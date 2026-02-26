В Хурале Бурятии отметили отличившихся депутатов

Сегодня в Хурале Бурятии стартовала первая в этом году сессия. Всего депутатам предстоит рассмотреть 29 вопросов.В начале заседания народных избранников поприветствовал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он дал высокую оценку законотворческой работе Хурала и отметил заслуги отличившихся депутатов.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства Почетной грамотой Совета Федерации был награжден зампред республиканского парламента, депутат пяти созывов Баир Гармаев. От имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенатор также передал благодарности депутатам Геннадию Доржиеву, Виталию Лыгденову и Сергею Пашинскому.За большой вклад в организацию Всероссийского медицинского молодежного форума благодарственными письмами Комитета Совета Федерации по социальной политике награждены представители Городской больницы № в Улан-Удэ: главврач, депутат Хурала Михаил Итыгилов, заведующий отделением паллиативной медпомощи Сергей Дашибылов, администратор Анастасия Убашеева и заместитель главврача Республиканского кожно-венерологического диспансера Аюна Танхаева.Церемонию награждения продолжил председатель Хурала Владимир Павлов. За добросовестный труд, вклад в развитие республиканского законодательства и парламентаризма он вручил Почетные грамоты депутатам Николаю Дашееву и Вячеславу Дондокову. Руководитель парламента поздравил коллег с заслуженными наградами, пожелав плодотворной работы на благо Бурятии и России.