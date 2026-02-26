Политика и власть 26.02.2026 в 12:18

Хурал Бурятии сохранил пониженную налоговую ставку по УСНО

Льготным налогообложением могут воспользоваться порядка 9 тысяч предпринимателей
Текст: Андрей Константинов
Фото: «Номер один»
Сегодня на сессии депутаты Народного Хурала поддержали инициативу своих коллег Александра Бардунаева и Михаила Степанова. Она направлена на сохранение пониженной ставки налога для предпринимателей, работающим на упрощенной системе налогообложения, если их деятельность соответствует определенным критериям.

Напомним, 28 ноября 2025 года Государственная Дума приняла федеральный закон, которым позволила региональным парламентам самостоятельно установить пониженные налоговые ставки на «упрощенку». Принятые изменения дают право субъектам РФ установить налоговые ставки в диапазоне от 1 до 6 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, и от 5 до 15 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

«Касается это налогоплательщиков, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности по критериям, которые определены правительством РФ. На 2026 год утвержден перечень видов экономической деятельности, для которых законами субъектов РФ могут быть установлены пониженные налоговые ставки по УСНО, и установлен критерий, которому должны соответствовать налогоплательщики», - пояснил зампред Комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов.

Действие льгот будет распространятся только на текущий год. По предварительным данным, льготным налогообложением могут воспользоваться порядка 9 тысяч предпринимателей.

«Жители Северобайкальска просили поблагодарить вас за предоставление налоговых льгот в прошлом году. Это помогло предпринимателям удержаться на плаву. Предлагаю поддержать законопроект», - призвал депутат Народного Хурала Андрей Невьянцев. Коллеги последовали его призыву и проголосовали за данную инициативу.
