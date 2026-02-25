Ростех займется развитием высокотехнологичных проектов в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве для развития научного, кадрового и экономического потенциала региона.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов на территории республики, создание современных производств и высокотехнологичной продукции. А также партнерство с местными вузами и колледжами в сфере подготовки кадров по направлениям авиа- и приборостроение для предприятий корпорации.Среди перспективных направлений совместной работы - развитие цифровых технологий, создание комфортной и безопасной городской среды, повышение энергоэффективности городского хозяйства, внедрение современных медицинских технологий и т.д.«Соглашение с Ростехом для нас - это важный инструмент развития республики. Мы благодарны Сергею Викторовичу Чемезову за поддержку Улан-Удэнского авиазавода, Приборостроительного объединения, эти предприятия имеют огромное значение для экономики Бурятии. В новом документе мы учли самые передовые направления: от цифровизации городской среды до развития медицинских технологий. Отдельно хочу отметить важность блока по подготовке кадров. Для нас принципиально важно, чтобы молодые специалисты в Бурятии получали знания по стандартам Ростеха не только в студенческих аудиториях, но и непосредственно на производстве. Это позволит нашим предприятиям оставаться конкурентоспособными и выполнять задачи по обеспечению технологического лидерства страны», - сказал Алексей Цыденов.Отдельное внимание будет уделено проекту «Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук». В рамках строительства второй очереди комплекса холдинг «Швабе» (входит в Ростех) изготовит зеркала для крупного солнечного телескопа КСТ-3.«Бурятия – наш хороший и давний партнер. Здесь работают предприятия Ростеха, реализуются значимые для нас проекты, поэтому мы не можем оставаться в стороне от вопросов развития региона. Вкладываясь в науку и производство, в образование, в обустройство территории, в создание современных медицинских клиник и другой социальной инфраструктуры, мы совместно с главой и правительством республики создаем условия для наших специалистов, для молодежи, которую очень ждем на наших заводах», - отметил Сергей Чемезов.В настоящее время Ростех в лице инфраструктурного холдинга «Инфратех» уже принимает участие в строительстве Национального музея и Театрально-культурного центра «Байкал». Это проекты включены в мастер-план развития Улан-Удэнской городской агломерации и в числе других мер направлены на повышение качества жизни и рост численности населения Дальнего Востока.Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», Росэл, «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка госкорпорации в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.