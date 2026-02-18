Политика и власть 18.02.2026 в 08:19

Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов

Вклад туризма в экономику республики составил 3,7%
Текст: Андрей Константинов
Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Глава Бурятии провел рабочую встречу с гендиректором Туризм.РФ Сергеем Красноперовом. Главной темой обсуждения стало дальнейшее развитие туристического потенциала республики. 

Как сообщил Алексей Цыденов, Бурятия входит в число лидеров по доле туризма в ВРП. По итогам 2025-го года вклад туризма в экономику региона составляет 3,7%. Число гостей тоже растет. По предварительным подсчетам, в 2025 году в республику приехали более 680 тысяч туристов.

«При поддержке Туризм.РФ у нас на Байкале реализуется инвестпроект по строительству туристического комплекса категории 4* «Грин Флоу Байкал». Проект станет частью кластера «Волшебный Байкал», строительство которого ведется в рамках федерального проекта «5 морей и озеро Байкал». Комплекс будет включать 153 номера, термальный центр, хилинг- и спа-зоны. Корпорация Туризм.РФ обеспечила доступ к мерам государственной поддержки в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», включая льготное кредитование для строительства объекта по линии Минстроя и Минэкономразвития России», - рассказал глава Бурятии. 

По словам Алексея Цыденова, сейчас на стройплощадке уже завершено возведение каркаса здания. Планируется приступить к работам по устройству теплового контура.

«Комплекс значительно усилит туристический потенциал Бурятии. После введения в эксплуатацию здесь смогут отдыхать и восстанавливать силы до 17 тысяч туристов в год», - отметил руководитель республики.
туризм

Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
