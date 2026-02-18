Политика и власть 18.02.2026 в 07:43

Бурятия получит Ил-114-300

Новые самолеты начнут поступать в регионы Дальнего Востока в 2028 году
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Бурятия получит Ил-114-300
Фото: пресс-служба правительства РБ
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу о перспективах производства и эксплуатации самолета Ил-114-300 на маршрутах Дальнего Востока и Арктики.

- Мы сегодня назвали тему совещания – перспективы производства и эксплуатации Ил-114-300 на маршрутах Дальнего Востока и Арктики. Тема выглядит несколько шире. В ряде территорий в целом ощущается нехватка воздушных судов. Суда выбывают из эксплуатации, и это сказывается на доступности Дальнего Востока для людей и комфорте пассажиров, – открыл совещание Юрий Трутнев. 

Участники совещания обсудили развитие региональных перевозок на Дальнем Востоке и в Арктике, а также возможность приобретения воздушных судов для последующей передачи единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» для региональных (местных) перевозок. 

Программа Ил-114-300 реализуется в рамках исполнения указаний президента России об организации серийного производства этого самолета и двигателя для него. Ил-114-300 предназначен для региональных авиаперевозок с полезной коммерческой нагрузкой до 6,8 тонн и пасажировместимостью 50-68 человек, с возможностью базирования и эксплуатации в высоких северных широтах в простых и сложных метеоусловиях. 

На текущий момент выполнено 336 сертификационных полетов. Основная летная программа завершена. Полностью изготовлен и установлен интерьер пассажирской кабины, проведены огневые и прочностные испытания. На первый квартал этого года запланированы испытания на заснеженных взлетно-посадочных полосах, испытания при низких температурах и в условиях естественного обледенения. 

- Основная сертификационная программа выполнена в 2025 году. В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить. Сейчас самолет Ил-114-300 находится в Якутии. Мы подтверждаем возможность его эксплуатации при экстремально низких температурах. Испытания проходят успешно. Сегодня впервые самолет Ил-114-300 успешно совершил посадку и взлет с заснеженной грунтовой полосы аэропорта «Маган». В этом году также планируются летные сертификационные испытания в условиях естественного обледенения в Архангельской области, в аэропорту Сабетта планируем проведение наземных и летных оценок по подтверждению возможности базирования и эксплуатации самолета в высоких географических широтах. Ближе к маю будем испытывать его в условиях прогнозируемой грозовой деятельности, так же запланировано проведение еще ряда специальных сертификационных программ. К летным испытаниям подключены два опытных самолета, еще один проходит испытания на земле. Таким образом, к моменту поставки первых самолетов планируем снять все ограничения, которые могли бы помешать его эффективной коммерческой эксплуатации, – пояснил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать ключевые факторы формирования себестоимости производства и эксплуатации воздушных судов Ил-114-300 и разработать комплекс мер по её снижению при сохранении требуемых показателей качества и безопасности. Также АК «Аврора», Минтрансу России, Росавиации, Минвостокразвития России, ФАНУ «Востокгосплан» поручено проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114-300 по конкретным маршрутам. 

- Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24/26. Это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить. Что касается готовности, то коллеги из Минпромторга, АО «Ил» доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет фактически готов, поставки партий самолетов эксплуатантам на Дальний Восток намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления. Нас, конечно, интересуют сроки как можно раньше. Самолеты на Дальнем Востоке очень нужны. То, что появился Ил-114-300, что он прошел испытания и готовится к выходу на линии межрегиональных авиаперевозок – это очень важно, – подвел итоги Юрий Трутнев.
Теги
самолет Трутнев

Все новости

Забайкальский депутаты вычеркнули выращивание огурцов из семейного дохода
18.02.2026 в 08:47
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
18.02.2026 в 08:30
Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
18.02.2026 в 08:19
Глава Тарбагатайского района Бурятии получил прокурорское представление
18.02.2026 в 08:10
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
18.02.2026 в 08:00
Бурятия получит Ил-114-300
18.02.2026 в 07:43
На Байкале определили среднюю цену номера
18.02.2026 в 07:32
Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram с 1 апреля
18.02.2026 в 07:27
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого Месяца
18.02.2026 в 07:20
В Бурятии снизили ставки по кредитам наличными
18.02.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
Вклад туризма в экономику республики составил 3,7%
18.02.2026 в 08:19
В Забайкалье чиновниками смогут стать люди без высшего образования
Качество госуправления в крае будет падать
17.02.2026 в 14:14
Вячеслав Дамдинцурунов: «Госпрограммы - гарант развития Бурятии»
17.02.2026 в 09:00
В трудной ситуации государство поддержит
Подведены итоги работы органов соцзащиты населения Бурятии
16.02.2026 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru