Дальневосточные депутаты поддержали инициативу Бурятии по вопросу о бакланах

Сегодня председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов по видео-конференц-связи принял участие в общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Мероприятие собрало руководителей законодательных органов 11 регионов для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития и совершенствования регионального и федерального законодательства.Повестка дня включала около 20 вопросов: от патриотического воспитания и поддержки участников спец операции до проблем в сферах энергетики, недропользования и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, обсуждалось обращение к министру обороны РФ Андрею Белоусову с просьбой установить дополнительные социальные гарантии для военнослужащих – участников СВО, чьи части были передислоцированы из районов Крайнего Севера, что лишило их права на бесплатный проезд к месту отпуска.Также было заслушано обращение в правительство РФ о системных проблемах в энергетике ДФО, включая вопросы продления действия «дальневосточной надбавки» и тарифного дисбаланса. Участники обсудили и вопросы совершенствования нормативной базы в сферах россыпной золотодобычи, регулирования цен на аренду грузовых вагонов, и проблемы привлечения к ответственности лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности.Одной из тем обсуждения стала законодательная инициатива Бурятии, направленная на защиту уникальной экосистемы озера Байкал. Документ призван решить проблему роста популяции большого баклана в Байкальском регионе, которая за последние годы приобрела характер экологического бедствия.Спикер республиканского парламента Владимир Павлов, являясь членом Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», вынес на обсуждение проект изменений в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».В своем докладе Владимир Павлов привел научные данные, подкрепляющие необходимость принятия срочных мер. Он отметил, что, согласно исследованию, проведенному Бурятским государственным университетом по заказу правительства республики, численность большого баклана в 2024 году достигла 48,3 тысячи особей. Не имея в регионе естественных врагов, популяция продолжает расти, нанося катастрофический урон фауне озера.Основной ущерб приходится на рыбные запасы, и в первую очередь – на численность байкальского омуля. Ежегодный объем рыбы, потребляемой колонией бакланов, превышает 2 тысячи 750 тонн. Общая величина ущерба, причиненного байкальскому омулю в 2025 году, оценивается более чем в 1,5 млрд рублей, а с учетом рыбоводных показателей потери личинок омуля составили 160 млн штук, что составляет еще 560 млн рублей.В период нереста омуля бакланы не только истребляют рыбу, но и наносят ей травмы, повреждая чешуйный покров и плавники, что делает ее уязвимой для болезней. Кроме того, помет этой птицы уничтожает растительность в местах гнездования, нарушая биологическое равновесие прибрежной зоны.Действующее законодательство относит баклана к охотничьим ресурсам, но с серьезным ограничением: охота на него разрешена только для нужд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Однако основные места гнездования и массового скопления птицы территориально не совпадают с местами традиционного проживания этих народов, что делает эту норму неэффективной для регулирования численности.Внесенный на рассмотрение законопроект предлагает два ключевых изменения. Первое – исключить слово «бакланы» из части 2 статьи 11 закона, что выведет этот вид из-под ограничений и позволит вести его добычу в рамках любительской и спортивной охоты в общеустановленные сроки.Второе – дополнить часть 1 статьи 48 того же закона новым основанием для регулирования численности охотничьих ресурсов, а именно - угрозой нанесения ущерба водным биоресурсам. Это создаст правовой механизм для оперативного реагирования на ситуации, когда рост популяции одного вида ставит под угрозу существование других, включая ценные промысловые виды.Владимир Павлов обратил внимание коллег на то, что проблема носит не локальный, а общероссийский характер. Аналогичная ситуация с негативным воздействием чрезмерно размножившегося баклана на экосистемы и рыбные запасы зафиксирована в Тыве, Калмыкии, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Астраханской, Иркутской, Курганской и других областях. Ранее необходимость решения данного вопроса поддержали Сахалинская областная Дума, Законодательные Собрания Камчатского и Забайкальского краев.Коллеги из других регионов единодушно отметили важность решения этой проблемы. В частности, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев рассказал, что население его региона также сталкивается с истреблением бакланом рыбы на местных озёрах. А председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов подтвердил губительное влияние птиц на фауну байкальских островов, которое лично наблюдал во время поездки на Байкал.По итогам заседания Общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» единогласно приняло решение поддержать законодательную инициативу Бурятии.