От боевых задач к трудовым будням

Фойе Физкультурно-спортивного комплекса напоминало вчера большой навигационный центр. Только вместо морских карт здесь были перечни вакансий крупнейших предприятий нашей республики, а вместо компасов – современные профориентационные тесты. Ярмарка вакансий собрала под одной крышей целый арсенал инструментов для возвращения ветеранов боевых действий к мирной жизни: от юридической консультации до предложений по адаптивному спорту.

«Работа для СВОих» стала ключевой частью форума патриотов «Поддержка. Будущее. Единство». Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу: не просто свести военнослужащих с работодателями, а показать всю экосистему государственной поддержки, доступную сегодня участникам СВО.

Диалог без посредников

Заместитель руководителя республиканского агентства занятости Цырен Гармаев отметил, что подобный специализированный формат проводится в регионе впервые.

– Участники СВО – наша приоритетная аудитория. Данное мероприятие нацелено на построение успешного карьерного пути для них, помощь в адаптации к мирной жизни и, в целом, в построении профессиональной карьеры, – сказал он.

Около пятидесяти ведущих компаний региона развернули в фойе свои стенды. Список участников впечатлял: от промышленных гигантов – Улан-Удэнского авиационного завода, Локомотивовагоноремонтного, Приборостроительного объединения – до системообразующих производств, таких как свинокомплекс «Восточно-Сибирский». Торговые сети «Николаевский», «Титан» и «Абсолют» также искали сотрудников.





В левой части вестибюля расположилась площадка «Прямой диалог с работодателем». Представители кадровых служб, многие из которых сами когда-то начинали с рабочих специальностей, вели беседы с потенциальными кандидатами. Главное преимущество таких встреч – возможность лично задать вопросы о графике, зарплате и социальных гарантиях, минуя многоступенчатую процедуру откликов на сайтах.

Профессиональный старт

Однако найти вакансию – лишь полдела. Многим ветеранам требуется помощь в адаптации к новым реалиям рынка труда, а иногда и полная смена профессии.

Рядом с площадкой трудоустройства работал образовательный кластер. Специалисты Кадрового центра и Центра опережающей профессиональной подготовки консультировали участников спецоперации по составлению резюме и помогали им определиться с призванием. Современные цифровые сервисы службы занятости «PROF-ориентир» и «ПРОФ-IT» позволяли военнослужащим пройти тестирование и буквально через несколько минут получить рекомендации по наиболее подходящим сферам деятельности.





Более десяти ссузов и вузов нашей республики развернули свои презентационные стенды прямо напротив входа. Они предлагали ветеранам программы обучения по специальностям, которые сегодня наиболее востребованы. Для тех, кто мыслит масштабно, работала площадка, где успешные предприниматели делились опытом, а представители минсельхоза и соцзащиты рассказывали о тонкостях получения соцконтракта.

Особым гостем мероприятия стала компания S7. Авиационный холдинг организовал набор на бесплатное обучение основам информационных технологий и кибербезопасности. Самое привлекательное – обучение пройдет очно на базе учебного центра холдинга в Подмосковье. По окончании выпускники получат диплом государственного образца и помощь в трудоустройстве. Это предложение вызвало неподдельный интерес у молодых людей, желающих связать свою жизнь с миром IT.

Крепкий юридический тыл

Отдельный блок ярмарки вакансий был посвящен вопросам, которые волнуют каждого вернувшегося из зоны боевых действий.

Слева от главной сцены, рядом с профориентационной зоной, работала площадка медконсультаций. Специалисты Центра восточной медицины, Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводили первичную диагностику, а также давали компетентные рекомендации. Представители страховых компаний «Капитал МС» и «Согаз-Мед» подробно разъясняли права участников спецоперации в системе обязательного медицинского страхования.





Чуть поодаль свою консультационную миссию выполняли юристы. Государственное юридическое бюро, управление минюста и даже представители прокуратуры республики вели прием. Вопросы, с которыми приходят бойцы, часто требуют вмешательства на высоком уровне: от оформления удостоверений и получения выплат до споров с коммунальными службами и наследственных дел. Наличие сразу нескольких надзорных и правовых структур на одной площадке позволило решать многие проблемы в режиме «одного окна».





Параллельно с этим представители филиала фонда «Защитники Отечества», отделения Социального фонда России и МФЦ вели прием на своей консультационной точке. А вверх по лестнице от сцены кипела работа другого рода: Всероссийский студенческий корпус спасателей проводил мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Навыки, которые могут спасти жизнь, здесь отрабатывали на манекенах и тренажерах.





Важно, что организаторы думали не только о трудоустройстве и лечении, но и о реабилитации через физическую культуру. Республиканская спортивно-адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва развернула интерактивную демонстрационную площадку. Специалисты показывали возможности адаптивного спорта, доказывая, что даже после тяжелых ранений можно найти занятие по душе, вести активный образ жизни и даже добиваться высоких результатов.

Дополнительная мотивация

Кульминацией дня стало посещение ярмарки главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Он лично пообщался с участниками специальной военной операции и представителями предприятий, подчеркнув, что основная задача государства сегодня – выстроить устойчивый маршрут возвращения военнослужащих к мирной жизни.

– Мероприятия, которые сегодня проходят, созданы для того, чтобы показать, какие есть возможности и меры поддержки по линии министерств сельского хозяйства, социальной защиты населения, промышленности и так далее. Также наше агентство занятости помогает трудоустроиться на те вакансии, которые есть, а также переучиться на них. Помимо этого, оказывается бесплатная юридическая помощь участникам СВО и консультации по страховым выплатам. Здесь же все наши крупные работодатели. Наша задача сегодня – показать, какие возможности есть для вас, и услышать, на что еще обратить внимание, чтобы у нас была обратная связь, – обратился к собравшимся Алексей Цыденов.





Высоко оценил организацию встречи и Герой России Дашибал Мункожаргалов. Его появление на площадке стало для многих знаком признания их заслуг и символом того, что государство помнит о своих защитниках.

– Очень рад, что проводится такая ярмарка вакансий именно для участников СВО. Вижу большую работу по поддержке наших ребят от правительства Бурятии. На ярмарке много интересных предложений от предприятий республики. Для каждого, кто вернулся из зоны боевых действий, именно новая работа – это дополнительная мотивация, новые возможности для наших ветеранов не сидеть на месте, развиваться, двигаться вперед. Увидел много полезного для них на ярмарке. Я надеюсь, что многие участники специальной военной операции найдут себе дело по душе, – поделился впечатлениями Герой России.

Масштаб специализированной ярмарки вакансий оказался как нельзя кстати. С одной стороны – кадровый голод предприятий, о котором говорят уже не первый год. С другой – вернувшиеся бойцы, за плечами которых колоссальный жизненный опыт и огромное желание не просто найти работу, а обрести стабильность и достойное применение своим навыкам. «Работа для СВОих» стала тем самым мостом, где эти две потребности наконец встретились.





По итогам дня были не просто определены наиболее востребованные профессии и направления обучения. Главное, что унесли с собой участники, это сотни личных контактов. Из Физкультурно-спортивного комплекса многие бойцы выходили с приглашениями на собеседования и конкретными предложениями от работодателей. Ярмарка закончилась, но диалог, начавшийся в формате «без посредников», продолжится, а значит, переход от боевых задач к трудовым будням для многих станет не просто красивой фразой, а реальным маршрутом, который уже построен.