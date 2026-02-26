Политика и власть 26.02.2026 в 12:49

Депутаты Хурала Бурятии утвердили нового министра и зампреда правительства

Владимир Хингелов возглавил минэк, Ирина Смоляк займется координацией нацпроектов
Текст: Станислав Сергеев
Фото: «Номер один»
Народный Хурал Бурятии на сессии 26 февраля согласовал назначение двух ключевых фигур в правительстве республики. Владимир Хингелов, ранее занимавший пост исполняющего обязанности, официально утвержден министром экономики. Его кандидатуру поддержали 53 депутата, двое проголосовали против, один воздержался.

Новым заместителем председателя правительства Бурятии стала Ирина Смоляк, руководившая до этого Проектным офисом республики. За ее назначение отдали голоса 48 парламентариев, шестеро выступили против, двое воздержались.

После оглашения результатов голосования глава Бурятии Алексей Цыденов разъяснил изменения в структуре правительства. Министр экономики теперь не будет совмещать свою должность с постом зампреда. Как и министр финансов, он переходит в прямое подчинение первому заместителю председателя правительства Всеволоду Мухину. Это связано с перераспределением полномочий между членами кабинета.

Отдельно глава республики остановился на задачах, которые предстоит решать Ирине Смоляк на новой должности:

«У нас изменились федеральные правила реализации национальных проектов. Установлен контроль промежуточных точек. И за нарушение промежуточных точек выставляется штраф. У нас сейчас по всем нацпроектам 1726 контрольных точек. И они все межведомственные. Поэтому общая координация между всеми министерствами очень важна», — пояснил Алексей Цыденов.

Таким образом, ключевой функцией нового зампреда станет координация работы ведомств по достижению целей нацпроектов и недопущение срывов установленных сроков.

Напомним, вакансия министра экономики освободилась летом 2025 года после ухода по собственному желанию Екатерины Кочетовой. Владимир Хингелов работает в системе органов власти республики с 2000-х годов, пройдя путь от муниципальной службы до руководящих постов в минэке. Ирина Смоляк трудится в Бурятии с 2007 года, начинала свою карьеру в регионе в команде экс-главы Вячеслава Наговицына.
