистратуры. Для других, менее ответственных позиций, также установлено требование о наличии высшего образования. Кроме того, для ведущих должностей требуется стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее одного года.
Предлагаемый законопроект кардинально меняет эти правила. Он предусматривает снижение требований к образованию для главной группы должностей – теперь достаточно будет иметь высшее образование любого уровня. Для ведущей группы должностей вовсе предлагается отменить требование о стаже.
Авторы законопроекта ссылаются на опыт других регионов, где требования к стажу и образованию также были смягчены. В качестве примеров приводятся Архангельская, Иркутская и Самарская области, а также Карачаево-Черкесская республика, где для младших должностей образование вообще не является обязательным. Это весьма существенные изменения в системе, потенциально обесценивая профессионализм и открывая дорогу к профанации. Главной причиной снижения требований стал дефицит. На муниципальные должности не могут набрать кадры: низкие зарплаты и высокая ответственность, в том числа уголовная, не привлекают соискателей.
Согласно действующему законодательству о муниципальной службе, для занятия многих должностей, особенно руководящих и специалистов высшей категории, необходимо иметь высшее образование уровня специалитета или магистратуры. Для других, менее ответственных позиций, также установлено требование о наличии высшего образования. Кроме того, для ведущих должностей требуется стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее одного года.
Предлагаемый законопроект кардинально меняет эти правила. Он предусматривает снижение требований к образованию для главной группы должностей – теперь достаточно будет иметь высшее образование любого уровня. Для ведущей группы должностей вовсе предлагается отменить требование о стаже.
Авторы законопроекта ссылаются на опыт других регионов, где требования к стажу и образованию также были смягчены. В качестве примеров приводятся Архангельская, Иркутская и Самарская области, а также Карачаево-Черкесская республика, где для младших должностей образование вообще не является обязательным. Это весьма существенные изменения в системе, потенциально обесценивая профессионализм и открывая дорогу к профанации. Главной причиной снижения требований стал дефицит. На муниципальные должности не могут набрать кадры: низкие зарплаты и высокая ответственность, в том числа уголовная, не привлекают соискателей.
ТегиЗабайкалье