В Монголии назначен новый российский консул

С 24 февраля 2026 года дипломат Артем Оганов приступил к исполнению обязанностей Генерального консула Российской Федерации в городе Дархан. Данное назначение является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Российской Федерацией и Монголией, подтверждая стремление к укреплению сотрудничества в различных сферах, сообщается на официальном сайте МИД России.52-летний Артем Оганов обладает богатым опытом дипломатической деятельности. В 1999 году он с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, получив высшее образование в области международных отношений. Его свободное владение монгольским и английским языками, а также глубокое понимание культурных особенностей региона, будут способствовать эффективному выполнению поставленных задач.В течение своей карьеры, начавшейся в 1999 году, Артем Оганов занимал ответственные посты как в центральном аппарате Министерства иностранных дел Российской Федерации, так и за рубежом. Его опыт включает работу советником Первого департамента Азии (2011-2014 гг.), советником Посольства России в Монголии (2014-2016 гг.), советником Консульского департамента (2017-2020 гг.), а также консулом-советником Генерального консульства России в Алма-Ате, Казахстан (2020-2023 гг.). Последняя его должность – начальник отдела в Первом департаменте Азии (2023-2026 гг.) – свидетельствует о его большом опыте работы в странах Азии.