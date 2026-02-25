В Бурятии прошел Форум патриотов

В Физкультурно-спортивном комплексе собрались те, кто сегодня определяет будущее республики и страны: ветераны специальной военной операции, волонтеры, министры, общественники и студенты. Форум патриотов «Поддержка. Будущее. Единство» стал открытым разговором о том, как выстроить систему заботы о защитниках и встроить их в мирную жизнь. А сами участники СВО предложили Героя России Дашибала Мункожаргалова выдвинуть кандидатом на выборы в Госдуму. Глава Бурятии их поддержал.



Открывая форум, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сразу расставил акценты сказав, что власть здесь не для того, чтобы вещать, а чтобы слушать и слышать.

– Перед всеми нами стоит задача всесторонней поддержки участников, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Это и является основной целью форума. Нам необходимо всем вместе определить направления, по которым нужно работать в ближайшее время, для того чтобы каждый из ребят, вернувшийся из зоны специальной военной операции, нашел свое место в мирной жизни. Вся наша работа выстраивается по поручению Президента России. Всемерная поддержка ветеранов спецоперации находится под личным контролем Владимира Владимировича Путина, – подчеркнул глава нашей республики.

Первая часть форума, получившая название «Будущее», была посвящена конкретике. Министры социальной защиты, сельского хозяйства, образования, промышленности и спорта выступили с докладами о том, какие меры поддержки уже работают в регионе. Цифры говорили сами за себя.





Сегодня в республике участники специальной военной операции могут бесплатно обучиться 112 специальностям. Для тех, кто хочет работать на земле, открыта «Школа фермера», предоставляется грант «Агростартап». Тем, кто мечтает о собственном деле, помогают с соцконтрактом – до 350 тыс. рублей на старт. Отдельный блок – адаптивный спорт: ветераны не только восстанавливаются, но и завоевывают золотые медали, становятся наставниками для молодежи.







Однако главными действующими лицами на этой сцене стали не чиновники, а сами ветераны. Они выходили к микрофону и делились личными историями успеха: как соцконтракт помог открыть ферму, как обучение позволило сменить профессию, как спорт вернул вкус к жизни. Зал слушал их в полной тишине, а потом взрывался аплодисментами.

Работа для СВОих

Параллельно в фойе развернулась республиканская ярмарка вакансий «Работа для СВОих». Порядка пятидесяти ведущих предприятий региона – от авиационного завода до торговых сетей – представили свои предложения. Герой России Дашибал Мункожаргалов, прошедший президентскую программу «Время героев», лично оценил масштаб.

– Для каждого, кто вернулся из зоны боевых действий, именно новая работа – это дополнительная мотивация, новые возможности для наших ветеранов. Не сидеть на месте, развиваться, двигаться вперед. Увидел много полезного на ярмарке. Надеюсь, что мои боевые товарищи, участники специальной военной операции, найдут себе дело по душе, – отметил Мункожаргалов.





Но ярмарка стала лишь одной из граней полномасштабного форума. Главное происходило в зале, где ветераны и власть искали общий язык.

Доверие, завоеванное в бою

Одним из самых ярких и неожиданных моментов стало предложение офицера 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, кавалера трех Орденов Мужества Федора Черных. Он говорил не по бумажке, а от сердца.





– Я считаю, что на этом форуме участники спецоперации работают слаженно, можно даже сказать, в связке с правительством Бурятии. Мы хорошо взаимодействуем, – начал Федор, а затем взял паузу и продолжил уже о главном. – Также хочу сказать, что в этом году у нас выборы в Госдуму. Логично, что нашу республику будет представлять участник СВО. Я предлагаю Дашибала Мункожаргалова. Он Герой России, победитель федеральной программы президента «Время Героев». Он находится на контроле у самого Владимира Путина, и ему будет легче решать вопросы нашей республики. У него есть возможность обратиться напрямую к президенту, и он будет услышан. А в нашей Бурятии Дашибала Мункожаргалова знают как героического воина, достойного человека, на которого можно положиться. Он не подведет.

Предложение офицера стало не просто политическим заявлением, а знаком того, что ветераны готовы брать ответственность за будущее региона.





Глава Бурятии отреагировал на предложение о выдвижении Дашибала Мункожаргалова: «Он прошел президентскую программу «Время героев», и он сейчас в президентском резерве, в президентской команде. Он помимо того, что проходил стажировку здесь, но еще во всех федеральных органах… Мы Дашибала «подгрузим», чтобы он также геройски нас там продвинул».

Правовая защита защитников

Форум обозначил и новые горизонты для законотворчества. В итоговой резолюции, которую зачитал Дашибал Мункожаргалов, правительство региона заявило о намерении активнее вовлекать ветеранов в общественную жизнь, делать упор на образовании и трудоустройстве. Но главное – работа выйдет на федеральный уровень.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов, присутствовавший на форуме, получил от участников конкретный наказ.





– Мне поступил наказ выступить с инициативой принятия закона, закрепляющего возможность заключения трудового договора между работодателем и участником СВО с инвалидностью с индивидуальными условиями труда, необходимыми для выполнения работы. Полностью это поддерживаю. Внимательно изучу предложения и проблемы, с которыми сталкиваются наши ребята, вернувшиеся со специальной военной операции. Соберу рабочую группу из коллег профильных комитетов Госдумы. И мы однозначно внесем изменения в действующее законодательство, – пообещал парламентарий.



Единство, которое не сломить

Трек форума, названный «Единство», оказался самым пронзительным. На сцену вышли те, кто каждый день приближает победу в тылу. Ассоциация ветеранов СВО, движение «Все для фронта. Все для Победы», проектный офис по патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина» – все они говорили о простых и великих вещах: о том, как важна каждая посылка, каждое письмо, каждое теплое слово.





Особые овации сорвали «Мамочки Бурятии». Волонтеры, которые день за днем поддерживают бойцов в госпиталях и на передовой, вышли на сцену под гром аплодисментов. Весь зал встал. В эти минусы ни у кого не осталось сомнений: сила действительно в единстве.

Награда за службу и милосердие

Кульминацией форума стала церемония награждения. Глава Бурятии Алексей Цыденов и Герой России Дашибал Мункожаргалов вручили шестнадцати ветеранам памятные медали «Благодарная Бурятия». Еще семь человек, отличившихся в добровольческой деятельности, удостоились медалей «По зову долга и сердца».

– Дорогие земляки, дорогие друзья, в первую очередь, участники специальной военной операции, наши герои! Мы вас готовы услышать, вы изучаете возможности, которые есть. Вместе идем вперед строить наше настоящее, наше будущее. Сила Бурятии – это наше единство. Так единым народом, единым духом мы все сможем, все у нас получится, – обратился к собравшимся Алексей Цыденов.





Форум «Поддержка. Будущее. Единство» завершился, но работа, о которой договорились его участники, только начинается. Принята резолюция, определены болевые точки, озвучены инициативы. Впереди – законотворчество, новые программы обучения, адаптивный спорт и тысячи личных встреч, которые изменят чью-то судьбу.