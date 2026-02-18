Бурятия получит Ил-114-300

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу о перспективах производства и эксплуатации самолета Ил-114-300 на маршрутах Дальнего Востока и Арктики.- Мы сегодня назвали тему совещания – перспективы производства и эксплуатации Ил-114-300 на маршрутах Дальнего Востока и Арктики. Тема выглядит несколько шире. В ряде территорий в целом ощущается нехватка воздушных судов. Суда выбывают из эксплуатации, и это сказывается на доступности Дальнего Востока для людей и комфорте пассажиров, – открыл совещание Юрий Трутнев.Участники совещания обсудили развитие региональных перевозок на Дальнем Востоке и в Арктике, а также возможность приобретения воздушных судов для последующей передачи единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» для региональных (местных) перевозок.Программа Ил-114-300 реализуется в рамках исполнения указаний президента России об организации серийного производства этого самолета и двигателя для него. Ил-114-300 предназначен для региональных авиаперевозок с полезной коммерческой нагрузкой до 6,8 тонн и пасажировместимостью 50-68 человек, с возможностью базирования и эксплуатации в высоких северных широтах в простых и сложных метеоусловиях.На текущий момент выполнено 336 сертификационных полетов. Основная летная программа завершена. Полностью изготовлен и установлен интерьер пассажирской кабины, проведены огневые и прочностные испытания. На первый квартал этого года запланированы испытания на заснеженных взлетно-посадочных полосах, испытания при низких температурах и в условиях естественного обледенения.- Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить. Сейчас самолет Ил-114-300 находится в Якутии. Мы подтверждаем возможность его эксплуатации при экстремально низких температурах. Испытания проходят успешно. Сегодня впервые самолет Ил-114-300 успешно совершил посадку и взлет с заснеженной грунтовой полосы аэропорта «Маган». В этом году также планируются летные сертификационные испытания в условиях естественного обледенения в Архангельской области, в аэропорту Сабетта планируем проведение наземных и летных оценок по подтверждению возможности базирования и эксплуатации самолета в высоких географических широтах. Ближе к маю будем испытывать его в условиях прогнозируемой грозовой деятельности, так же запланировано проведение еще ряда специальных сертификационных программ. К летным испытаниям подключены два опытных самолета, еще один проходит испытания на земле. Таким образом, к моменту поставки первых самолетов планируем снять все ограничения, которые могли бы помешать его эффективной коммерческой эксплуатации, – пояснил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать ключевые факторы формирования себестоимости производства и эксплуатации воздушных судов Ил-114-300 и разработать комплекс мер по её снижению при сохранении требуемых показателей качества и безопасности. Также АК «Аврора», Минтрансу России, Росавиации, Минвостокразвития России, ФАНУ «Востокгосплан» поручено проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам.- Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24/26. Это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить. Что касается готовности, то коллеги из Минпромторга, АО «Ил» доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет фактически готов, поставки партий самолетов эксплуатантам на Дальний Восток намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления. Нас, конечно, интересуют сроки как можно раньше. Самолеты на Дальнем Востоке очень нужны. То, что появился Ил-114-300, что он прошел испытания и готовится к выходу на линии межрегиональных авиаперевозок – это очень важно, – подвел итоги Юрий Трутнев.