25.02.2026 в 16:19

Власти Бурятии хотят менять землю на квартиры

Полученное жилье будут передавать сиротам
Текст: Андрей Константинов
Фото: pixabay.com
Прокуратура Бурятии выдвинула очередной законопроект, направленный на улучшение ситуации с обеспечением детей-сирот жильем. Речь идет об изменении законодательства, касающегося реализации в республике масштабных инвестиционных проектов.

Сейчас в Бурятии инициаторы инвестиционных проектов, признанных масштабными, могут получить землю в аренду без проведения торгов. Смысл предложения прокуратуры заключается в том, чтобы приравнять к таким проектам строительство многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. На этом основании компании смогут без торгов получать землю под застройку, а взамен должны будут отдавать не менее 6% построенной жилплощади в собственность республики. Эти квартиры затем будут передаваться детям-сиротам.

«Принятие данного законопроекта позволит увеличить число граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. Аналогичные законы приняты и действуют на территориях ряда регионов Российской Федерации: в Амурской, Иркутской, Омской, Новосибирской областях, Приморском крае, Республике Алтай и т.д.», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в прошлом году прокуратура Бурятии вышла в Хурал с предложением о налоговом послаблении для людей, продающих жилье детям-сиротам. Республиканский парламент эту инициативу единодушно поддержал

Согласно справке надзорного ведомства, число нуждающихся в жилье сирот по состоянию на 20 февраля 2026 года в Бурятии составляло 5052 человека. Для их обеспечения квартирами нужно 25 млрд рублей. 

Между тем в 2025 году на данные цели было выделено чуть более миллиарда рублей, а на этот год предусмотрено лишь 546 миллионов. 

«Предусмотренных бюджетом денежных средств на 2026 год для приобретения жилья и исполнения судебных решений в целях восстановления жилищных прав всех детей-сирот недостаточно. Объемы бюджетных обязательств и количество обеспеченных жильем граждан не приводят к ежегодному снижению числа нуждающихся в жилье», констатируют надзорщики. 

Более того, в последние годы очередь нуждающихся в жилье сирот только увеличивается. С 2021 года она выросла более чем на 800 человек.
жилье сироты прокуратура

